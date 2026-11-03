Podczas spotkania w Sejmie nie poruszono kwestii dalszych losów Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, które od początku bieżącego roku szkolnego funkcjonują jako filie odpowiednio Gimnazjum w Trokach oraz Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. Sprawa ta nadal budzi liczne pytania i niepokój wśród przedstawicieli polskiej społeczności.

Tematy spotkania

— Podczas spotkania członków Komitetu Oświaty i Nauki Sejmu RL z delegacją Komisji Edukacji i Nauki Sejmu RP kwestie reorganizacji wspomnianych szkół nie były omawiane. Parlamentarzyści z Litwy i Polski skupili się przede wszystkim na zagadnieniach polityki oświatowej istotnych dla obu państw oraz wymienili doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w szkołach. Omówili również wpływ technologii cyfrowych i mediów społecznościowych na dzieci, kwestie zapobiegania cyberprzemocy, ochronę małoletnich w internecie, wyzwania, jakie sztuczna inteligencja stawia przed systemami edukacji, a także perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego i współpracy akademickiej. Poruszono również aktualne zagadnienia związane z edukacją mniejszości narodowych na Litwie i w Polsce, dzielono się dobrymi praktykami oraz podkreślono znaczenie stałego dialogu i konstruktywnej współpracy w tych kwestiach między właściwymi instytucjami. Mając na uwadze, że podczas spotkania omawiano ogólne kwestie współpracy dwustronnej i polityki oświatowej, sytuacja konkretnych szkół nie była przedmiotem dyskusji. W związku z tym Komitet nie może przedstawić dodatkowych komentarzy w tej sprawie. Jednocześnie zaznaczamy, że w programie wizyty przewidziano również spotkanie delegacji z przedstawicielami Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, podczas którego gościom szczegółowo przedstawiono warunki stworzone na Litwie dla edukacji mniejszości narodowych — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Jurgita Šukevičienė, posłanka na Sejm RL, przewodnicząca Komisji Oświaty i Nauki, członkini Komisji Spraw Europejskich.

„Mając na uwadze, że podczas spotkania omawiano ogólne kwestie współpracy dwustronnej i polityki oświatowej, sytuacja konkretnych szkół nie była przedmiotem dyskusji” — poinformowała Jurgita Šukevičienė | Fot. Viktorija Chorna, LRS

Dialog między parlamentami

Jak informuje sejmowy Komitet Oświaty i Nauki w czasie pobytu goście spotkali się z przedstawicielami Uniwersytetu Wileńskiego oraz Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, a także odwiedzili Wileńskie Progimnazjum im. Jana Pawła II. Głównym punktem wizyty było spotkanie z Komisją Oświaty i Nauki Sejmu RL.

Przewodnicząca komisji Jurgita Šukevičienė podkreśliła, że współpraca Litwy i Polski w dziedzinie oświaty stanowi nieodłączny element strategicznego partnerstwa obu państw. Ścisły dialog w tej dziedzinie pozwala nie tylko dzielić się dobrymi praktykami, lecz także wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące polityki oświatowej, istotne dla całego regionu.

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że zarówno Litwa, jak i Polska mierzą się z podobnymi wyzwaniami w obszarze polityki oświatowej, takimi jak bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, wpływ technologii cyfrowych na dzieci, zmiany demograficzne oraz inne aktualne zagadnienia związane z edukacją. Dlatego dialog między parlamentami obu państw pozwala lepiej zrozumieć skutki podejmowanych decyzji oraz korzystać z doświadczeń drugiej strony.

Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu dzieci w szkołach i przestrzeni cyfrowej. Dyskutowano o przemocy wobec nauczycieli i między uczniami, cyberprzemocy, wpływie mediów społecznościowych na zachowanie dzieci oraz działaniach, które mogą chronić osoby niepełnoletnie przed szkodliwymi treściami w internecie.

Przedstawiciele polskiej delegacji zaprezentowali doświadczenia swojego kraju w zakresie wzmacniania ochrony nauczycieli, regulowania korzystania z telefonów komórkowych w placówkach oświatowych oraz opracowywania rozwiązań służących ochronie osób niepełnoletnich w internecie. W trakcie dyskusji poruszono również kwestie zdrowia emocjonalnego dzieci, a także możliwości, jakie stwarza sztuczna inteligencja oraz wyzwań, które wiążą się z jej wykorzystaniem w systemach edukacji.

Edukacja mniejszości narodowych

Omówiono także kwestie edukacji mniejszości narodowych: polskiej na Litwie oraz litewskiej w Polsce. Parlamentarzyści podkreślili znaczenie otwartego dialogu, wzajemnego zrozumienia i konsekwentnej współpracy między odpowiedzialnymi instytucjami dla umacniania partnerstwa Litwy i Polski w dziedzinie oświaty. Zaznaczono, że temat ten stanowi ważny element agendy współpracy obu państw, a regularne kontakty instytucjonalne i bezpośrednia komunikacja pomagają lepiej rozumieć kwestie istotne dla obu stron oraz przyczyniają się do umacniania dobrych stosunków dwustronnych.

Polska delegacja omówiła również z Komisją Oświaty i Nauki Sejmu RL zagadnienia związane z polityką szkolnictwa wyższego, perspektywami współpracy akademickiej, wyzwaniami dotyczącymi finansowania nauki oraz wpływem sztucznej inteligencji na studia i badania naukowe. Uczestnicy spotkania podkreślili, że w szybko zmieniającym się otoczeniu technologicznym uczelnie i osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki poszukują nowych sposobów zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz przestrzegania zasad rzetelności akademickiej.

Parlamentarzyści podkreślili, że Litwę i Polskę łączą ścisłe więzi w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, a stały dialog między instytucjami obu krajów przyczynia się do wzmacniania wzajemnego zrozumienia i zaufania. Uzgodniono, że regularne kontakty parlamentarne oraz wymiana doświadczeń stanowią istotny czynnik dalszego rozwoju partnerstwa między Litwą a Polską oraz umacniania dobrosąsiedzkich stosunków.

Dwie polskie szkoły pominięte podczas spotkania

Podczas spotkania w Sejmie nie poruszono kwestii, która wciąż budzi pytania i niepokój polskiej społeczności. Dotyczy ona Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, które od początku bieżącego roku szkolnego funkcjonują jako filie odpowiednio Gimnazjum w Trokach oraz Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu poinformowało redakcję „Kuriera Wileńskiego” o przekazaniu polskiego gimnazjum w Połukniu pod zarząd państwa. Obecnie obie szkoły podlegają Samorządowi Rejonu Trockiego.

„Podjęto decyzję polityczną o przekazaniu Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu spod podległości samorządu pod zarząd państwa. Obecnie powołano grupę roboczą, która omawia prawne aspekty przejęcia placówki” — głosi komunikat resortu.

O dalszych losach Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, resort nie poinformował redakcji, mimo skierowanego do niego zapytania.

Na 17 listopada zaplanowane jest spotkanie Grupy Doradczej ds. Edukacji Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu.

— Kwestia tych dwóch polskich szkół niewątpliwie zostanie przez nas poruszona podczas spotkania — zapewnia Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Podstawowe pytanie brzmi: co stanie się ze szkołą po przejęciu jej przez państwo?