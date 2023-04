Na Litwie brakuje funkcjonariuszy policji

Ramūnas Matonis, kierownik działu ds. komunikacji w Departamencie Policji informuje, że najbardziej brakuje policjantów w Mariampolu, Taurogach oraz Wilnie.

Niskie zarobki

„Policjanci skarżą się na duże obciążenie pracą, nadgodziny, małe zarobki oraz problemy psychologiczne, które powstają na skutek stresującej pracy. Policjanci zarabiają najmniej ze wszystkich funkcjonariuszy i pracowników systemu spraw wewnętrznych” — mówi przewodnicząca Litewskiego Związku Zawodowego Policjantów Roma Katinienė.

Najbardziej brak funkcjonariuszy odczuwalny jest w stolicy, gdzie obciążenie pracą jest największe. Obecnie jest ponad 450 wolnych etatów.

„Przede wszystkim brakuje policjantów utrzymujących bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Tych, którzy reagują na wezwania, rozpatrują skargi czy podania obywateli” — zaznacza Katinienė.

Coraz mniej młodzieży wybiera zawód policjanta

Od pewnego czasu pod hasłem „Stok į policiją” trwa akcja zachęcająca do pracy w policji.

W tym celu opracowano specjalną stronę internetową stokipolicija.lt

— Zawarte są tu wszystkie instrukcje oraz praktyczne porady dla wszystkich chętnych do wstąpienia w policyjne szeregi. Na stronie znalazły się też wypowiedzi funkcjonariuszy, dla których służba w policji jest bardzo atrakcyjna i ciekawa. Przedstawiciele różnych policyjnych profesji opowiadają, jak im się powodzi podczas policyjnej służby. Adresatem strony są szczególnie ci młodzi ludzie, którzy rozważają, czy warto zostać policjantem, ale nie mogą się zdecydować. Zachęcamy do przeczytania zawartych na stronie najważniejszych informacji dla kandydatów do pracy w policji — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Ramūnas Matonis.

Chętnych do pracy obowiązują pewne wymagania

— O pracę w policji mogą się ubiegać osoby posiadające przynajmniej średnie wyksztalcenie. Mile widziane są osoby po studiach wyższych. Do tego dochodzi wymóg nieskazitelnej reputacji, wysoki poziomu sprawności fizycznej, dobry stan zdrowia, wysoka odporność na stres, umiejętność pracy w zespole — wyjaśnia rozmówca.

Jeżeli kandydat na policjanta posiada tylko średnie wykształcenie, będzie musiał przez rok uczyć się w Litewskiej Szkole Policji w rejonie kowieńskim.

— Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych powinny dokształcać się na trwających sześć tygodni specjalnych kursach. Dopiero po odbyciu nauki mogą przystąpić do pracy w policji — kontynuuje Ramūnas Matonis.

W Wilnie wynagrodzenie początkującego policjanta wynosi 1 000 euro

Stołeczni policjanci zarabiają więcej

Na początku w policji zarabia się 900 euro po potrąceniu podatków. W Wilnie wynagrodzenie początkującego policjanta jest o 100 euro większe i wynosi 1 000 euro. Dodatkowo do podstawowego wynagrodzenia doliczane są kwoty za przepracowane nadgodziny.

— Zarobki w policji sukcesywnie rosną wraz ze stażem pracy i posiadanym stopniem. Ponadto pokrywane są koszty dojazdu do pracy i z powrotem do domu, jeżeli funkcjonariusz wynajmuje mieszkanie, część opłaty pokrywa pracodawca. Poza tym policjantom oraz członkom ich rodzin przysługuje szereg gwarancji socjalnych i bytowych. Policjant posiadający 25 lat zawodowego stażu może odejść na emeryturę. To znaczy, że jeżeli ktoś rozpoczął pracę w policji w wieku 20 lat — w wieku 45 lat już może odpoczywać. Jednak większość funkcjonariuszy nie korzysta z takiej możliwości, lecz kontynuuje pracę w policji — mówi Matonis.

Duża organizacja

Funkcjonariuszom, których staż pracy stanowi mniej niż 5 lat, raz na rok przysługuje urlop, którego wymiar wynosi 22 dni robocze. Osobie, która pracuje w policji ponad 20 lat, przysługuje 37 dni urlopu.

Litewska policja jest jedną z największych organizacji krajowych. To instytucja, w której nie tylko pracują osoby, które noszą mundur. To także miejsce, gdzie zatrudnienie znajdą pracownicy cywilni. W policji zatrudnionych jest około 10 000 osób. Na 100 000 mieszkańców przypada 260 funkcjonariuszy. Ponad 40 proc. pracowników posiada staż pracy ponad 20 lat. Prawie połowę zatrudnionych w organach policji stanowią kobiety.

