Od września 2026 r. dotychczasowe samodzielne Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu przestało istnieć jako odrębna osobowość prawna, stając się Oddziałem Kształcenia Podstawowego przy Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. Proces ten od początku budził żywe emocje wśród rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli polskiej społeczności część, której nadal wiąże nadzieje z zapowiedziami ewentualnego przejęcia szkoły przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu, choć resort dotychczas nie przedstawił wiążących decyzji prawnych ani harmonogramu.

W samym środku tych przekształceń, latem 2026 r. – na kilka miesięcy przed upływem pięcioletniej kadencji rozpoczętej w grudniu 2021 r. – ze stanowiska odeszła dotychczasowa dyrektor gimnazjum w Landwarowie, Ewelina Sołowjowa. Była ona dyrektorem dobrze ocenianym przez grono pedagogiczne, miała tytuł nauczyciela metodyka języka litewskiego oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne zdobyte wcześniej w szkole w Połukniu.

Ani samorząd rejonu trockiego, ani sama zainteresowana nie przedstawili jednak opinii publicznej merytorycznych powodów tego rozstania. Lokalni komentatorzy, w tym serwis publicystyczny „Simas Burbulis”, wprost ocenili, że władze rejonu pożegnały cenioną dyrektorkę „po cichu”, ponieważ jako osoba o silnym charakterze nie wpisywała się w oczekiwania decydentów.

Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie to jedna z nielicznych elitarnych polskich placówek oświatowych w rejonie trockim. To właśnie pod profesjonalnym kierownictwem duetu dyrektor Eweliny Sołowjowej oraz wicedyrektor Angeliny Naruševičienė szkoła ta została włączona do prestiżowego rządowego programu Szkół Tysiąclecia, osiągając znaczne i powszechnie szanowane wyniki. Na realizację zaplanowanych działań gimnazjum otrzymało niemal pół miliona euro. Placówka została wyznaczona jako główny koordynator ds. edukacji STEAM wśród pięciu szkół biorących udział w projekcie w rejonie trockim.

Projekt rejonu trockiego okazał się na tyle dużym sukcesem, że został nominowany do prestiżowego litewskiego konkursu krajowego „Europejskie Żagle 2026”, w którym doceniane są projekty najskuteczniej zmniejszające różnice w poziomie edukacji i tworzące równe szanse dla wszystkich uczniów.

W normalnym świecie sukces ten przyniósłby nagrody i uznanie. W realiach rejonu trockiego stało się całkiem inaczej. Zaplanowana fuzja – włączenie na siłę innego gimnazjum jako nowego oddziału – oraz nagłe odejście dyrektor Sołowjowej odbywały się dokładnie w tym samym czasie. Czyżby to był zbieg okoliczności, czy jednak może czyjaś celowa strategia. Możemy tylko się domyślić dla czego dyrektor Sołowjowa podjęła decyzje o dymisji przed końcem swojej oficjalnej kadencji. Może dla świętego spokoju i ochrony własnego zdrowia, zdecydowała się nie psuć sobie nerwów walką w sądach.

Pod profesjonalnym kierownictwem duetu dyrektor Eweliny Sołowjowej (na zdj.) oraz wicedyrektor Angeliny Naruševičienė szkoła została włączona do prestiżowego rządowego programu Szkół Tysiąclecia | Fot. Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, Facebook

Tymczasowe rozwiązanie z partyjnym rodowodem

W sytuacji ogólnokrajowego deficytu wykwalifikowanych dyrektorów szkół i nauczycieli języka litewskiego odejście kompetentnego lidera placówki musi budzić zdziwienie.

Co więcej, zgodnie z procedurami i zdrowym rozsądkiem, po dymisji dyrektora zarządzanie placówką powierza się wicedyrektorowi, który zna szkołę od podszewki. Tak też się stało, funkcję pełniącej obowiązki objęła Angelina Naruševičienė. Ta naturalna sukcesja trwała jednak niezwykle krótko. Dlaczego wieloletnia wicedyrektor, współautorka sukcesu Szkoły Tysiąclecia, nagle przestała pasować władzom w Trokach?

Odpowiedź nasuwa się prosta: była „człowiekiem stąd”, więc broniłaby polskiej szkoły i interesów swoich nauczycieli. Mer Andrius Šatevičius (liberał) oraz wicemer Jonas Kietavičius (konserwatysta) – bezpośrednio odpowiedzialny za odcinek oświaty i reorganizację szkół – przypuszczam, że widocznie potrzebowali na tym stanowisku kogoś bezwzględnie lojalnego wobec władzy. Naruševičienė została więc błyskawicznie odsunięta na boczny tor, by zrobić miejsce dla nowej persony.

Jeszcze więcej pytań pojawiło się w październiku 2026 r., gdy pełnienie obowiązków dyrektora gimnazjum w Landwarowie powierzono osobie spoza szkoły i spoza rejonu trockiego – Rasie Gruodytė-Striuogaitienė, dotychczasowej wicedyrektor ds. nauczania w wileńskim Gimnazjum „Juventa”.

