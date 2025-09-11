Więcej
    Kaja Tworogal mistrzynią Europy w tenisie stołowym młodzieży!

    29 sierpnia rozpoczęły się 19. Otwarte Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym młodzieży. Mistrzostwa te odbywają się co roku w sierpniu we Francji, w mieście Schiltigem.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Zwyciężczyni mistrzostw Kaja Tworogal i trener Mark Waitonis.
    Zwyciężczyni mistrzostw Kaja Tworogal i trener Mark Waitonis | Fot. archiwum szkolne

    W dniach 29-31 sierpnia odbyły się indywidualne zawody grup wiekowych (2012 i 2014 r. ur.). W tej konkurencji wzięli udział wszyscy najsilniejsi gracze krajów europejskich.

    Drużyna z Litwy

    Na mistrzostwa udała się również litewska młodzieżowa drużyna, którą reprezentowali m.in. wychowankowie Szkoły Sportowej w Niemenczynie z Filii w Mickunach: Kaja Tworogal, Karina Milto, Eva Halkovskytė, Gabriela Gulbicka, Arsenij Kanaszkow, Daniel Tunkiewicz i trener Mark Waitonis.

    Pierwsza taka wygrana dla naszego kraju

    Kaja Tworogal zagrała znakomicie i została zwyciężczynią tego turnieju. Jest to historyczne wydarzenie. Kaja została pierwszą reprezentantką naszego kraju, która wygrała taki turniej.

    W meczu grupowym Kaja wygrała 3:0 z Y. Boyer (Francja), przegrała 1:3 z L. Shianem (Ukraina) i to była jedyna porażka Kaji w tych mistrzostwach. W całym turnieju pokonała: 3:0 I. Pastina (Rumunia), 3:0 M. Fortunę (Luksemburg), 3:0 A. Müllera (Francja), 3:0 B. Jana (Anglia). W 1/32 rozgrywek odniosła zwycięstwo 3:0 nad K. Madesi (Grecja), w 1/16 — kolejne zwycięstwo 3:0 nad bardzo silnym K. Kadarem (Finlandia), w 1/8 pokonała 3:0 L. Shiana (Ukraina). Półfinałowe zwycięstwo nad E. HU (Szwajcaria) to znów 3:0, a w finale Kaja Tworogal pokonała 3:2 Francuzkę Aveline Dirment Nunes po zaciętej walce o tytuł mistrza grupy U11!

    | Fot. archiwum szkolne

    Ważne doświadczenie i emocje

    Chociaż wyniki innych młodych sportowców były nieco skromniejsze, dla wielu był to pierwszy międzynarodowy wyścig tego poziomu — ważne doświadczenie na przyszłość i wiele dobrych emocji.

    Dziękujemy dyrektorowi Szkoły Sportowej w Niemenczynie, Robertowi Komorowskiemu, za możliwość udziału w tych mistrzostwach Europy mnie jako trenerowi i dzieciom.

    Co dalej?

    Podczas mistrzostw Kaja otrzymała zaproszenie do udziału w turnieju Stiga Masters Minimes w Belgii, w którym weźmie udział czternaście osób urodzonych w 2014 r. — najlepszych młodych tenisistów stołowych Europy.

    Kaja Tworogal została zwyciężczynią międzynarodowego turnieju w Pradze

    Mark Waitonis, starszy wykładowca Niemenczyńskiej Szkoły Sportowej Okręgu Wileńskiego

