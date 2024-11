Tańce i goście z wielu krajów

Występ „Perły” zachwycił różnorodnością — na scenie zaprezentowano tańce ludowe z Polski, Litwy, Wileńszczyzny, Grecji, Łotwy, Słowacji, Włoch oraz Ameryki. Nie mniej różnorodna była lista krajów, z których przyjechali goście: to m.in. Polska, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Austria.

Program wzbogacono o choreografię i utwory stworzone specjalnie dla zespołu. W wydarzeniu wzięło udział ok. 150 tancerzy, w tym obecni członkowie grupy, jak i weterani zespołu. Wyjątkowego charakteru dodały występy zaproszonych gości: orkiestry z Krakowa, prowadzonej przez Macieja Wilczyńskiego oraz piosenkarki Eweliny Saszenko.

„Usłyszcie to, ilu jest nas teraz na sali. Witamy przedstawicieli, kierowników, choreografów zespołów artystycznych. »Wilia”, »Wileńszczyzna”, »Ojcowizna”, »Przyjaźń”, »Wilenka”, »Świtezianka”, »Sto Uśmiechów”, »Rudomianka”, »Dalina”, »Warszawianka”, »Mazurki”, »Pofajdok”, »Grajewianie”, »Woda na Młyn”, Zespół Piesni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, »Radis”, »Żok«!” — radośnie witał German Komarowski, kierownik zespołu, który również prowadził koncert.

„Wychodziłem, jeszcze spali. Wracałem, już spali”

Kierownik zespołu podkreślał, jak wiele pracy włożono w przygotowanie koncertu.

„Bardzo współczuję swojej żonie, bardzo współczuję swoim dzieciom, które faktycznie przez trzy miesiące nie widziały mnie w domu, bo wychodziłem, kiedy jeszcze spali, a wracałem, kiedy już spali. Na szczęście dwójka moich dzieci dzisiaj też tańczy na scenie, przynajmniej tutaj zobaczy tatusia” — mówił Komarowski podczas zapowiadania kolejnych występów.

Dodał, że grupa najmłodszych tancerzy wciąż uczy się odwagi scenicznej.

„Grupa reprezentacyjna szczególnie dużo ćwiczyła. Spotykaliśmy się sześć razy tygodniowo. Wyobraźcie sobie: sześć razy tygodniowo próby po 4–5 godzin. Trudno to sobie wyobrazić, ale tak było. Ogromne podziękowania kieruję także do rodziców najmłodszych tancerzy, którzy razem z dziećmi też uczą się być w zespole. Mamy w zespole pięciolatków, sześciolatków. Widzieliście ich. Są w wieku przedszkolnym. I dzieci jeszcze się boją – co to w ogóle będzie, jaka duża scena i jak to będzie wyglądało” — opowiadał.

Ojcowie i matki rezultatu

Podziękował także władzom lokalnym, administracji niemenczyńskiego Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego, jak i Centrum Kultury w Niemenczynie. Zaznaczył, że nigdy nie było negatywnej odpowiedzi na prośby współpracy, wcześniej czy później wspólne przedsięwzięcia były realizowane.

„To proces twórczy, który zaczyna się od zera: od białej kartki. Każda nuta, każdy krok taneczny, każda wizualizacja są tworzone specjalnie dla nas. To ogromne wyzwanie, ale daje niesamowitą satysfakcję” — mówił Komarowski.

„Na tej sali mamy dwie osoby, z którymi współpracujemy już nie pierwsze lata, mamy kompozytora Arasa Žvirblisa i choregorafa Povilasa Fokinasa. Dzięki tym dwóm osobom zobaczymy tańce, usłyszymy cudowne kompozycje, które były stworzone właśnie dla naszego kolektywu” — zapowiadał.

Podkreślił też, że „widzimy armię tancerzy, a za każdym tancerzem stoi rodzina” wspominając, że przez trzy miesiące było trzy razy więcej prób, niż w roku niejubileuszowym.

Na zakończenie koncertu konsul ambasady RP w Wilnie odczytał list gratulacyjny od Marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Popłynęły też gratulacje od posłów na Sejm RL, przedstawicieli władz lokalnych oraz placówek współpracujących.

Obecnie za kierunek i rozwój zespołu odpowiadają German Komarowski, Ewa Iftodij (Bartusewicz), Ana Ludoitienė oraz Dawid Rynkiewicz.