Wystarczy zajrzeć do oficjalnych rejestrów Głównej Komisji Wyborczej oraz na stronę internetową Ruchu Liberałów, aby dostrzec wyraźny klucz polityczny tej decyzji. Nowa p.o. dyrektor nie jest jedynie szeregową sympatyczką ugrupowania rządzącego w rejonie trockim. W wyborach samorządowych w 2023 r. startowała z wysokiego, 13. miejsca na liście Ruchu Liberałów do Rady Miasta Wilna. W poprzedniej kadencji struktur partyjnych pełniła funkcję wiceprzewodniczącej wileńskiego miejskiego oddziału Ruchu Liberałów oraz przewodniczącej koła dzielnicowego w Leszczyniakach. Obecnie zaś zasiada w ogólnokrajowej Komisji Etyki i Przejrzystości Ruchu Liberałów.

Z kolei organem założycielskim gimnazjum w Landwarowie kieruje mer rejonu trockiego Andrius Šatevičius, który w tym samym wykazie partii figuruje jako wiceprzewodniczący oddziału Ruchu Liberałów w Trokach (obecnie z adnotacją o zawieszeniu członkostwa w partii w związku z postępowaniem dotyczącym tzw. afery paragonowej). Zestawienie danych z publicznych rejestrów może wskazywać na wyraźny kontekst polityczny tej nominacji.

Kontrast między dwiema dyrektorami jest uderzający: bezpartyjna działaczka społeczna Związku Polaków na Litwie, kandydująca w przeszłości z list opozycyjnej wobec władz rejonu AWPL-ZChR, została zastąpiona przez wieloletnią, wysoko postawioną działaczką partii mera. W kontekście wieloletniej rywalizacji politycznej w rejonie trockim między rządzącą koalicją liberałów a AWPL-ZChR fakt ten jest często przywoływany jako argument za politycznym tłem napięć. Ale czyżby kandydowanie z listy konkurencyjnego ugrupowania mogło stać się przyczyną niechęci wobec jej pracy?

Dziwne jest, że również opozycja w Radzie Samorządu Rejonu Trockiego nie podjęła próby wyjaśnienia przyczyn i okoliczności odejścia Sołowjowej ze szkoły.

Szkoła mniejszości narodowej pełniąca ważną funkcję kulturotwórczą w lokalnym środowisku potrzebuje stabilnego kierownictwa | Fot. Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, Facebook

Dyrektor bez języka polskiego

Władze samorządowe argumentowały nominację nowej p.o. dyrektor koniecznością pełnienia „funkcji czysto menedżerskich”, usprawiedliwiając w ten sposób fakt, że nowa przełożona nie zna języka polskiego – będącego językiem nauczania w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. Argument ten stoi w głębokiej sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem, duchem prawa oświatowego oraz utrwaloną praktyką sądową.

Choć w suchych, technicznych przepisach dotyczących kryteriów powoływania osób pełniących obowiązki dyrektora może brakować bezpośredniego, literalnego zapisu o konieczności władania językiem mniejszości narodowej, to duch prawa oświatowego i cel powołania placówki są jednoznaczne. Dyrektor szkoły nie jest jedynie urzędnikiem finansowym podpisującym faktury. Do jego kluczowych zadań należy sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Jak osoba nieznająca języka wykładowego szkoły może pełnić tą funkcję? Jak może hospitować lekcje, merytorycznie oceniać program nauczania czy weryfikować jakość pracy nauczycieli?

Praktyka sądowa w sprawach administracyjnych wielokrotnie potwierdzała, że akty decyzji dyskrecjonalnej organów samorządowych nie mogą prowadzić do sytuacji, w których realizacja statutowych i konstytucyjnych celów placówki publicznej zostaje zagrożona. Powołanie na stanowisko kierownicze osoby, która z przyczyn obiektywnych (bariera językowa) nie jest w stanie kontrolować procesu edukacji, może być interpretowane przez sądy jako rażące naruszenie interesu społecznego oraz dobra małoletnich uczniów na rzecz celów politycznych.

Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie to jedna z nielicznych elitarnych polskich placówek oświatowych w rejonie trockim | Fot. Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, Facebook

Szkoła mniejszości narodowej pełniąca ważną funkcję kulturotwórczą w lokalnym środowisku potrzebuje stabilnego kierownictwa wyłonionego w sposób transparentny, a nie przedłużającego się zarządu komisarycznego. Najlepszym sposobem na rozwiązanie narosłych wątpliwości jest jak najszybsze ogłoszenie przez samorząd konkursu na stałego dyrektora Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie.

W komisji konkursowej mają zasiąść przedstawiciele rady szkoły, reprezentujące rodziców i nauczycieli – i to właśnie ich głos powinien mieć realny wpływ na wybór osoby, która najlepiej rozumie potrzeby i specyfikę tej placówki. Jak dotąd jednak brak jest ogłoszonego harmonogramu otwartego konkursu na stałego dyrektora tego gimnazjum.

Autor jest sygnatariuszem Aktu Niepodległości Litwy.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 46 (134) 21-27/11/2026