Trzydziestoosobowa grupa przyjechała na Litwę w ramach projektu Erasmus+ „Świadomy senior we współczesnej Europie”. Ich celem, podczas dziesięciodniowego pobytu, oprócz zwiedzenia Wilna i Wileńszczyzny, było poznanie pracy mediów polskojęzycznych poza granicami kraju. Seniorzy z Macierzy reprezentowali Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku oraz Fundację Pomorskich Kresowian w Gdańsku. – Dziś w dobie nowych technologii, ilości i szybkości przepływu informacji nierzadko bardzo trudno jest rozróżnić prawdę od fałszu. W „Kurierze Wileńskim”, a także w TVP Wilno poznaliśmy specyfikę pracy redakcji w wielonarodowościowym środowisku, a także dowiedzieliśmy się, jak ustrzec się przed wszechobecną dezinformacją. To były bardzo interesujące spotkania – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Michał Rzepiak, prezes Fundacji Pomorskich Kresowian, koordynator projektu.

Opr. A.K. na podst. inf. wł.