Obowiązkowa karta dla każdego gracza

Ministerstwo Finansów przedstawiło Sejmowi Litwy projekt zmian w ustawie o grach hazardowych. Propozycje, poparte przez rząd 17 czerwca, mają ograniczyć dostępność hazardu i związane z nim zagrożenia.

Zgodnie z projektem każda osoba chcąca uczestniczyć w grach hazardowych, zarówno w lokalach stacjonarnych, jak i przez internet, będzie musiała posiadać kartę gracza w formie fizycznej lub cyfrowej.

„Głównym celem zmian jest ograniczenie dostępności gier hazardowych oraz szkód dla zdrowia psychicznego ludzi. Aby zapewnić rzeczywiste wdrożenie tych zmian, karta gracza staje się kluczowym narzędziem. Dlatego w nowym projekcie ustawy przewiduje się, że wszystkie osoby pragnące uczestniczyć w grach hazardowych w fizycznych lokalach hazardowych lub na odległość będą miały obowiązek uzyskania karty gracza. Z kolei rezygnacja z gotówki w miejscach gier hazardowych ograniczy ryzyko prania brudnych pieniędzy i inne zagrożenia” — komentuje Virginijus Daukšys, dyrektor Urzędu Nadzoru Gier Hazardowych przy Ministerstwie Finansów.

Karta, dostępna w formie fizycznej lub cyfrowej, umożliwi centralne rejestrowanie wpłat i wygranych gracza. System będzie obejmował wszystkie transakcje, niezależnie od tego, czy dana osoba korzysta z usług jednego, czy kilku organizatorów hazardu.

Na karcie znajdą się również informacje o ustalonych przez gracza limitach finansowych i czasowych oraz ograniczeniach dotyczących uczestnictwa w grach.

Koniec gotówki i kontrola wydatków

Nowe przepisy przewidują także obowiązek oceny sytuacji finansowej graczy przez organizatorów hazardu. Jeżeli wybrany przez gracza maksymalny miesięczny limit strat przekroczy 20 tys. euro, konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających możliwości finansowe, np. zaświadczenie o wynagrodzeniu, zeznanie podatkowe lub wyciąg bankowy. Bez takich dokumentów nie będą mogły grać.

Wprowadzenie wyłącznie płatności bezgotówkowych ma zwiększyć przejrzystość transakcji i ograniczyć ryzyko prania pieniędzy.

Ministerstwo proponuje także rozszerzenie blokowania nielegalnych stron hazardowych. Ograniczenia mogłyby objąć również witryny reklamujące takie usługi lub zamieszczające aktywne linki prowadzące do nielegalnych operatorów.

Litwini przegrywają setki milionów euro

Skala wydatków na hazard w kraju rośnie. W ubiegłym roku firmy hazardowe przyjęły od graczy łącznie 4,89 mld euro, wypłacając 4,6 mld euro wygranych. Obie kwoty wzrosły o 15 proc. w porównaniu z rokiem 2024.

Łączne straty mieszkańców Litwy wyniosły 274 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 242 mln euro. Jednocześnie wpływy do budżetu państwa z podatku od gier hazardowych wzrosły z 48 mln euro do 60,3 mln euro.

Niepokojące są również dane dotyczące osób próbujących ograniczyć swój dostęp do hazardu. Do 31 października 2026 r. do odpowiedniego rejestru wpłynęło ponad 101 tys. wniosków, z czego 22 tys. pozostaje aktywnych.

Każdego dnia składanych jest do 60 nowych wniosków, czyli około 1,5 tys. miesięcznie. Aż 84 proc. wnioskodawców stanowią mężczyźni, a 16 proc. kobiety. Około 80 proc. to osoby w wieku od 21 do 40 lat.

Nowe przepisy od 2027 roku

Ministerstwo Finansów proponuje stopniowe wprowadzanie zmian, aby organizatorzy gier hazardowych mieli czas na dostosowanie działalności do nowych wymogów. Zgodnie z projektem ustawa o grach hazardowych ma wejść w życie 1 maja 2027 r. Natomiast obowiązek korzystania z karty gracza oraz przepisy dotyczące rozliczeń bezgotówkowych mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2029 r.

Przewidziany okres przejściowy ma umożliwić organizatorom hazardu modernizację lub wymianę urządzeń oraz dostosowanie systemów do nowych zasad rozliczeń.



