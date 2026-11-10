Trzy zespoły — „Perła” z Wileńszczyzny, „Karolinka” z Wielkiej Brytanii i „Olza” z Czeskiego Cieszyna — zatańczyły (i zaśpiewały!) razem w Teatrze Tańca w Wilnie w niedzielę 8 listopada. Ta mieszanka to efekt wieloletnich osobistych znajomości kierowników zespołów, o których w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” opowiedział German Komarowski, dyrektor Centrum Kultury w Niemenczynie i wieloletni kierownik oraz choreograf Polskiego Zespołu Tańca Ludowego „Perła” z Niemenczyna.

Aby pomieścić wszystkich chętnych, koncerty były dwa: o godz. 14:00 i 17:00. Artyści nie mieli czasu, mimo planów, między występami ani zjeść, ani odpocząć. Nie przeszkodziło to w zapewnieniu widzom najlepszych wrażeń. Nie zabrakło premier, a do wielu utworów „Perły” muzyka została skomponowana i nagrana specjalnie dla zespołu.

Polonez na otwarcie

Koncert otworzył wspólny polonez trzech zespołów. „Zbliża się duże święto, 11 listopada. Duże święto dla każdego, kto czuje polskość w sercu” — mówił ze sceny German Komarowski. „Słyszeliście różne akcenty: ja mam akcent wileński, tutaj czeski, tam angielski, ale wszyscy mówimy po polsku” — zaznaczył.

To już piąty koncert, na który „Perła” zaprasza zagraniczny zespół w przerwie między jubileuszami. Wcześniej z tancerzami z Niemenczyna występowali artyści z Brazylii, Ukrainy, Białorusi i dwukrotnie z Polski.

Tym razem do Wilna przyjechali Polacy z Wysp i Zaolzia: Zespół Pieśni i Tańca „Karolinka”, w którym od 1978 r. tańczą trzy pokolenia londyńskiej Polonii, i działający od 1954 r. Zespół Pieśni i Tańca „Olza”. Koncert poprowadziła i zapowiadała występy aktorka Jovita Jankelaitytė.

„Perła” — perła Niemenczyna

Widzowie zobaczyli tańce łemkowskie, wołyńskie, mołdawskie, cygańskie, a także aranżację dramatycznego greckiego tańca Zalongo, upamiętniającego tragedię greckich matek, które rzuciły się w przepaść, tańcząc i śpiewając, aby nie oddać się tureckiemu najeźdźcy.

Widzowie obejrzeli premierowo brazylijskie gaucho. Nie zabrakło litewskiego akcentu: dwóch tańców z programu Litewskiego Święta Pieśni. Po tylu podskokach artystów musieliśmy zapytać, jak to możliwe tańczyć bez zadyszki. Z wyjaśnieniem pospieszyła nam choreografka „Perły”.

— Po pierwsze, wyćwiczona kondycja, a po drugie — miłość do tańca. Gdy jesteś zafascynowany tym, co robisz, to wystarczy — mówiła Ewa Iwtodij, choreografka „Perły”, w rozmowie z „KW”, w krótkiej chwili, gdy akurat nie musiała nigdzie biec.

Dywidenda z wieloletnich przyjaźni

„Perła” skupia tancerzy w wieku od 5 do 30 lat, występowała w ponad 20 krajach Europy i w Ameryce Południowej. Działa przy gimnazjum i Centrum Kultury w Niemenczynie. Choć wyrasta z folkloru Wileńszczyzny, jej znakiem rozpoznawczym są tańce narodów świata.

— Główną wizytówką, tym, czym się odróżniamy, są tańce narodów świata. Ktoś inny organizuje stricte polski koncert, my też możemy, ale stawiamy na to, z czym żyjemy ponad 20 lat — mówił German Komarowski w rozmowie z „KW”.

— Siedzę w tym chyba 25 lat. Poznajesz ludzi na festiwalach, koncertach, na kursie choreograficznym. Wszyscy bardzo chętnie idą na współpracę — dopowiedział rozmówca.

Dla gospodarza to sprawa rodzinna. W zespole tańczą obaj jego synowie, starszy jako solista, a żona opiekuje się najmłodszymi grupami.

— Rodzina jest tu, przy mnie — mówił.

Goście potwierdzili, że spiritus movens wydarzenia jest właśnie kierownik „Perły”.

— Pan German co roku zaprasza grupy z zagranicy. W tym roku zaprosił nas z Anglii, to bardzo miło — mówił „Kurierowi Wileńskiemu” Marcin z „Karolinki”, który na Litwie był pierwszy raz. Zaś czeska „Olza” przyjechała do Wilna ponownie, z „Perłą” wystąpiła już po raz trzeci.