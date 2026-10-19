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200. rocznica konsekracji Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P w Mickunach [GALERIA]

W niedzielę, 18 października br. w Kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P w Mickunach odbyła się niezwykła uroczystość — 200. setna rocznica konsekracji świątyni, która do dziś pozostaje prawdziwą wizytówką Mickun.

Autor: KW
J.E. Ksiądz Biskup Arūnas Poniškaitis i proboszcz parafii mickuńskiej ks. Jan Czerniawski.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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To wyjątkowe święto wspólnoty parafialnej i gości. Jubileusz to nie tylko czas wspomnienia przeszłości i podziękowania za trud tych, którzy tę świątynię wznieśli i przez wieki o nią dbali, ale i wspólne dzielenie radości z tego, czym dziś żyje parafia. Uroczystą Mszę Świętą sprawowali J.E. Ksiądz Biskup Arūnas Poniškaitis i proboszcz parafii mickuńskiej ks. Jan Czerniawski. 

Więcej na ten temat w najbliższym numerze magazynowego wydania „Kuriera Wileńskiego”.

Święto parafii udokumentował nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.

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