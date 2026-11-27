Według danych NVSC w dniach 16-22 listopada ogólny wskaźnik zachorowalności wyniósł 478,6 przypadków na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy tydzień wcześniej wynosił 458 przypadków na 100 tys. mieszkańców. W tym samym okresie ubiegłego roku ogólny wskaźnik zachorowalności wyniósł 587,3 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Sytuacja epidemiologiczna w poszczególnych częściach Litwy pozostaje zróżnicowana. Według informacji przekazanych przez NVSC najwyższy wskaźnik zachorowalności na grypę, COVID-19 oraz ostre infekcje górnych dróg oddechowych w minionym tygodniu odnotowano w rejonie wileńskim. Najniższy wskaźnik zachorowalności odnotowano w rejonie olickim. W żadnym samorządzie nie osiągnięto poziomu zachorowalności epidemicznej.

W minionym tygodniu do szpitali z powodu grypy trafiło 16 osób, a z powodu COVID-19 — 45 osób. Dwie osoby były leczone na oddziałach intensywnej terapii.

W zeszłym tygodniu odnotowano jeden zgon spowodowany COVID-19. Zmarła osoba należała do grupy wiekowej powyżej 90. roku życia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NVSC osoba ta cierpiała na choroby przewlekłe i nie była zaszczepiona.

Od początku bieżącego sezonu na Litwie odnotowano dwa zgony z powodu grypy i sześć z powodu COVID-19.