Do eksplozji, które przerwały trzy z czterech nitek gazociągów łączących Rosję z Niemcami, doszło we wrześniu 2022 r. w pobliżu Bornholmu – ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie. Początkowo wskazywano właśnie na Moskwę, z kolei Kreml twierdził, że to operacja zachodnich służb.

Szwecja i Dania dość szybko umorzyły sprawę, natomiast Niemcy nie odpuściły. Po żmudnym śledztwie tamtejsza prokuratura oskarżyła o sabotaż grupę Ukraińców i zaczęła ich ścigać na terenie całej Europy. Ostatecznie w niemieckiej celi wylądował Serhij Kuzniecow – i to jego proces ruszył w październiku przed Najwyższym Sądem Krajowym w Hamburgu.

Wołodomyr Żurawlow został natomiast zatrzymany w Chorwacji i wciąż walczy o uniknięcie ekstradycji do RFN. Pozostali rzekomi dywersanci wciąż są poszukiwani przez Niemcy.

Niemcy sądzą ukraińskiego oficera

Według niemieckich śledczych Kuzniecow wraz z sześcioma innymi osobami, wśród których byli nurkowie, wynajęli jacht w niemieckim mieście Rostock i wypłynęli na morze. W pobliżu Bornholmu mieli podłożyć ładunki wybuchowe.

26 września 2022 r., w odstępie ok. 17 godzin, w pobliżu duńskiej wyspy doszło do kilku wybuchów, które uszkodziły obie nitki gazociągu Nord Stream 1, którym w tym momencie nie transportowano gazu, oraz jedną z dwóch nitek Nord Stream 2, który nie został jeszcze oddany do użytku, ale zawierał tzw. techniczny gaz.

Niezależnie do tego, kto to zrobił, była to akcja przeprowadzona na najwyższym poziomie. Nurkowie musieli zejść na ok. 80 metrów w trudnych warunkach – na dodatek z ładunkami wybuchowymi – i znaleźć odpowiednie miejsce na ich założenie. Rury są pokryte betonem, nie ma go tylko w miejscach ich łączeń. Właśnie tam umieszczono materiał wybuchowy znajdujący się w metalowych pojemnikach.

Niemcy doszli do wniosku, że zrobiła tu grupa Ukraińców. Żmudne śledztwo dało im listę rzekomych sprawców – za którymi wysłano międzynarodowe listy gończe. Według prokuratury na czele grupy stał właśnie Serhij Kuzniecow. Został on aresztowany w sierpniu 2025 r. we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Trafił do więzienia w Ferrarze, gdzie przez 11 dni prowadził strajk głodowy. Pod koniec listopada 2025 r. został przekazany stronie niemieckiej.

Zarzuca mu się: naruszenie praw i zwyczajów wojennych, zniszczenie obiektów cywilnych, spowodowanie wybuchu oraz zakłócenie funkcjonowania ważnych obiektów infrastruktury komunalnej. W sumie Niemcom wystarczyło to, by oskarżyć żołnierza ukraińskich Sił Operacji Specjalnych o… zbrodnię wojenną.

Jako pomysłodawca i organizator ataku na Nord Stream w dokumentach śledczych pojawia się były oficer ukraińskich służb wywiadowczych Roman Czerwinski, który zaprzecza oskarżeniom. Operację miał zatwierdzić ówczesny głównodowodzący ukraińskiej armii Wałerij Załużny. Ten również odrzuca oskarżenia.

Sam Kuzniecow milczy. Obrona tłumaczy to ograniczeniami obowiązującymi ukraińskiego żołnierza. Wydarzenia i okres, które sąd bada, pokrywają się z okresem służby oskarżonego w oddziale Sił Operacji Specjalnych. Ukraińskie ustawodawstwo przewiduje, że tajemnica państwowa obejmuje zarówno operacje SSO, jak i informacje dotyczące składu osobowego oddziału.

