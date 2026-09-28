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W dniu 29 września na Litwie zawyją syreny. Test systemu ostrzegania ludności

We wtorek, 29 września, w całej Litwie zostanie przeprowadzony test systemu ostrzegania i informowania ludności. O godz. 11:52 uruchomione zostaną syreny, a mieszkańcy otrzymają również powiadomienia na telefony komórkowe. Test jest częścią ćwiczeń „Vyčio skliautas 2026” („Sklepienie Pogoni 2026”).

Autor: Jolanta Balkiewicz
Syrena.
Test syren ostrzegawczych na Litwie odbędzie się 29 września | Fot. vrm.lt

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Syreny będą wyć przez 3 minuty

Test rozpocznie się o godz. 11:52. Syreny będą wyć przez 3 minuty — do godz. 11:55. Po ich wyciszeniu, o godz. 11:55, za pośrednictwem Litewskiego Radia i Telewizji oraz regionalnych i lokalnych stacji radiowych będą przekazywane informacje i zalecenia.

Równocześnie mieszkańcy otrzymają krótkie powiadomienia ostrzegawcze na telefony komórkowe. Ich wysyłanie rozpocznie się o godz. 11:52 i potrwa do godz. 12:00.

Wiadomości są wysyłane do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych, jednak otrzymają je tylko osoby, których urządzenia mają włączoną funkcję odbioru wiadomości ostrzegawczych. Informacje dotyczące konfiguracji telefonów są dostępne na stronie lt72.lt.

Co zrobić po usłyszeniu syren?

Po usłyszeniu syren mieszkańcy powinni natychmiast włączyć radio lub telewizję, wysłuchać przekazywanych informacji i postępować zgodnie z przedstawionymi zaleceniami.

W przypadku rzeczywistego zagrożenia lub sytuacji kryzysowej mieszkańcy kraju są ostrzegani poprzez syreny oraz powiadomienia wysyłane na telefony komórkowe. W razie potrzeby wykorzystywane są również mobilne urządzenia nagłaśniające lub posłańcy, natomiast informacje przekazywane są przez radio i telewizję.

Test odbywa się w ramach ćwiczeń „Vyčio skliautas 2026”. Ich realizację koordynuje Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Departament Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego.

Na Litwie działa 1 163 syren ostrzegawczych

Według danych Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w kraju znajduje się obecnie 1 163 syren ostrzegawczych. Obejmują one zasięgiem 69 proc. całej ludności Litwy. Mapa istniejących syren oraz tych planowanych do zainstalowania jest publikowana na stronie lt72.lt oraz w aplikacji mobilnej „LT72”.

W ramach programu wzmocnienia i rozwoju ochrony cywilnej planowane jest zainstalowanie na Litwie 275 nowych syren ostrzegawczych. Ponadto 600 istniejących syren w całym kraju ma zostać podłączonych do scentralizowanego systemu zarządzania syrenami ostrzegawczymi.

W 2029 roku, po zrealizowaniu działań w ramach projektu inwestycyjnego, do ostrzegania mieszkańców ma być wykorzystywanych 1 438 syren. Spośród nich 1 125 będzie centralnie zarządzanych przez Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

Zgodnie z planami system syren ostrzegawczych ma wówczas swoim zasięgiem obejmować około 75 proc. wszystkich mieszkańców Litwy.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. vrm.lt

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