„Wileński Ratusz, który jest symbolem naszego miasta i dziedzictwem historycznym, wymaga pilnego remontu. Zrobimy wszystko, by zachować tę wyjątkową budowlę dla przyszłych pokoleń oraz zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie” — zapowiedział stołeczny mer Valdas Benkunskas.

Początek 8 października

Na czas remontu Ratusz będzie zamknięty. Prace wewnątrz budynku rozpoczną się 8 października.

— Szacuje się, że prace potrwają do maja przyszłego roku. W tym czasie działalność Ratusza zostanie zawieszona, otwarta będzie jedynie znajdująca się w nim restauracja. Później prace przeniosą się na zewnątrz budynku — ich zakończenie planowane jest na trzeci kwartał 2026 r. — informuje „Kurier Wileński” Gabrielus Grubinskas, rzecznik samorządu stołecznego.

Prace konserwatorsko-restauratorskie będą prowadzone etapowo, uwzględniając wymogi obowiązujące podczas renowacji obiektów dziedzictwa. Projekt przewiduje remont elewacji budynku, pomieszczeń piwnicznych, ram okiennych, drzwi. Fasada Ratusza cierpi z powodu nieszczelności dachu. Zbyt wąskie rynny nie odprowadzają skutecznie wody deszczowej, co prowadzi do uszkodzeń elewacji, konstrukcji budynku i elementów architektonicznych. Posadzki w niektórych pomieszczeniach wymagają gruntownej naprawy, powierzchnie marmurowe czyszczenia i polerowania. Naprawy wymagają także uszkodzone stopnie i podesty schodów. Zostaną również odnowione ściany wewnętrznych pomieszczeń, uszkodzone podstawy kolumn oraz instalacje inżynieryjne.

Gmach wzniesiono w końcu XIV w.

Pierwotnie był to budynek gotycki.

— Do zespołu ratuszowego należały siedziby straży i wójtów, więzienie oraz dzierżawione sklepiki. Po pożarze w połowie XVIII w. budynek zrekonstruowali Jan Krzysztof Glaubitz i Tomasz Russeli. Obecnie jest to budowla w stylu klasycyzmu z sześcioma kolumnami doryckimi i trójkątnym frontonem. W piwnicy znajdują się pomieszczenia datowane na czasy Jagiełły oraz okres jeszcze wcześniejszy — opowiada historyk Paweł Giedroyć.

Ratusz w stylu klasycystycznym przebudowano w 1799 r. według projektu Wawrzyńca Gucewicza. W nowym budynku urządzono pomieszczenia dla straży, wójta i gildii kupieckiej, skarbca miejskiego, skarbca kupiecki, więzienia i dziewięciu sklepów.

— W czasach carskich organizowano w niej koncerty. W 1810 r. cały budynek oddano na potrzeby teatru — najpierw polskiego, potem rosyjskiego. W 1848 r. w ratuszu miała miejsce premiera „Halki” Stanisława Moniuszki, który osobiście dyrygował orkiestrą — kontynuuje rozmówca.

Budynek odrestaurowano w latach 1936-1941. Urządzono w nim muzeum sztuki. W 2001 r. ratusz miejski ponownie znalazł się w gestii miasta. Odbywają się tu reprezentacyjne imprezy, koncerty, wystawy. Z portyku ratusza mieszkańców Wilna witali dostojni goście — prezydent USA George W. Bush (2002) i królowa brytyjska Elżbieta II (2006).

Wykonawcą prac remontowych Ratusza będzie firma Ekstra statyba. Projekt kapitalnego remontu przygotowało spółka Projektavimo ir restauravimo institutas. Koszt remontu wyniesie blisko 3 mln euro.

