To wyjątkowe święto wspólnoty parafialnej i gości. Jubileusz to nie tylko czas wspomnienia przeszłości i podziękowania za trud tych, którzy tę świątynię wznieśli i przez wieki o nią dbali, ale i wspólne dzielenie radości z tego, czym dziś żyje parafia. Uroczystą Mszę Świętą sprawowali J.E. Ksiądz Biskup Arūnas Poniškaitis i proboszcz parafii mickuńskiej ks. Jan Czerniawski.

Więcej na ten temat w najbliższym numerze magazynowego wydania „Kuriera Wileńskiego”.

Święto parafii udokumentował nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.