Już 14 października adwokaci złożyli w sądzie wniosek o umorzenie postępowania w sprawie, ponieważ Kuzniecow nie może swobodnie składać zeznań. Sąd odrzucił wniosek obrony. – Zachowanie tajemnicy nie stanowi przeszkody dla postępowania – dodała sędzia Anne Meier-Goering. Dodała, że swoboda składania zeznań w Niemczech nie jest ograniczona przez przepisy służbowe obcego państwa.

Wojna usprawiedliwia atak na Nord Stream?

Kluczowe pytania, na które sąd będzie musiał znaleźć odpowiedź, wydając wyrok, brzmią: Czy gazociągi łączące Rosję z Niemcami były w czasie napaści Moskwy na Ukrainę infrastrukturą cywilną, czy obiektem służącym państwu agresorowi? Czy gazociągi mogły stanowić legalny cel wojskowy? Odpowiedź zależy jednak nie tylko od tego, do kogo należały rury i dokąd trafiały pieniądze ze sprzedaży gazu.

Gazociąg Nord Stream jest kontrolowany przez spółkę Nord Stream AG, w której Gazprom posiada 51 proc. udziałów; pozostała część należy do spółek zachodnioeuropejskich. Spółka Nord Stream 2 AG należy wyłącznie do Gazpromu.

Adwokaci Kuzniecowa twierdzą, że Rosja wykorzystywała gazociągi do swoich celów politycznych i finansowych. Gazprom nie tylko jest ważnym źródłem dochodów prowadzącej wojnę Rosji z racji swojej działalności biznesowej (choćby zarabianie na sprzedaży gazu poprzez Nord Stream). Koncern też bezpośrednio finansuje najemnicze formacje wojskowe w wojnie przeciwko Ukrainie.

Sąd odmówił zresztą spółkom Nord Stream AG i Nord Stream 2 AG przystąpienia do postępowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Gdyby taką zgodę uzyskały, oznaczałoby to ni mniej ni więcej, jak dopuszczenie rosyjskich służb specjalnych do materiałów śledztwa. Sprawa ma charakter międzynarodowy, dotyczy też działań służb specjalnych i organów ścigania różnych państw (w tym Polski), a zgromadzony materiał liczy ponad 20 tys. kart i obejmuje dużą ilość zabezpieczonych danych elektronicznych.

Polskie sądy oceniają sprawę jednoznacznie

W sprawie wysadzenia gazociągów zapadło już orzeczenie sądowe, które pokazuje podobne podejście do oceny tych wydarzeń. W październiku ub.r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski odmówił ekstradycji do Niemiec ukraińskiego nurka Wołodymyra Żurawlowa, również ściganego przez Niemców, a zatrzymanego w Polsce. Sędzia uzasadnił swoją decyzję m.in. tym, że Ukraina prowadzi wojnę obronną przeciwko rosyjskiej agresji, a działania skierowane przeciwko infrastrukturze krytycznej wroga należy oceniać w tym kontekście.

Ukrainiec został jednak ponownie zatrzymany w Chorwacji 19 sierpnia br., gdzie przyjechał jako konsultant przy produkcji filmu fabularnego o sabotażu na Nord Stream. 24 września Sąd Okręgowy w Puli zgodził się na ekstradycję Żurawlowa. Obrona zapowiedziała apelację, a sam Ukrainiec złożył wniosek o azyl polityczny w Chorwacji, uzasadniając to tym, że w RFN nie może liczyć na uczciwy proces (wniosek nie wstrzymuje automatycznie procedury ekstradycji).

Niemcy zarzucają mu nie tylko sabotaż przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i umyślne spowodowanie eksplozji, lecz także zbrodnię wojenną związaną z atakiem na obiekty cywilne i zakłóceniem funkcjonowania infrastruktury komunalnej. W razie wyroku skazującego Żurawlowowi grozi 15 lat więzienia.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 46 (134) 21-27/11/2026