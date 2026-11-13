Aby przyjrzeć się temu zjawisku bliżej, przeprowadziłam ankietę wśród osób poniżej 18. roku życia oraz młodych dorosłych w wieku 18-25 lat. Zapytałam, które z popularnych obecnie określeń zasługuje na miano Młodzieżowego Słowa Roku 2026, jak często używają takich słów i czy uważają je za charakterystyczne dla lokalnej młodzieży.

„Aura” pierwszym miejscu

Z dwunastu słów, najwięcej głosów zdobyła „aura” lub „aura farming”. Na to określenie wskazało ok. 45 proc. głosujących. Co właściwie znaczy „aura”? W młodzieżowym języku chodzi o charyzmę, styl i umiejętność robienia dobrego wrażenia. Natomiast „aura farming” oznacza celowe budowanie takiego wizerunku poprzez efektowne zachowania. Młodzież także zaznaczyła, że używa terminu „vibe/+vibe”, które ma przybliżoną definicję do słowa „aura”.

Na drugim miejscu znalazło się słowo „bro”, które stanowi ok. 16 proc. badania. Choć to określenie kolegi pochodzi od angielskiego słowa „brother” (pol. brat), wileńska młodzież zaznacza jednak, że w codziennych rozmowach nadal używają starych terminów, takich jak „stary”, „ziomek” czy „kumpel”.

Kolejne miejsca zajęły „tuff” (określenie czegoś atrakcyjnego, co budzi uznanie), „peak” („szczyt” jakiejś cechy lub zjawiska) oraz „larp/larpować” (udawanie kogoś, kim się nie jest).

A co na Wileńszczyźnie?

W ankiecie pojawiły się także określenia, które są charakterystyczne dla wileńskiej młodzieży. Takimi słowami są, między innymi:

Insane — oznacza coś niezwykłego, zaskakującego;

Slay — oznacza coś fajnego, fascynującego, niewiarygodnego;

Random — coś przypadkowego, niespodziewanego;

Diva — osoba pewna siebie, atrakcyjna, zwracająca na siebie uwagę;

Sigma — osoba pewna siebie, niezależna;

Alpaka — fryzura chłopięca z wygolonymi bokami i kręconymi włosami na górze;

Centrinis — osoba, która dużą część wolnego czasu spędza na starówce miasta.

Na pytanie: „Czy uważasz, że podane słowo jest charakterystyczne dla języka mieszkańców Wileńszczyzny?”, ok. 48 proc. respondentów odpowiedziało stanowczo „tak”. Wyniki pokazują, że młodzież dostrzega autentyczność swojego słownictwa, czyli wileńskiego.

Czy młodzi naprawdę tak mówią? Istnienie modnego słowa, nie oznacza, że używamy go na co dzień. Odpowiedzi pytanie: „Jak często korzystasz z podanego słownictwa?” oddają ciekawą statystykę. 54 proc. ankietowanych zadeklarowało, że używa tych słów rzadko, 30 proc. często, a 16 proc. wskazało odpowiedzi: bardzo często i nigdy. Może to oznaczać, że choć młodzież dobrze zna internetowe trendy językowe, to nie wszystkie przenosi do codziennych rozmów. Warto też pamiętać, że slang ciągle się zmienia. Określenia, które są popularne teraz, za kilka dni mogą brzmieć już niemodnie.

Jaka jest przyszłość języka?

Przedstawione wyniki pokazują rozmaitość słownictwa młodzieży na Wileńszczyźnie. Z jednej strony możemy zauważyć duży wpływ Internetu, angielszczyzny i globalnych trendów, z drugiej — potrzebę tworzenia własnych określeń, aby móc wyrazić swoje emocje i opinie we współczesnym społeczeństwie.

Tegoroczne głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2026 pokazuje, że słowa takie jak „aura”, „bro” czy „brokuła” nie są już przypadkowymi zwrotami, lecz stały się dowodem tego, jak zmienia się język młodego pokolenia.

Odpowiedź na pytanie: „Które słowo ostatecznie zdobędzie tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2026?” poznamy nieco później. Tymczasem młodzi na Wileńszczyźnie wybrali swoich faworytów. Ciekawe czy ich wybory zwyciężą w ogólnopolskim plebiscycie? Dowiemy się już w grudniu!

Kamila Kozłowska,

studentka I roku pedagogiki jęz. polskiego i angielskiego na Uniwersytecie Wileńskim