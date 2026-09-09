Uroczyste powitanie pierwszoklasistów

Szczególnie ważny był ten dzień dla pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg gimnazjum jako jego uczniowie. Zgodnie ze szkolną tradycją zostali uroczyście wprowadzeni przez maturzystów. Dla najmłodszych był to pierwszy szkolny dzwonek, dla maturzystów zaś — ostatni pierwszy dzwonek w murach naszego gimnazjum.

Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu rok szkolny oficjalnie rozpoczęła wicedyrektor gimnazjum Angelina Naruševičienė, pełniąca tymczasowo funkcję dyrektora.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych: wicemer Samorządu Rejonu Trockiego Jonas Kietavičius oraz radna Samorządu Rejonu Trockiego Teresa Sołowjowa. Goście skierowali do uczniów, nauczycieli i rodziców serdeczne życzenia na rozpoczynający się rok szkolny.

Pierwszoklasiści wraz ze swoją wychowawczynią Andżeliką Jacunskienė przygotowali krótkie wystąpienie. Na najmłodszych czekała także miła niespodzianka — wyprawki szkolne ufundowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oraz Samorząd Rejonu Trockiego.

W jednej chwili spotkały się dwa końce szkolnej drogi — pierwszy krok pierwszoklasistów i ostatni rok maturzystów | Fot. archiwum szkolne

Symboliczny pierwszy dzwonek

Głos zabrali również uczniowie klasy maturalnej wraz z wychowawczynią Beatą Kosowską. Przed maturzystami szczególny rok — czas nauki, egzaminów i ważnych decyzji, ale również ostatnich wspólnych chwil spędzonych w gimnazjum.

Uroczystość zakończył symboliczny pierwszy dzwonek. Maturzyści odprowadzili najmłodszych uczniów do ich pierwszej szkolnej sali. W jednej chwili spotkały się więc dwa końce szkolnej drogi — pierwszy krok pierwszoklasistów i ostatni rok maturzystów.

Niech rok szkolny 2026/2027 przyniesie uczniom radość odkrywania świata, nauczycielom satysfakcję z pracy, a całej społeczności szkolnej wiele sukcesów, dobrych spotkań i pięknych chwil.

Lilija Kondratowicz, nauczycielka języka polskiego i literatury