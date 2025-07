Rok sportowy w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie

Dzień sportu zjednoczeniem całego gimnazjum

W ostatnich dniach września 2024 r. społeczność gimnazjum obchodziła Dzień Sportu. To święto, zorganizowane w ramach międzynarodowych projektów #BEACTIVE (Europejski Tydzień Sportu) oraz Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego (ESSD — The European School Sport Day), nie tylko promowało aktywność fizyczną, ale także wzmacniało więzi międzyklasowe i utrwalało nawyki zdrowego trybu życia. Uczniowie wzięli udział w różnych konkurencjach sportowych: kwadracie (w Polsce nazywanym wybijanym), piłce nożnej, siatkówce, sztafetach, hokeju na trawie, przeciąganiu liny, a także w indywidualnych konkurencjach sprawnościowych. Podczas święta panował dobry nastrój, zaangażowanie i zdrowa rywalizacja. W nagrodę uczestnicy otrzymali kosze owoców, a najbardziej aktywnym wręczono medale.

Drużyna sportowa naszego gimnazjum w Międzynarodowej Szkole Amerykańskiej w Wilnie

| Fot. archiwum szkolne

Siatkówka najpopularniejszą konkurencją

Uczniowie bardzo polubili siatkówkę. To tolerancyjna, niekontaktowa gra sportowa, wymagająca zarówno dobrego przygotowania fizycznego, jak i wspaniałych umiejętności technicznych oraz szybkich decyzji taktycznych. W ciągu całego roku szkolnego drużyny siatkarskie gimnazjum demonstrowały świetne przygotowanie i wysokie wyniki w turniejach rejonowych i regionalnych. W toku roku szkolnego w rejonie trockim odbywa się liga siatkówki drużyn mieszanych o Puchar Andrzeja Stelmachowskiego. W tym roku uczestniczyło w niej aż sześć drużyn. Zawody odbywały się w turach, za każdym razem w innej szkole. Drużyny rozegrały ze sobą dwie rundy, a cztery najsilniejsze zakwalifikowały się do etapu finałowego. Nasi uczniowie zdobyli drugie miejsce.

Kolejnym ważnym osiągnięciem było zdobycie pierwszego miejsca przez drużynę chłopców z klas 7-10 w Igrzyskach Szkolnych Rejonu Trockiego. Dzięki temu mieliśmy zaszczyt reprezentować gimnazjum na rejonowych Igrzyskach Szkolnych Litwy w Solecznikach. Rywalizując z silnymi przeciwnikami z Druskiennik, Oran, Elektren i Solecznik udało się nam wywalczyć zaszczytne trzecie miejsce. Drużyna wykazała się walecznością, dojrzałą grą i zdobyła brązowe medale.

Drużyna chłopców w rejonowych zawodach koszykówki 3×3

| Fot. archiwum szkolne

Jednak to nie jedyne znaczące zwycięstwa naszych drużyn gimnazjalnych. W tym roku szkolnym mieliśmy ich sporo:

Turniej siatkówki z okazji Dnia Niepodległości Litwy — 1 miejsce (drużyna mieszana uczniów klas 9-12);

Turniej siatkówki o Puchar Gimnazjum w Trokach — 1 miejsce (drużyna mieszana uczniów klas 8-12);

Zawody siatkówki dziewcząt w ramach Igrzysk Szkolnych Rejonu Trockiego — 3 miejsce (drużyna dziewcząt klas 7-10);

Rejonowy turniej siatkówki chłopców „Przechodni Puchar Bożonarodzeniowy” — 3 miejsce (drużyna chłopców klas 7-12);

Turniej siatkówki dziewcząt „Razem przy siatce” — 3 miejsce (drużyna dziewcząt klas 7-11).

W tym roku po raz pierwszy wypróbowaliśmy swoje siły w rozgrywkach piłki nożnej dziewcząt w ramach Igrzysk Szkolnych Rejonu Trockiego. Nie wyróżniały się one dużą liczbą drużyn, ale dla nas było to nowe, cenne doświadczenie i nowe wrażenia. Dziewczęta zdobyły srebrne medale. Uczestniczyliśmy również w rozgrywkach w kwadrat w ramach Igrzysk Szkolnych Rejonu Trockiego. Drużynie chłopców (klasy 5-6) nie udało się pokonać silnych rywali i zajęła czwarte miejsce, natomiast dziewczęta wykazały się walecznością i zdobyły trzecie miejsce. Drużyna chłopców w rejonowych zawodach koszykówki 3×3 została nagrodzona brązowymi medalami.

