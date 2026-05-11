Tenisiści stołowi z Gimnazjum w Mickunach znów najlepsi w kraju.

W tym etapie rywalizowało sześć najsilniejszych drużyn chłopców i dziewcząt.

Droga do finału była bardzo długa — do pokonania były trzy etapy: rejonowy, strefowy i międzystrefowy. Po pokonaniu tych etapów szkoły znalazły się w gronie sześciu najsilniejszych szkół na Litwie. Do finału dotarły również drużyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w Mickunach.

Gimnazjum w Mickunach reprezentowali: Kaja Tworogal (klasa 6), Karina Milto (klasa 6), Gabriela Gulbicka (klasa 6), Eva Chalkovskytė (klasa 6), Erika Abulfatowa (klasa 7), Dominykas Grybauskas (klasa 6), Karol Urbanowicz (klasa 8) i Edwin Dowgiało (klasa 8).

Dziewczęca drużyna mickuńskiego gimnazjum wygrała wszystkie mecze z wynikiem 3:0 i stała się najsilniejszą w kraju.

Drużyna chłopców odniosła cztery zwycięstwa, poniosła tylko jedną porażkę i również stała się najsilniejszą w kraju.

Warto wspomnieć, że trzy tygodnie temu dziewczęca drużyna Gimnazjum w Mickunach była najsilniejsza wśród dużych szkół, a drużyna chłopców zajęła drugie miejsce.

Nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Mickunach

Markas Vaitonis