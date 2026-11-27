Rosnące koszty i utrata zamówień

Zdaniem szefowej jednej z największych firm odzieżowych na Litwie, działającej od 1947 r. spółki Lelija, sytuacja branży pogarsza się z każdym rokiem. Jedną z głównych przyczyn kryzysu jest likwidacja krajowego przemysłu tekstylnego.

„To będzie najczarniejszy scenariusz, bo zniszczyć coś łatwo, ale zacząć od zera jest trudno. Gdyby nie zniszczono przemysłu tekstylnego, przemysł odzieżowy mógłby się jakoś utrzymać, szukać rozwiązań i przetrwać. Jednak najpierw zniszczono przemysł tekstylny, a skoro nie ma z czego szyć, to co można zrobić? Siedzieć i czekać, aż przywiezie się to z Chin, z Indii? Nie przywiezie” — powiedziała w radiu LRT Genė Zaveckienė.

Według dyrektorki firmy litewscy producenci odzieży tracą konkurencyjność ze względu na wysokie ceny energii, rosnące wynagrodzenia oraz brak krajowych surowców.

„Obecnie litewski przemysł odzieżowy nie może funkcjonować z powodu drogiej energii, corocznie rosnących wynagrodzeń oraz tego, że Litwa nie ma z czego produkować. (…), dlatego nie widzę żadnych perspektyw” — dodała Genė Zaveckienė.

Jak zaznaczyła, kontrahenci nie chcą płacić więcej za odzież i przenoszą zamówienia do krajów, w których ceny energii, wynagrodzenia oraz podatki są znacznie niższe.

Klienci wybierają tańszą odzież

Na sytuację producentów wpływają również zmieniające się trendy modowe i nawyki konsumentów, którzy coraz częściej wybierają tanie ubrania zamiast odzieży wysokiej jakości.

„Byłam w kilku teatrach (…) i nie spotkałam ani jednego mężczyzny ubranego w klasyczny garnitur. Wszyscy mieli na sobie te luźne ubrania, odzież rekreacyjną, którą nazywamy ubraniami z kontenerów” — powiedziała szefowa Leliji.

Według niej spółka nie może zmienić profilu działalności, ponieważ zainwestowała w kosztowne zautomatyzowane systemy produkcyjne, przystosowane do szycia odzieży wysokiej jakości. Rozpoczęcie produkcji tańszych ubrań oznaczałoby konieczność rezygnacji z dotychczasowego wyposażenia.

„W takim przypadku należałoby oddać na złom cały zautomatyzowany, wydajny i wysokiej jakości sprzęt wykorzystywany w procesach szycia i przygotowania produkcji, a następnie kupić te proste maszynki (…), ale to nie będzie przemysł, to będą tylko małe warsztaty krawieckie i tyle” — wyjaśniła szefowa spółki.

Lelija ogranicza zatrudnienie

W związku ze spadkiem zamówień Lelija w listopadzie poinformowała o zwolnieniu jednej siódmej pracowników — 21 ze 147 osób. W 2025 r. w przedsiębiorstwie pracowało średnio 169 osób, w 2024 r. — 261, a w 2023 r. — 384.

Genė Zaveckienė zapowiada, że dalsze ograniczanie zatrudnienia oraz zamykanie zakładów krawieckich będzie uzależnione od wielkości zamówień.

Do spółki należy pięć zakładów krawieckich oraz centrum handlowe w Szyrwintach. Firma zarządza również ośmioma sklepami na Litwie.

Problemy całej branży odzieżowej

Ze sprawozdania finansowego wynika, że w ubiegłym roku Lelija odnotowała stratę netto w wysokości 149,6 tys. euro, podczas gdy w 2024 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 6,1 tys. euro. Przychody przedsiębiorstwa spadły o 16,8 proc. do 3,07 mln euro.

Problemy dotykają również innych litewskich producentów odzieży. O zwolnieniach pracowników w tym roku poinformowały wstrzymująca działalność litewsko-szwedzka firma krawiecka Tindra, ogłaszająca upadłość Diksta, zakład krawiecki Nevėžis oraz spółka Baltiksas.