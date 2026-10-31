„Empty Heads” to studencki zespół teatru improwizowanego działający na Uniwersytecie Wileńskim. Grupa regularnie organizuje spektakle improwizacyjne i bierze udział w różnych festiwalach, m.in. Impro Sport, Pink Soup Festival oraz Punskas Laying Theatre Festival. Zespół realizuje również film dokumentalny poświęcony swojemu światu improwizacji.

Podczas spotkania w Rudominie widzowie mogli przekonać się, na czym polega magia teatru improwizowanego. W tej formie sztuki nie ma gotowego scenariusza ani wcześniej przygotowanych dialogów — wszystko powstaje na żywo, w danej chwili, dzięki kreatywności aktorów i ich umiejętności reagowania na nieoczekiwane sytuacje.

Na rudomińskiej scenie pięciu improwizatorów tworzyło niezwykłe historie, czerpiąc inspirację z propozycji publiczności, własnej wyobraźni i nieograniczonych możliwości improwizacji. Każda sugestia widzów mogła stać się początkiem zupełnie nowej opowieści. Z pozornie zwyczajnego słowa rodził się dramat miłosny, opera kosmiczna, a nawet historia detektywistyczna. Nieprzewidywalność kolejnych scen sprawiała, że publiczność z zainteresowaniem śledziła rozwój wydarzeń, nie wiedząc, co przyniesie następna chwila.

Spotkanie z teatrem „Empty Heads” było okazją do poznania wyjątkowej formy sztuki scenicznej, w której liczą się spontaniczność, wyobraźnia, współpraca i bezpośredni kontakt z widzami. Wydarzenie pokazało, że teatr może zaskakiwać, bawić i angażować publiczność w niecodzienny sposób.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Rudominie.

Centrum Kultury w Rudominie