Te osiągnięcia pokazują, że uczniowie gimnazjum są aktywni fizycznie nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego, ale także uprawiają sport dodatkowo, po lekcjach, w wolnym czasie. Aby osiągnąć takie wyniki, potrzebna jest systematyczna praca, a w sportach zespołowych jest to szczególnie ważne, gdy trzeba wykazać się koncentracją, strategicznym myśleniem i dojrzałością zespołową.

Turniej siatkówki o Puchar Gimnazjum w Trokach — 1 miejsce (drużyna mieszana uczniów klas 8-12)

| Fot. archiwum szkolne

Współpraca poprzez sport

Współczesna edukacja nie ogranicza się wyłącznie do ram klasy czy gimnazjum — coraz częściej akcentuje się współpracę szkół, a sport staje się jedną z najskuteczniejszych dziedzin do realizacji tego partnerstwa. Wspólne rozgrywki sportowe i towarzyskie mecze doskonalące umiejętności promują zdrową rywalizację, rozwijają szacunek dla innych, uczą uczciwej gry i wspólnego dążenia do celu. Takie spotkania nie tylko poszerzają horyzonty, ale także wzmacniają więzi między różnymi szkołami. Uczniowie, uczestnicząc we wspólnych projektach sportowych czy turniejach z przedstawicielami innych szkół, zdobywają bezcenne doświadczenie społeczne i emocjonalne. Uczą się pracować w zespole z nieznajomymi rówieśnikami, poznają różnorodność kultur, co wzmacnia ich pewność siebie i otwartość na nowe doświadczenia. Takie spotkania często stają się bodźcem motywacyjnym do dalszego aktywnego uprawiania sportu i osiągania wyników nie tylko dla siebie, ale i dla dobra całej szkoły.

Drużyny sportowe naszego gimnazjum współpracują z różnymi szkołami, jednak najcieplejsze relacje i najwięcej wspólnych spotkań sportowych odbyło z Gimnazjum im. M. Šimelionisa w Landwarowie, Gimnazjum „Versmė” w Landwarowie, Gimnazjum w Niemieżu w rejonie wileńskim, Międzynarodową Szkołą Amerykańską w Wilnie. Uwieńczeniem współpracy międzyszkolnej stał się międzynarodowy projekt „Budujemy mosty — nie mury”, zrealizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową im. S. Żeromskiego nr 29 w Gdyni. W ramach projektu odbyły się zawody siatkówki, a tańce narodowe i współczesne połączyły różne narodowości, doświadczenia i umiejętności.

Gdy szkoły dzielą się swoimi historiami sukcesu, niezależnie od tego, czy jest to innowacyjna metodyka nauczania, treningi, udane imprezy sportowe czy osiągnięcia uczniów, pojawia się możliwość rozwoju nie tylko pojedynczych placówek, ale całej społeczności edukacyjnej. Takie partnerstwo nie tylko wzmacnia zaufanie między instytucjami, ale także pozwala działać celowo, unikając powtarzających się błędów i jednocześnie inspiruje się nawzajem do nowych inicjatyw. Współpraca sportowa często wykracza poza jednorazowe zawody, staje się podstawą długoterminowych relacji, wspólnych projektów, programów wymiany. Wspólnie tworzone tradycje stają się kontynuacją, angażując coraz więcej członków społeczności gimnazjalnej, a co najważniejsze — promują aktywne, zdrowe i pozytywne młode pokolenie.

Ten rok szkolny pokazał, że aktywność fizyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie to nie tylko dodatkowa działalność — to zintegrowana, sensowna część procesu edukacyjnego. Imprezy sportowe, turnieje, osiągnięcia i osobiste inicjatywy pomagają wychować zdrowych, świadomych i pewnych siebie młodych ludzi. A to jest największe osiągnięcie każdej szkoły.

Drużyna dziewcząt w rozgrywkach piłki nożnej

| Fot. archiwum szkolne

Starszy nauczyciel wychowania fizycznego

dr Renata Kviklienė