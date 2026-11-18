Z okazji Światowego Dnia Cukrzycy, obchodzonego 14 listopada, specjaliści przypominają o znaczeniu wczesnej diagnostyki i odpowiedniego leczenia. Hasło obchodów na najbliższe dwa lata brzmi „Wczesne działanie w cukrzycy”.

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Irina Kowalska podkreśla, że cukrzyca osiągnęła rozmiary pandemii. W Polsce choruje ponad 3,5 mln osób, a wiele przypadków pozostaje nierozpoznanych. Według NFZ w ciągu dziewięciu lat liczba zdiagnozowanych pacjentów wzrosła o 27,6 proc.

Najnowsze dane Instytutu Higieny wskazują, że obecnie na Litwie z cukrzycą zmaga się już ponad 160 tys. osób, co stanowi około 5 proc. ludności kraju.

Według danych Instytutu Higieny w 2022 r. na Litwie na cukrzycę chorowało 154 681 osób, czyli co 20. mężczyzna i co 17. kobieta. W latach 2014–2022 liczba chorych systematycznie rosła. Wśród dzieci odnotowano wzrost o 34 proc., natomiast wśród dorosłych – o 28,8 proc.

Jednym z głównych czynników wzrostu zachorowań na cukrzycę typu II jest otyłość. Choroba może skracać życie o kilka lat wskutek powikłań, takich jak zawały serca, udary mózgu, niewydolność nerek czy pogorszenie wzroku.

Szczególnie groźny jest zespół stopy cukrzycowej, który może prowadzić do amputacji kończyn. W Polsce liczba takich zabiegów spadła z 9 tys. w 2018 r. do 5,5 tys. obecnie.

Nadzieję daje pilotażowy program leczenia stopy cukrzycowej, dzięki któremu udało się zapobiec ok. 75 proc. amputacji.

Eksperci podkreślają, że istotne są regularne badania, kontrolowanie poziomu cukru we krwi i szybkie reagowanie na niepokojące objawy.

Wczesne wykrycie choroby oraz edukacja pacjentów mogą ograniczyć ryzyko poważnych powikłań.