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Litwa poszerza listę refundowanych leków. Dwa preparaty będą opłacane przez państwo

Litwa bierze się za „zły” cholesterol — czyli MTL (lit. mažo tankio lipoproteino cholesterolis), lipoproteiny o niskiej gęstości. Dwa nowoczesne leki trafiły na listę leków refundowanych. Jednak nie dla każdego — wiceminister zdrowia Daniel Naumovas podał, kto może skorzystać z refundacji i na jakich zasadach.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Pomiar ciśnienia u pacjenta.
Wysoki cholesterol zwiększa ryzyko chorób serca i układu krążenia | Fot. Magnific.com

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Nowe opcje leczenia cholesterolu

Do wykazu leków refundowanych dodano dwa preparaty — ewolokumab i inklisiran. Są one przeznaczone dla pacjentów, u których dotychczasowe leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów i którzy cierpią na poważne choroby serca i układu krążenia.

„Podwyższony poziom cholesterolu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego niezwykle ważne jest, aby pacjenci, u których leczenie innymi lekami obniżającymi poziom „złego” cholesterolu we krwi nie pozwala osiągnąć pożądanych rezultatów, mieli do dyspozycji więcej środków pozwalających kontrolować swój stan zdrowia. „Nowe leki refundowane zapewnią więcej możliwości zmniejszenia ryzyka związanego z wysokim poziomem cholesterolu” — mówi wiceminister ochrony zdrowia Daniel Naumovas.

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Kto może skorzystać z refundacji?

Nowe leki będą refundowane pacjentom z dyslipidemią, u których standardowe leczenie nie pozwala osiągnąć pożądanego poziomu cholesterolu MTL. Z refundacji będą mogły skorzystać również osoby cierpiące na niestabilną dławicę piersiową, a także pacjenci po zawale serca lub mózgu, którzy zostali już poddani leczeniu interwencyjnemu.

Dodatkowo ewolokumab będzie refundowany osobom, u których podwyższony poziom cholesterolu ma podłoże dziedziczne, a standardowe metody leczenia okazują się niewystarczające.

Leczenie ewolokumabem lub inklisiranem po raz pierwszy będzie mógł przepisać kardiolog, kardiolog dziecięcy lub neurolog świadczący usługi opieki zdrowotnej na poziomie trzecim.

Kontynuację leczenia będą mogli prowadzić również lekarze rodzinni i interniści, a także kardiolodzy, kardiolodzy dziecięcy oraz neurolodzy.

Co powinni zrobić pacjenci stosujący te ewolokumab lub inklisiran?

Osoby, które obecnie przyjmują ewolokumab lub inklisiran i samodzielnie pokrywają koszty leczenia, mogą ubiegać się o refundację. W tym celu powinny zgłosić się do kardiologa, kardiologa dziecięcego lub neurologa świadczącego usługi opieki zdrowotnej trzeciego stopnia.

Jeżeli stan zdrowia pacjenta przed rozpoczęciem leczenia spełniał warunki określone w rozporządzeniu ministra, możliwe będzie kontynuowanie terapii z wykorzystaniem leków refundowanych.

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Afisze

ŹródłaOpr. J. B. na podst. SAM

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