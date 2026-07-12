Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpoczął realizację projektu rozbudowy sieci syren ostrzegawczych. Pod koniec czerwca ogłoszono przetarg publiczny o wartości ponad 3 mln euro.

Nowe urządzenia zostaną zainstalowane w okręgach olickim, kowieńskim, mariampolskim, kłajpedzkim, tauroskim, telszańskim, szawelskim i poniewieskim. Zakres prac obejmuje montaż syren, podłączenie ich do sieci elektrycznej i scentralizowanego systemu ostrzegania, budowę niezbędnej infrastruktury oraz przygotowanie dokumentacji technicznej.

Większy zasięg systemu ostrzegania

Obecnie na Litwie działa 1 173 syren ostrzegawczych, które docierają do około 69 proc. mieszkańców. Po zakończeniu inwestycji ich liczba wzrośnie do 1 448, co oznacza powiększenie sieci o niemal jedną czwartą.

Po realizacji projektu około 75 proc. mieszkańców kraju będzie mogło zostać ostrzeżonych za pomocą syren. Spośród wszystkich urządzeń 527 będzie sterowanych centralnie. Z kolei do 2029 roku Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa planuje centralnie zarządzać 1 125 z 1 448 syren funkcjonujących w kraju.

Inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców

„Terminowe ostrzeganie ludności o potencjalnym zagrożeniu lub sytuacji kryzysowej jest jednym z najważniejszych elementów systemu ochrony ludności. Konsekwentnie wzmacniając system ostrzegania ludności, zwiększamy bezpieczeństwo społeczne oraz możliwości terminowego reagowania na zagrożenia. Ważne jest, aby inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców przynosiły wymierne rezultaty — po zrealizowaniu działań w ramach projektu syrenami ostrzegawczymi będzie można ostrzec około 75 proc. mieszkańców Litwy” — mówi pełniący obowiązki ministra spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.

Dyrektor Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Renatas Požėla podkreśla, że lokalizacje nowych syren zostały wybrane we współpracy z samorządami i uzgodnione z właścicielami budynków oraz innych obiektów.

„Lokalizacje syren ostrzegawczych zostały wybrane we współpracy z samorządami i uzgodnione z właścicielami budynków oraz innych obiektów. Rozbudowując infrastrukturę ostrzegawczą, zwiększamy możliwości jak najszybszego informowania mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach, sytuacjach ekstremalnych lub kryzysach. Wczesne ostrzeganie pozwala ludziom na czas podjąć decyzje, które mogą pomóc chronić życie, zdrowie i mienie, dlatego konsekwentnie inwestujemy w nowoczesny, scentralizowany i niezawodny system ostrzegania mieszkańców na Litwie” — mówi Renatas Požėla, dyrektor Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

Syreny uzupełniają alerty na telefonach

Syreny ostrzegawcze są wykorzystywane do informowania mieszkańców o sytuacjach kryzysowych, zagrożeniach pogodowych, niebezpieczeństwie agresji, mobilizacji, stanie wojennym oraz innych zdarzeniach wymagających szybkiego ostrzeżenia dużej liczby osób. Stanowią uzupełnienie powiadomień wysyłanych na telefony komórkowe.

Ostatni raz system został uruchomiony w maju tego roku w regionie uciańskim podczas zagrożenia pogodowego. Mieszkańcy zostali wówczas ostrzeżeni zarówno za pomocą wiadomości na telefony komórkowe, jak i regionalnej sieci syren.

Projekt „Rozbudowa infrastruktury ostrzegania i informowania mieszkańców w regionie środkowej i zachodniej Litwy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przewidywany czas realizacji umowy wynosi 21 miesięcy.