— Aktywnie nas wspierają malarze Elipsy, czyli Stowarzyszenie Polaków Malarzy Litwy, udzielają się i wspierają nas swoimi pracami. Zaczęło się od Bożenki Naruszewicz, która aniołów zaczęła malować dla nas i później stała się znana w całej Wileńszczyźnie, a chyba i poza granicami Litwy, jako malarz aniołów. A przecież to od naszego Anielskiego Kramiku się zaczęło. Pani Danusia (Lipska — przyp.red.) jest naszym takim aniołem — każdego roku jest przy stoisku, zawsze nam pomaga. (…) Ani organizatorzy, ani pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia, to pełny wolontariat. Beneficjentami są organizacje wspierające wspólnoty, rodziny w kryzysie i tak dalej — dowiedzieliśmy się.

Jak można wesprzeć Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy? Przede wszystkim przyjść i wziąć udział, ale też przekazać dary do sprzedaży.

— Przyjść do nas 29 listopada między 12:00 a 18:00. To jest jedyne miejsce w naszym państwie, jedyny dzień, kiedy można sobie kupić prezenty pod choinkę z aż 40 państw — jaki wybór! Gdzie znajdziemy taką różnorodność? Jakieś smaki nowe, jakieś wyroby… (…) Jarmark jest pod patronatem pierwszej damy państwa i pierwszej damy miasta — podkreśliła Złotkowska.

— Jest coś jeszcze. Z Fundacją „Polska Gospodyni” uzyskaliśmy dofinansowanie z Senatu RP na reaktywację Kół Gospodyń Wiejskich w Wileńszczyźnie. Dzięki temu poznałam jeszcze więcej aktywnych kobiet — zwróciła uwagę.

Padła zapowiedź, że na temat jarmarku będą przekazywane wkrótce bardziej szczegółowe informacje.

Pani Złotkowska niejednokrotnie gościła na łamach „Kuriera Wileńskiego” jako aktywna działaczka i biznesmenka. Była też wspomniana w wywiadzie Brendy Mazur z Aliną Kuźminą nt. powstającego koła gospodyń wiejskich na wileńskiej ziemi.