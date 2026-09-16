Ograniczenia połowu łososia i troci

Do 15 października na wyznaczonych odcinkach rzek wędkarze będą musieli posiadać kartę uprawniającą do połowu łososia i troci — niezależnie od tego, na jaki gatunek łowią i jaką metodę stosują. Wyjątek przewidziano dla osób posiadających prawo do bezpłatnego wędkowania, a także łowiących określone gatunki raków. Osoby uprawnione do bezpłatnego połowu, które nie mają karty, od 16 września do 15 października na wskazanych odcinkach mogą wędkować wyłącznie bez sztucznej przynęty lub żywej rybki.

Na objętych ograniczeniami odcinkach obowiązywać będą również limity dotyczące pory połowu. Wędkowanie będzie zabronione od godziny po zachodzie słońca do godziny przed jego wschodem. Na części rzek od 16 września do 15 października zostanie wprowadzony całkowity zakaz połowu.

Dodatkowe ograniczenia obejmą Wilię w Wilnie. Od 16 września do 31 grudnia, na odcinku od mostu w Żyrmunach do mostu w Wołokumpiach, nie będzie można łowić przy użyciu sztucznych przynęt ani rybek.

Jesienią wszystkie złowione łososie i trocie trzeba wypuszczać, również w przypadku posiadania wymaganej karty. Zabranie złowionej ryby będzie możliwe dopiero po zakończeniu okresu tarła — od 1 stycznia do 30 kwietnia — i pod warunkiem posiadania ważnej karty wędkarskiej.

Wędkarze powinni wypuszczać ryby możliwie szybko i ostrożnie. Zaleca się używanie podbieraka, chwytanie ryby mokrymi rękami oraz ograniczenie czasu przebywania jej poza wodą do minimum. Takie postępowanie zwiększa szanse ryb na przeżycie i skuteczne odbycie tarła.