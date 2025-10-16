Więcej
    Gość „Kuriera”: Anna Złotkowska, założycielka klubu „Wileńszczyzna jest kobietą”

    We środę 15 października redakcja „Kuriera Wileńskiego” miała zaszczyt przyjąć wyjątkowego gościa, Annę Złotkowską, koordynatorkę projektu „Wileńszczyzna jest kobietą”. Opowiedziała o założeniach projektu, a przede wszystkim zaprosiła na 23. Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy w Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie.

    Anna Złotkowska.
    Anna Złotkowska opowiedziała redakcji o zbliżających się inicjatywach, a także podzieliła się poglądem na temat sytuacji polskiej społeczności na Litwie | Fot. Janina Jarosz

    —  Aktywnie nas wspierają malarze Elipsy, czyli Stowarzyszenie Polaków Malarzy Litwy, udzielają się i wspierają nas swoimi pracami. Zaczęło się od Bożenki Naruszewicz, która aniołów zaczęła malować dla nas i później stała się znana w całej Wileńszczyźnie, a chyba i poza granicami Litwy, jako malarz aniołów. A przecież to od naszego Anielskiego Kramiku się zaczęło. Pani Danusia (Lipska przyp.red.) jest naszym takim aniołem — każdego roku jest przy stoisku, zawsze nam pomaga. (…) Ani organizatorzy, ani pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia, to pełny wolontariat. Beneficjentami są organizacje wspierające wspólnoty, rodziny w kryzysie i tak dalej — dowiedzieliśmy się.

    „Rozwiń swoje skrzydła’’. Rozmowa z malarką Bożeną Naruszewicz

    Jak można wesprzeć Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy? Przede wszystkim przyjść i wziąć udział, ale też przekazać dary do sprzedaży.

    — Przyjść do nas 29 listopada między 12:00 a 18:00. To jest jedyne miejsce w naszym państwie, jedyny dzień, kiedy można sobie kupić prezenty pod choinkę z aż 40 państw — jaki wybór! Gdzie znajdziemy taką różnorodność? Jakieś smaki nowe, jakieś wyroby… (…) Jarmark jest pod patronatem pierwszej damy państwa i pierwszej damy miasta — podkreśliła Złotkowska.

    — Jest coś jeszcze. Z Fundacją „Polska Gospodyni” uzyskaliśmy dofinansowanie z Senatu RP na reaktywację Kół Gospodyń Wiejskich w Wileńszczyźnie. Dzięki temu poznałam jeszcze więcej aktywnych kobiet — zwróciła uwagę.

    Padła zapowiedź, że na temat jarmarku będą przekazywane wkrótce bardziej szczegółowe informacje.

    Pani Złotkowska niejednokrotnie gościła na łamach „Kuriera Wileńskiego” jako aktywna działaczka i biznesmenka. Była też wspomniana w wywiadzie Brendy Mazur z Aliną Kuźminą nt. powstającego koła gospodyń wiejskich na wileńskiej ziemi.

    Koło gospodyń wiejskich na litewskiej ziemi

