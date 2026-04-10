    Nieprzyjemne statystyki. Z dwóch przyczyn mieszkańcy Litwy trafiają do lekarzy za późno

    W Litwie świadomość rośnie, a jednak mieszkańcy odkładają wizytę u specjalisty. Jak dowiadujemy się, na tym cierpi nie tylko pacjent. Znamy statystyki.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wizyta u lekarza.
    Kolejki do specjalistów i nierówności regionalne utrudniają szybki dostęp do opieki zdrowotnej | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Długie kolejki i odkładanie wizyt

    Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony 7 kwietnia, przypomina o znaczeniu profilaktyki i szybkiej reakcji na pierwsze objawy chorób. Tymczasem w naszym kraju wielu mieszkańców trafia do lekarzy zbyt późno.

    Z badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Lietuvos draudimas wynika, że 23 proc. mieszkańców czeka na wizytę u specjalisty około miesiąca, a 43 proc. — dwa miesiące lub dłużej. W efekcie 63 proc. respondentów jest niezadowolonych z możliwości terminowego uzyskania pomocy.

    „Widzimy, że ludzie coraz bardziej dbają o swoje zdrowie, jednak w rzeczywistości decyzja o wizycie u lekarza jest często odkładana. Często wymieniane są dwie przyczyny — długi czas oczekiwania i trudności w dotarciu do odpowiedniego specjalisty” — mówi Audrius Zinevičius, ekspert ds. ubezpieczeń specjalistycznych w Lietuvos draudimas.

    Nierówności regionalne są nadal widoczne

    Z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju „State of Health in the EU: Lithuania 2025” (pol. „Stan Zdrowia w UE: Litwa 2025”) wynika, że mimo poprawy wskaźników zdrowotnych po pandemii utrzymują się istotne różnice w dostępności usług medycznych.

    „Zwiększa to ryzyko, że problemy zdrowotne zostaną wykryte później i będą wymagały bardziej skomplikowanego leczenia. Kiedy mówimy o zdrowiu, czas jest często czynnikiem krytycznym. Im wcześniej osoba zgłosi się do lekarza, tym większe jest prawdopodobieństwo uniknięcia poważniejszych problemów zdrowotnych lub dłuższego leczenia” — podkreśla ekspert.

    Coraz większą rolę odgrywa także zdrowie psychiczne. Konsultacje psychologiczne zajmują obecnie drugie miejsce wśród najczęściej wykorzystywanych usług prywatnego ubezpieczenia, zaraz po wizytach u lekarzy rodzinnych.

    „W zeszłym roku obserwowaliśmy podobne tendencje. Rosnąca uwaga poświęcana zdrowiu psychicznemu świadczy o dojrzałości społecznej — pomoc psychologiczna staje się równie ważna jak opieka nad zdrowiem fizycznym. Ważne jest, aby nie czekać, aż sytuacja stanie się trudna i zwrócić się o pomoc na czas” — twierdzi Zinevičius.

    Profilaktyka wciąż niewystarczająca

    Eksperci podkreślają, że zdrowie to nie tylko leczenie, ale także profilaktyka.

    Mimo poprawy wskaźników zdrowotnych Litwa nadal pozostaje poniżej średniej Unii Europejskiej, m.in. z powodu czynników stylu życia i niewystarczającego wykorzystania badań profilaktycznych.

    „Najważniejsze — nie czekać, aż problem stanie się poważny. Nawet pozornie nieistotne objawy mogą sygnalizować poważniejsze zaburzenia. Szybkie zgłoszenie się do specjalistów pozwala nie tylko zdiagnozować chorobę we wczesnym stadium i szybciej wyzdrowieć, ale także uniknąć długotrwałych konsekwencji” — mówi Audrius Zinevičius.

    Znaczna część problemów zdrowotnych wiąże się z czynnikami stylu życia, takimi jak brak aktywności fizycznej, niewłaściwa dieta czy przewlekły stres.

    Regularne badania i wczesna diagnostyka pozostają jednymi z najskuteczniejszych sposobów ograniczania ryzyka poważnych chorób.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. Lietuvos draudimas

