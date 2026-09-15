Włoskie myśliwce NATO zbiły nad Litwą drona w rej. koszedarskim

Litewska obrona ppow. działa

„Tej nocy przekonaliśmy się, że litewska obrona powietrzna działa. Dron, który wleciał do naszej przestrzeni powietrznej, został na czas wykryty, przechwycony i zniszczony przez myśliwce NATO. Jestem szczerze wdzięczny naszym sojusznikom z Włoch, którzy wypełnili swój obowiązek” — napisał we wtorek na Facebooku prezydent Gitanas Nausėda.

„W miarę jak Rosja rozszerza działania wojenne przeciwko Ukrainie, możemy spodziewać się kolejnych takich incydentów. Dlatego będziemy dalej konsekwentnie wzmacniać nasze siły obrony powietrznej i szukać nowych sposobów, by chronić wszystkich mieszkańców Litwy” — stwierdził Gitanas Nausėda.

Z kolei prezydent wydał komunikat, w którym poinformował, że w środę zwołuje Radę Obrony Państwa (VGT), w której zasiadają szefowie krajowych i regionalnych służb obronnych, żeby omówić kwestie rozwoju obrony powietrznej.

Sinkevičius: „Widzieliśmy terror na Ukrainie”

Premier Mindaugas Sinkevičius, który w tej chwili przebywa na Ukrainie, też podkreślił, jak ważne jest wzmocnienie obrony powietrznej na Litwie.

„Przede wszystkim chcę podziękować włoskiej misji obrony powietrznej, której udało się zestrzelić drona, który wleciał na terytorium Litwy. Wracam z Ukrainy, gdzie widzieliśmy terror i trwające działania wojenne, ciągłe zagrożenie z powietrza, a jednocześnie zobaczyliśmy, jak bardzo Ukraina jest w stanie bronić się technologicznie i rozwijać się. Jest oczywiste, że obrona powietrzna staje się coraz bardziej aktualnym tematem nie tylko na Ukrainie, która się broni, ale też na Litwie” — powiedział premier Sinkevičius.

„Dlatego naprawdę trzeba będzie podjąć wspólne działania z siłami powietrznymi, abyśmy mogli obronić przestrzeń powietrzną naszego kraju” — podkreślił.

Agencja BNS podała, że we wtorek w nocy dron, który wleciał z Białorusi na terytorium Litwy, został zestrzelony w rejonie koszedarskim, niedaleko elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach (lit. Kruonis), przez włoskie myśliwce stacjonujące w rejonie szawelskim.

Mieszkańcy dostali alerty

Kiedy dron przelatywał nad terytorium Litwy, mieszkańcy obwodów wileńskiego i kowieńskiego dostali komunikaty o prawdopodobnym zagrożeniu z powietrza.

W związku z trwającą rosyjską inwazją na Ukrainę w ostatnich miesiącach na Litwie ogłaszano komunikaty o potencjalnym zagrożeniu z powietrza, ale dron nad terytorium kraju został zestrzelony po raz pierwszy. Wcześniej miało to miejsce na Łotwie i w Estonii.

Ostatnio część mieszkańców południowo-wschodniej Litwy została poinformowana o możliwym zagrożeniu z powietrza w zeszłą niedzielę, ale później okazało się, że radar zarejestrował po prostu stado ptaków.

Wcześniej tego samego dnia służby w okolicach Oran zarejestrowały również obiekt, który przeleciał nad terytorium kraju i prawdopodobnie dotarł do rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego, prawdopodobnie przylatując z Białorusi. Z powodu tego przelotu nie ogłoszono zagrożenia lotniczego na Litwie, argumentując to brakiem danych.