Mszy Św. w intencji pracowników mediów, odprawianej tradycyjnie podczas Odpustu Opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, przewodniczył ks. dr Włodzimierz Sołowiej.

Msza nie tylko za dziennikarzy

Wtorek był w programie tegorocznych Opiek dniem dekanatów święciańskiego i ignalińskiego. O godz. 13:00 wierni modlili się w intencji uchodźców i migrantów, a wieczorną Mszę św. o godz. 17:00 ofiarowano za ludzi mediów.

Już na początku liturgii celebrans podkreślił, że ta intencja dotyczy nie tylko zawodowych dziennikarzy.

„W sposób szczególny modlimy się za tych, którzy nam przekazują wiadomości. W dobie obecnej każdy z nas, czy jest tego świadomy, czy nie, każdym kliknięciem, każdym polubieniem już formuje tę przestrzeń mediów społecznościowych. Wszyscy więc jesteśmy odpowiedzialni za ten świat, w którym żyjemy” — mówił ks. Sołowiej.

Zauważył, że w tej przestrzeni widać odpowiedzialność, ale często także jej brak. Duchowny mówił też o sumieniu, którego żadne słowo — nawet słowo władzy — nie jest w stanie zastąpić.

Przypominał, że słowo to nie tylko przekazana informacja, lecz spotkanie z drugim człowiekiem, a ci, którzy mówią i piszą publicznie, często nie wiedzą, ilu ludzi ich słucha i w jakim stopniu kształtują ich sumienia. Na zakończenie wrócił do słów z Ewangelii.

„Bóg uczy nas, by się nie bać” — mówił.

„Matka Nieustającej Pomocy”

Tegoroczne Opieki przebiegały pod hasłem „Matka Nieustającej Pomocy”. Kościół zachęcał wiernych z dekanatów Litwy i nie tylko, by spojrzeli na Maryję oczami syna lub córki i rozpoznali w Niej Matkę, która nigdy nie odwraca się od swoich dzieci. O trwających Opiekach wiernym przypominały wywieszone na Ostrej Bramie dwa banery: po polsku i po litewsku.

Opieki trwały do niedzieli, 22 listopada. Codziennie Msze o 13:00 i 17:00 sprawowano w intencjach kolejnych grup, m.in. kapłanów, żołnierzy, nauczycieli, lekarzy i rodzin, w tym też, jak wyżej opisaliśmy, za media. Na modlitwę przybywali wierni z kolejnych dekanatów. W kaplicy odprawiano też msze św. w językach obcych, w sobotę także po białorusku. Z soboty na niedzielę trwała nocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W niedzielę Msze o 11:00 i 13:00 odbyły się przy otwartym oknie kaplicy. Okno kaplicy Ostrej Bramy bywa otwierane w szczególne święta. Tej drugiej adoracji, w intencji pokoju na świecie, przewodniczył bp Arūnas Poniškaitis.

Opieki zakończyła wieczorna Msza Św. w intencji samych uczestników odpustu.

Kto nie mógł przybyć do Ostrej Bramy, mógł śledzić nabożeństwa w Marijos radijas i na portalu ausrosvartai.lt. W Centrum Pielgrzymkowym można było złożyć świadectwo łask otrzymanych za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia.

Redagował Apolinary Klonowski