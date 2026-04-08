Edukacja dla całej rodziny

Spektakl „Lalka, która jest dumna, że ma literę Ė!” to nie tylko zwykłe przedstawienie, lecz interaktywna forma edukacji dla całej rodziny mająca na celu zapoznanie widzów ze światem lalek teatralnych, a także przekazanie ważnych treści. Autorem idei i reżyserem spektaklu jest Andrius Žiurauskas, natomiast scenografię stworzył Artūras Šimonis. Muzykę skomponował znany litewski piosenkarz Stanislovas Stavickis-Stano.

Podczas tej interaktywnej edukacji zarówno młodzi, jak i starsi widzowie mieli okazję dołączyć do dwójki wędrownych lalkarzy. Zwiedzili oni cały świat i znają wiele języków, jednak w głębi serca zawsze byli i pozostaną prawdziwymi Litwinami — a język litewski jest im najbliższy. Ten język jest niezwykły — posiada jedną magiczną literę, której nie ma żaden inny język na świecie. Jest nią „ė”. To szczególnie ważna litera dla lalkarzy. Jak prawdziwi czarodzieje każdego dnia tworzą cuda i tchną życie w przedmioty. Słowa im nie wystarczają — potrzebują zaklęć. Właśnie takim słowem jest „lalka” — „lėlė”, które zawiera aż dwie z najbardziej unikatowych liter.

Pamiątkowe zdjęcie po niezwykłym spektaklu | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red. A.K.

Radosna zabawa

Spektakl był radosną zabawą z językiem, jednocześnie ukazując szczerą dumę z bogactwa języka i kultury litewskiej. Podczas przedstawienia mali widzowie dowiedzieli się wiele nie tylko o symbolach i mitycznych postaciach kultury litewskiej, ale także o teatrze lalkowym. Dzieci zanurzyły się w kolorowej, kreatywnej i pełnej humoru opowieści, która wprowadziła je w fantastyczny świat teatru.

Spektakl nikogo nie pozostawił obojętnym. Mali widzowie z ogromnym zainteresowaniem śledzili wydarzenia na scenie. Niektóre dzieci śpiewały razem z aktorami, inne kołysały się w rytm wesołej muzyki. W sali panowała radosna atmosfera.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Rudominie.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie