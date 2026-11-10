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Zdjęcia z koncertu „Perły”, „Olzy” i „Karolinki” w Wilnie [GALERIA]

W niedzielę 8 listopada na deskach Teatru Tańca w Wilnie wystąpiły trzy zespoły z trzech różnych krajów: z Litwy, Czech i Wielkiej Brytanii. A wszystkie polskie i ludowe! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć „Kuriera Wileńskiego” z widowiska.

Autor: KW
Koncert „Perły”, „Olzy” i „Karolinki” w Wilnie | Fot. Apolinary Klonowski

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Koncert był możliwy dzięki wieloletnim kontaktom kierownictw zespołów. Aby pomieścić wszystkich chętnych, koncerty były dwa w odstępie paru godzin od siebie. Więcej na temat widowiska w najnowszym wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński” oraz wkrótce na portalu.

Wydarzenie na zdjęciach udokumentował dziennikarz „Kuriera Wileńskiego” Apolinary Klonowski.

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