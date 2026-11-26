Celem konkursu jest wszechstronne wsparcie organizacji polonijnych na całym świecie, mediów polonijnych, polonijnych wydarzeń kulturalnych i naukowych oraz aktywizacja młodzieży polonijnej. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce. Osoby i instytucje działające za granicą mogą składać wnioski za pośrednictwem i w partnerstwie z organizacją zarejestrowaną w Polsce. Nie ma możliwości bezpośredniego składania wniosków przez organizacje polonijne z siedzibą za granicą.

Oferty można składać w czterech kierunkach:

Struktury (wzmacnianie organizacji polonijnych);

Media (rozwój i profesjonalizacja mediów polonijnych);

Kultura i nauka (organizacja polonijnych wydarzeń kulturalnych i naukowych, zachowanie dziedzictwa narodowego, promocja kultury polskiej);

Aktywizacja młodzieży polonijnej.

Składanie wniosków

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji roGRANT.

Każdy oferent musi się zarejestrować w aplikacji roGRANT w terminie 16 listopada 2026 r. — 30 listopada 2026 r. pod adresem: konkurspolonia.senat.gov.pl

Użytkownicy, którzy byli zarejestrowani w roku 2026 w systemie roGrant potwierdzają aktualność swoich danych, bez potrzeby ponownego składania wniosku o rejestrację.

Składanie ofert za pośrednictwem aplikacji roGRANT (po wcześniejszej rejestracji) odbywa się w terminie 16 listopada 2026 r. — 28 grudnia 2026 r. do godz. 16:00 czasu warszawskiego.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania publicznego 1 stycznia 2027 — 31 grudnia 2027.

Dotacje, koszty i wkład własny

Wysokość wnioskowanej dotacji. Minimalna kwota wnioskowanej dotacji na realizację zadania wynosi 30.000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji na realizację zadania w jednym roku wynosi 1 mln zł, z wyłączeniem kierunku „Aktywizacja młodzieży polonijnej”, gdzie limit nie obowiązuje.

Wysokość wkładu własnego. Wymagany wkład własny oferenta (finansowy, rzeczowy lub osobowy) w realizację zadania wynosi co najmniej 5 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Wysokość kosztów administracyjnych. Wysokość kosztów administracyjnych realizacji zadania określonych w ofercie nie może przekroczyć 9 proc. kwoty wnioskowanej dotacji.

Spotkania informacyjne dla wnioskodawców

Biuro Polonijne Senatu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych on-line dla wnioskodawców i potencjalnych uczestników konkursu, o których będziemy informować na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Senatu. Zachęcamy do udziału w spotkaniach oraz zapoznania się ze szczegółami dokumentacji ws. konkursu. Szczegóły dotyczące rejestracji zostaną przekazane odrębnie.

Infolinia: Od 16 listopada rusza infolinia ws. Konkursu Senat-Polonia 2027, czynna w dni powszednie w godz. 12:00-14:00 pod numerem telefonu: +48 (22) 694 99 22. Zapraszamy do korzystania.

Pomoc techniczna – e-mail: konkurspolonia.sd@redocean.pl tel.: 883 513 333 (preferowany kontakt mailowy)