W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 46 (134) z 21-27 listopada 2026 r. ukazał się wywiad z Dariuszem Wiśniewskim, konsulem generalnym RP na Litwie. Wiśniewski w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” odniósł się do tablic upamiętniających Józefa Czechowicza oraz Wincentego i Ludomira Ślendzińskich, które samorząd Wilna chce umieścić w przyjętym standardzie, wyłącznie w języku państwowym, czyli po litewsku.

Konsul generalny RP na Litwie Dariusz Wiśniewski zapytany, czy wobec bezsilności polskich polityków w Wilnie państwo polskie zamierza interweniować, odpowiedział, że sprawa jest ambasadzie znana, ale nie leży w jej kompetencjach.

„Sprawa jest ambasadzie znana, ale to wewnętrzna sprawa miasta Wilna” — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu”.

Jak nie radni to kto?

Dziennikarz przypomniał, że wcześniejsze tablice, m.in. Mickiewicza i Słowackiego, załatwiała Fundacja im. Józefa Montwiłła (to m.in. śp. Władysław Korkuć i Henryk Sosnowski), i zapytał, kto powinien dziś złożyć taki wniosek, skoro nie robią tego polscy radni.

„Nie mam pojęcia. W rozmowach z władzami samorządowymi możemy zwracać na pewne rzeczy uwagę, ale jesteśmy jak najdalsi od wymuszania decyzji. Odwołujemy się raczej do odpowiedzialności, wskazujemy, że dana decyzja jest źle przyjmowana przez polską mniejszość, a uzysk z niej będzie minimalny albo wręcz ujemny. A tu chodzi o drobiazg — dwie tablice. Jednak to jest sprawa miasta. A więc też sprawa radnych” — mówił w rozmowie z „KW”.

Przykład SKOnSR

Jako przykład działania od strony społecznej konsul podał komitet, który sam zgłasza sprawy władzom miasta.

„Podobnie Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą regularnie zwraca uwagę władz Wilna na śmieci uprzątane zbyt rzadko z historycznych cmentarzy, na za małą liczbę pojemników na śmieci czy — jak to ładnie mówicie na Litwie — sporządkowanie alejek, których nawierzchnia nie wytrzymała konfrontacji z ulewnym deszczem” — wyjaśnił dyplomata w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Ostateczny test to wybory

Wiśniewski odniósł się też do politycznego wymiaru sprawy przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

„Wrażliwość to w polityce towar obciążony dużym ryzykiem, bo ostatecznym testem dla polityków są wybory, a wybory samorządowe są za cztery miesiące. Wydaje mi się jednak, że nikomu nie spadłaby korona z głowy, gdyby te osoby upamiętniono, podając też polskie brzmienie imion i nazwisk” — powiedział „KW”.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (134) z 21-27 listopada 2026 r.