Święto rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Ławaryszkach.

Podczas liturgii wierni modlili się w intencji wszystkich Janów i Janin, życząc im zdrowia oraz wszelkich łask Bożych. Dziękowali również za to, że mają miejsce, w którym każdego dnia mogą się gromadzić i wspólnie modlić. W ciągu 120 lat swojego istnienia świątynia w Ławaryszkach była świadkiem chrztów, ślubów, pożegnań oraz rodzinnych radości i trosk.

Następnie wszyscy udali się do Centrum Kultury w Ławaryszkach, gdzie odbył się świąteczny koncert. Organizatorzy zaprosili mieszkańców i gości do wspólnego świętowania w atmosferze muzyki, tradycji i radości. Przygotowali bogaty, pełen atrakcji program dla całych rodzin.

Podczas koncertu wystąpił zespół wokalny „Barwy Podwileńskie” z Ławaryszek oraz zespół „Landwarowianka” z Landwarowa. Uśmiechem i czystymi głosami napełnili serca publiczności prawdziwą, czerwcową radością młodzi artyści z chóru klas początkowych „Uśmiech” z Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach. Swoim talentem zachwycili również uczniowie Gimnazjum w Ławaryszkach. Występ solistów Dariusza i Romualdy z zespołu „Vilsa” z Rykont w rejonie trockim wniósł do święta radość, energię i piękne muzyczne emocje. Gościem specjalnym wydarzenia był znany artysta, wokalista, lider i założyciel zespołu „Sare Roma” Istvan Kvik, którego wyjątkowy głos, temperament i energia pięknie dopełniły jubileuszowe świętowanie.

Podczas koncertu uhonorowano Janów i Janiny. Solenizantów zaproszono na scenę, gdzie z rąk starosty gminy Ławaryszki Marka Piłata oraz administratorki Filii Centrum Kultury w Rudominie w Ławaryszkach Aleksandry Olszewskiej otrzymali symboliczne upominki. Tego dnia Janowie i Janiny usłyszeli pod swoim adresem wiele ciepłych słów i serdecznych życzeń.

Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach święta. Na dzieci czekała strefa pełna zabawy, kolorów i uśmiechu. Mogły one skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, spróbować waty cukrowej, lodów i popcornu, a także wziąć udział w grach, zabawach i konkursach. Nie zabrakło również malowania twarzy oraz kolorowych, zmywalnych tatuaży. Animatorzy zadbali o doskonałą atmosferę, ruch i wiele miłych niespodzianek.

Organizatorzy zaprosili także całe rodziny do udziału w aktywnych i ciekawych zajęciach przygotowanych przez Biuro Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego. Chętni mogli odwiedzić namiot „Starostów i Sołtysów”, gdzie czekał na nich poczęstunek. Można było spróbować regionalnych przysmaków przygotowanych przez sołtysów.

Wielu gości skorzystało również z okazji, by zrobić pamiątkowe zdjęcia przy specjalnie przygotowanej ściance fotograficznej. Wśród polnych kwiatów i paproci niejeden próbował odnaleźć legendarny kwiat paproci, który – według wierzeń – przynosi szczęście.

W domu parafialnym uczestnicy święta mieli okazję obejrzeć wystawę pt. „Świadek wiary i historii – kościół w Ławaryszkach na dawnych fotografiach i rysunkach uczniów”. Ekspozycja przypomina historię świątyni, jej wyjątkowe miejsce w życiu mieszkańców oraz ukazuje, jak młode pokolenie postrzega dziś kościół pw. św. Jana Chrzciciela.

Na święto do Ławaryszek przybyli również dostojni goście:

kapłan Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, proboszcz parafii św. Apostoła Bartłomieja w Wilnie ojciec Siarhei Matsiushonak, proboszcz kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Landwarowie ksiądz Paweł Palul, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Ławaryszkach ksiądz Bernard Augaitis, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, europoseł, przewodniczący AWPL-ZChR oraz Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm Republiki Litewskiej Czesław Olszewski, minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz, wiceminister sprawiedliwości Litwy Barbara Aliaševičienė, wicemer rejonu wileńskiego Danuta Narbut, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemeszko i Henryk Subocz, doradca mera rejonu wileńskiego Lev Rivkin, główna doradczyni administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Olga Vėbrienė, doradczyni administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Renata Cytacka, starosta gminy Ławaryszki Mark Piłat, dyrektor Gimnazjum w Ławaryszkach Ramunė Katinauskienė, dyrektor Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach Renata Barusewicz oraz sołtysi i przedstawiciele wspólnot z Ławaryszek i Mościszek.

Organizatorami wydarzenia byli Centrum Kultury w Rudominie – Filia w Ławaryszkach oraz Starostwo w Ławaryszkach.

Choć święto dobiegło końca, w pamięci uczestników na długo pozostaną piękne wspomnienia serdecznych spotkań z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi oraz radość wspólnego świętowania. Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela i jubileusz 120-lecia kościoła w Ławaryszkach przypomniały wszystkim, że największą siłą każdego miejsca są ludzie – ich wiara, dobroć, pamięć i poczucie wspólnoty.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie