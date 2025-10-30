W tym roku organizatorzy poświęcają akcję rozważaniom pamięci o przeszłości, nadziei na przyszłość oraz solidarności z chorymi.

Mimo niesprzyjającej, mokrej pogody, we wtorek 28 października na Starej Rossie zgromadziło się około 30 osób — wolontariuszy hospicjum oraz przyjaciół tej jedynej takiego rodzaju placówki na Litwie, by zasadzić żonkile — kwiaty, symbolizujące nadzieję, ale także gotowość do niesienia pomocy i wsparcia dla tych, którzy ich potrzebują.

W widocznym miejscu

Cebulki żonkili zasadzono na skrawku ziemi w kształcie serca, położonym na boku wzgórza nad Mauzoleum Matki i Serca Syna na Starej Rossie, nieopodal m.in. grobu Antoniego Wiwulskiego. Gdy zakwitną na wiosnę, będą widoczne przez każdego przybywającego na kwaterę wojskową.

Październik został wybrany na czas kampanii „Pola Nadziei” nieprzypadkowo. W tym miesiącu — co roku w drugą jego sobotę — obchodzony jest Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, mający na celu zwracanie uwagi na znaczenie opieki paliatywnej i wsparcia osób w terminalnych stadiach chorób.

Jesień to także czas sadzenia cebulek żonkili w naszej strefie klimatycznej. Kampania „Pola Nadziei” została zapoczątkowana przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga, a podobne działania są prowadzone przez hospicja na całym świecie. W Wilnie odbyło się już łącznie 12 edycji.

Fot. Rajmund Klonowski

Wcześniejsze miejsca „Pól nadziei”

We wcześniejszych latach żonkile były sadzone przy czterech drogach wjazdowych do Wilna, przy Gimnazjum Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, placówkach ochrony zdrowia, miejscach związanych ze św. Janem Pawłem II, św. Faustyną Kowalską, bł. ks. Michałem Sopoćką i przy samym wileńskim hospicjum znajdującym się przy ulicy Rossa.

W 700. rocznicę pierwszej wzmianki o Wilnie w 2023 r. akcja odbyła się na placu Katedralnym i wziął w niej udział arcybiskup metropolita wileński Gintaras Grušas.

Tegoroczne spotkanie na Starej Rossie odbyło się w duchu przesłania św. Jana Pawła II.

„Każdy człowiek, a szczególnie człowiek, który nie kochając Boga, człowieka i swojej ojczyzny wznieca wojny i niesie rozpacz, zamyka się też w beznadziei. Dziś jako świadkowie nadziei reprezentujący różne środowiska chcemy dodawać odwagi i mocy zwycięstwa — i życia” — takimi słowami zwróciła się do zgromadzonych Aneta Górniewicz, wicedyrektor wileńskiego hospicjum.

Choć pogoda była mokra, nie odstraszyło to organizatorów i uczestników od dzielenia się przesłaniem nadziei

| Fot. Wilnoteka, stopklatka, opr. red.

„By nadzieja i pokój panowały”

„Jego wielkiej, prawdziwej miłości, która objawiła się najmocniej, gdy upadamy. Podnosi, gdy błądzimy, prowadzi. Jezus wszystko we wszystkim, Jego kana galilejska, Jego kalwaria i Jego zmartwychwstanie. Musicie być mocni. Dzisiaj tej mocy bardziej nam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce. Musicie być mocni mocą wiary, mocą nadziei i miłości” — mówiła do zgromadzonych siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, założycielka i dyrektorka wileńskiego hospicjum, zachęcając do dołączenia do sadzenia.

„Za chwilę każdy z nas zasadzi tę cebulkę żonkila. Właśnie jako symbol nadziei dla świata, dla nas wszystkich, by nadzieja i pokój panowały w sercu każdego z nas. A na wiosnę to zakwitnie! I tak jest w naszym życiu, że kiedy jest człowiek przy człowieku, to coś, co jest suche — zaczyna kwitnąć” — dzieliła się nadzieją siostra.