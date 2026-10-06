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XIII edycja kampanii „Pola Nadziei”

Zapraszamy do udziału w XIII edycji kampanii „Pola Nadziei”. Jest to inicjatywa zachęcająca do sadzenia żonkili, modlitwy o pokój oraz okazania solidarności z tymi, którzy dziś najbardziej potrzebują naszej pomocy. Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 października o godz. 15:00 na dziedzińcu ogrodu przy Ostrej Bramie (wjazd od strony hotelu Domus Maria).

Autor: KW
Afisz XIII edycji kampanii „Pola Nadziei”.
Graf. organizatorzy

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Tegoroczna Kampania „Pola Nadziei” poświęcona jest zbliżającej się ważnej rocznicy w historii Litwy i jej dziedzictwie duchowym — 100. rocznicy koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, w Ostrej Bramie. Ta rocznica stanowi okazję do przypomnienia sobie historii naszego narodu, żywej tradycji wiary oraz szczególnego znaczenia Ostrej Bramy dla mieszkańców Litwy i świata. Jednocześnie jest to zaproszenie do przypomnienia o nadziei, wspólnocie, pokoju i odpowiedzialności za bliźniego.

Inicjatywa „Pola Nadziei” zachęca nie tylko do wspomnień, ale także do działania — do własnoręcznego zasadzenia żonkila jako symbolu nadziei, życia i odnowy, do zgromadzenia się na modlitwie o pokój oraz do pokazania, że wspólnota i pomoc bliźnim zaczynają się od każdego z nas.

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Hospicjum im. bł. ks. M. Sopoćki w Wilnie

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