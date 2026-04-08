    Państwowy Teatr Lalek w Kownie zawitał do Rudomina ze spektaklem interaktywnym

    Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, obchodzonego 27 marca, Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło dzieci oraz ich rodziców na pełen radości spektakl pt. „Lalka, która jest dumna, że ma literę Ė!”. Tego dnia na scenie w Rudominie wystąpił Państwowy Teatr Lalek w Kownie, którym kieruje Rasa Bartninkaitė.

    Autor: KW
    Widzowie na sali.
    Spektakl nikogo nie pozostawił obojętnym | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red. A.K.

    Czytaj również...

    Edukacja dla całej rodziny

    Spektakl „Lalka, która jest dumna, że ma literę Ė!” to nie tylko zwykłe przedstawienie, lecz interaktywna forma edukacji dla całej rodziny mająca na celu zapoznanie widzów ze światem lalek teatralnych, a także przekazanie ważnych treści. Autorem idei i reżyserem spektaklu jest Andrius Žiurauskas, natomiast scenografię stworzył Artūras Šimonis. Muzykę skomponował znany litewski piosenkarz Stanislovas Stavickis-Stano.

    Podczas tej interaktywnej edukacji zarówno młodzi, jak i starsi widzowie mieli okazję dołączyć do dwójki wędrownych lalkarzy. Zwiedzili oni cały świat i znają wiele języków, jednak w głębi serca zawsze byli i pozostaną prawdziwymi Litwinami — a język litewski jest im najbliższy. Ten język jest niezwykły — posiada jedną magiczną literę, której nie ma żaden inny język na świecie. Jest nią „ė”. To szczególnie ważna litera dla lalkarzy. Jak prawdziwi czarodzieje każdego dnia tworzą cuda i tchną życie w przedmioty. Słowa im nie wystarczają — potrzebują zaklęć. Właśnie takim słowem jest „lalka” — „lėlė”, które zawiera aż dwie z najbardziej unikatowych liter.

    kult-laliki-2026-04-02-3
    Pamiątkowe zdjęcie po niezwykłym spektaklu | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red. A.K.

    Radosna zabawa

    Spektakl był radosną zabawą z językiem, jednocześnie ukazując szczerą dumę z bogactwa języka i kultury litewskiej. Podczas przedstawienia mali widzowie dowiedzieli się wiele nie tylko o symbolach i mitycznych postaciach kultury litewskiej, ale także o teatrze lalkowym. Dzieci zanurzyły się w kolorowej, kreatywnej i pełnej humoru opowieści, która wprowadziła je w fantastyczny świat teatru.

    Spektakl nikogo nie pozostawił obojętnym. Mali widzowie z ogromnym zainteresowaniem śledzili wydarzenia na scenie. Niektóre dzieci śpiewały razem z aktorami, inne kołysały się w rytm wesołej muzyki. W sali panowała radosna atmosfera.

    Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Rudominie.

    Czytaj także: Teatr coraz bliżej widza

    Inf. Centrum Kultury w Rudominie

    Szkolnictwo

    Uczniowie z Niemieża zwycięscy w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Patriotycznej

    Konkurs miał w tym roku szczególny, międzynarodowy charakter, ponieważ po raz pierwszy zaproszono do udziału również uczniów szkół spoza granic Polski.
    Newsy

    Polski Teatr „Studio” w Wilnie zaprasza na „Kopciuszka”

    Spektakle odbędą się 14 maja o godz. 10:00 i 13:00 w Wileńskim Teatrze Starym (ul. J. Basanavičiaus, Wilno) oraz 15 maja o godz. 12:00 w Centrum Kultury w Rudominie...
    Szkolnictwo

    Tradycja, która łączy pokolenia: jak „Pszczółki” wiły palmy wielkanocne

    W przedświątecznej atmosferze, pełnej radości i oczekiwania na Wielkanoc, dzieci z grupy „Pszczółki” z Filii Szkoły Początkowej w Mariampolu wzięły udział w wyjątkowych zajęciach edukacyjnych poświęconych pleceniu palm wielkanocnych. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Rudominie Filia w Mariampolu, które na ten czas stało się przestrzenią pełną kolorów, natury i twórczej energii.

