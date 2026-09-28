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Leon XIV ostrzega przed utratą człowieczeństwa

Papież Leon XIV podczas pierwszej papieskiej podróży do Francji ostrzegł przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją i rozwojem technologii. Zaapelował o kształtowanie wrażliwości etycznej, która pozwoli zachować człowieczeństwo. Odniósł się do sztucznej inteligencji, której temat od początku pontyfikatu wyróżniał tego papieża — zresztą pierwsza encyklika Leona XIV dużo o tym mówi, zatytułowana „Magnifica Humanitas”, czyli „Wspaniałe Człowieczeństwo”…

Autor: Jolanta Balkiewicz
Papież Leon XIV podczas pierwszej papieskiej podróży do Francji ostrzegł przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją i rozwojem technologii.
Fot. EPA-ELTA

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Przemawiając w piątek 25 września do prezydenta Emmanuela Macrona i dyplomatów w Pałacu Elizejskim, Leon XIV poruszył kwestie dotyczące postępu naukowego, życia oraz praw człowieka. Zwrócił uwagę na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, wyścigiem zbrojeń jądrowych i innymi zagrożeniami dla życia.

„Jeśli nie chcemy stracić człowieczeństwa w raju, w którym maszyny wkraczają w nasze codzienne życie i je determinują, konieczne jest pilne kształtowanie wrażliwości etycznej oraz umiejętności rozpoznawania dobra moralnego” – powiedział w Pałacu Prezydenckim.

„Czasami niepokoją mnie te tendencje społeczne, przez które nauka i technologia narażone są na ryzyko przekształcenia się w projekty nastawione na zysk, propagujące manipulacje genetyczne, macierzyństwo zastępcze, handel organami ludzkimi czy możliwość samodzielnego zaplanowania własnej śmierci” – powiedział Leon XIV.

W czerwcu francuski parlament uchwalił ustawę, która przyznaje prawo do pomocy w umieraniu niektórym nieuleczalnie chorym dorosłym.

Leon XIV przybył w piątek do Francji z pierwszą od 18 lat oficjalną wizytą papieską w tym kraju. Wśród głównych tematów wizyty znalazły się sztuczna inteligencja (AI), młodzi wierni oraz przyszłość kontynentu.

Papież wskazał również na zagrożenia, które jego zdaniem wiążą się z wykorzystywaniem osiągnięć nauki i technologii. Wymienił manipulacje genetyczne, macierzyństwo zastępcze, handel organami ludzkimi oraz eutanazję. Podkreślił, że rozwój nauki powinien iść w parze z mądrością i służyć większemu dobru.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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