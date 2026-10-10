W zawodach wzięło udział 24 sportowców, podzielonych na cztery grupy po sześciu graczy. Rejon wileński reprezentowali zawodnicy Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie (z siedzibą w Mickunach), którzy pomyślnie przeszli eliminacje: Erika Abulfatowa (ur. 2012), Karina Milto (ur. 2013), Gabriela Gulbicka (ur. 2013), Dominykas Grybauskas (ur. 2013), Daniel Stefanowicz (ur. 2014) oraz Daniel Tunkiewicz (ur. 2014).

W konkurencjach indywidualnych zawodnicy osiągnęli następujące wyniki: Karina Milto zajęła 2. miejsce; Gabriela Gulbicka zajęła 5. miejsce; Dominykas Grybauskas — 10. miejsce; Erika Abulfatova — 10. miejsce; Daniel Tunkevič — 12. miejsce; Daniel Stefanovič — 16. miejsce.

W grze podwójnej Karina Milto i Erika Abulfatowa zaprezentowały się znakomicie, zdobywając tytuł mistrzyń turnieju. Gabriela Gulbicka w parze z Emiliją Vavulo z Janowa zajęła 3. miejsce, a Dominykas Grybauskas, grający wspólnie z Matasem Skebasem z Janowa, również uplasował się na 3. pozycji.

W grze mieszanej Karina Milto, występująca w parze z Rapolasem Petrauskasem z Kowna, zajęła 3. miejsce.

Gratulacje dla Kariny i Eriki z okazji zdobycia tytułu mistrzyń Litwy w kategorii młodzieżowej w ramach zawodów „Nadzieje Olimpijskie”, a także dla wszystkich zawodników Szkoły Sportowej w Niemenczynie (rejon wileński), którzy z powodzeniem wystąpili w tych mistrzostwach! Życzymy Wam dalszego zaangażowania w treningi, osiągania znakomitych wyników oraz kolejnych sukcesów w reprezentowaniu rejonu wileńskiego na litewskich zawodach tenisa stołowego.

Inf. Markas Vaitonis, trener w Szkole Sportowej w Niemenczynie