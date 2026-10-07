Teatr improwizacyjny „Empty Heads” w Centrum Kultury w Rudominie

Co się dzieje, gdy nie ma scenariusza, wcześniej przygotowanych dialogów, a wszystko powstaje tu i teraz?

Sześciu improwizatorów będzie tworzyć najbardziej nieoczekiwane historie, czerpiąc inspirację z Waszych pomysłów, własnej wyobraźni i niewyczerpanej energii improwizacji. Zaproponowane przez Was słowo może zamienić się w dramat miłosny, operę kosmiczną albo nawet detektywistyczną historię o… zagubionej skarpetce!

Żadnych scenariuszy. Żadnych granic. Tylko Wy, my i improwizacja.

Przyjdźcie z pustą głową i dobrym humorem — „Empty Heads” zajmie się resztą tego przyjemnego chaosu!

Centrum Kultury w Rudominie