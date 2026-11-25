Postać Marii Tyszkiewiczówny, pisarki, filantropki, działaczki społecznej i oświatowej, zasługuje na przypomnienie i przywrócenie jej należnego miejsca w historii i kulturze. Los zrządził, że arystokratka, która od urodzenia mieszkała w pałacach, swoje życie zakończyła w sowieckim łagrze — wycieńczona chorobami i głodem. Jej niezwykle barwne, a zarazem dramatyczne życie mogłoby stać się scenariuszem poruszającego filmu.

Prototyp Celiny

Maria Tyszkiewiczówna (1871-1943), hrabianka z Kretyngi, przez długi czas nie była postacią szerzej znaną. W środowisku litewskim jej nazwisko stało się znane w 1924 r., kiedy nagłośniono fakt, że znała ona klasyka poezji litewskiej Maironisa (właściwe nazwisko Jonas Mačiulis) i nawet stała się prototypem Celiny, głównej bohaterki jego poematu „Znad Biruty” (1904), wydanego w USA pod pseudonimem Halina z Połągi. Ten poemat to jedyny zachowany, napisany w języku polskim, utwór Maironisa. Jego akcja toczy się w Połądze i w Szwajcarii. Celina to arystokratka z Połągi, filantropka, miłośniczka jazdy konnej, w której zakochuje się tajemniczy młodzieniec, poeta, litewski patriota. Młodzieniec umiera na obczyźnie, natomiast Celina wraca ze Szwajcarii odmieniona, wspiera litewski ruch kulturalny, organizuje pomoc w kształceniu młodzieży.

Większe zainteresowanie osobą Marii Tyszkiewiczówny przyniosły publikacje poświęcone rodowi Tyszkiewiczów z początku XX w. Nowe szczegóły na temat jej życia stały się znane dzięki wydaniu w Warszawie w 2022 r. wspomnień młodszej siostry, Heleny Klotyldy z Tyszkiewiczów Ostrowskiej (1876-1953).

Wielka idealistka

Była szóstym z kolei dzieckiem, najstarszą córką Zofii z Horwattów i Józefa Tyszkiewiczów herbu Leliwa, właścicieli Kretyngi i Połągi. Urodziła się 22 listopada 1871 r. w Landwarowie, mieszkała i pracowała głównie w Kretyndze, ale także w Połądze i w Wilnie, wiele podróżowała po Europie.

Już w dzieciństwie wyróżniała się na tle rodzeństwa. Młodsza o pięć lat siostra Helena Klotylda z Tyszkiewiczów Ostrowska w swoich wspomnieniach nazwała Marię „wielką idealistką”.

— Maria Tyszkiewiczówna była osobą aktywną, lubiła jazdę konną, w sezonie letnim wraz z rodzeństwem organizowała w Połądze imprezy kulturalne. Poza tym ujawniała zainteresowanie nauką: matematyką, fizyką, filozofią, a także poezją i językiem esperanto. Rodzice wykazali się dużą wyrozumiałością: widząc takie zainteresowania Marii, zwolnili ją z obowiązku uczestniczenia w balach i składania wizyt — obowiązek ten spadł na młodsze siostry, Zofię i Helenę Klotyldę. Maria była też osobą bardzo religijną, propagowała ascetyzm. Zachęcała młodsze siostry do oszczędzania, wydawania pieniędzy kieszonkowych na działalność charytatywną. Wszystkie trzy siostry zdecydowały się otoczyć opieką po jednej sierocie z Kretyngi. Z własnych pieniędzy kieszonkowych opłacały mieszkanie tych sierot u samotnych starszych kobiet, same uczyły te dziewczynki czytania i pisania. Drugi zrealizowany przez nie pomysł to zorganizowanie szpitalika na terenie majątku. Niezbędną pomoc lekarską mogło otrzymać tu ośmioro pacjentów. Leczył pacjentów doktor Attenmeier, lekarz hrabiostwa, natomiast utrzymanie i administrowanie szpitalika finansowały hrabianki z własnych środków — opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” dr Irena Fedorowicz z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

Wzorem do naśladowania dla córek byli rodzice.

— Ojciec Marii, hrabia Józef Tyszkiewicz, znał dobrze język żmudzki, w tym języku rozmawiał z Litwinami. Wystarał się w Petersburgu o pozwolenie na otwarcie w Połądze progimnazjum, oddał budynek z przeznaczeniem go na szkołę, ponadto przekazał pewną kwotę na utrzymanie szkoły, opłacał też naukę niektórych niezamożnych uczniów. Żona hrabiego, Zofia Tyszkiewiczowa, również prowadziła działalność charytatywną, otaczając szczególną opieką starsze, samotne kobiety, które znajdywały schronienie w pensjonacie założonym w Wilnie, przy ul. Trockiej 9 — rozmówczyni przybliża działalność hrabiów.

Działalność w Wilnie

Maria Tyszkiewiczówna w chwili śmierci ojca (1891) miała 21 lat. Od tego czasu poświęciła się pracy społecznej i charytatywnej. W tej działalności pomagała jej miss Margaret Evans Saint Clair (1865-1924), guwernantka i przyjaciółka w jednej osobie.

— Margaret była córką dyrektora jednego z kolegiów w Szkocji, znała się na wyższej matematyce, algebrze i geometrii. W 1887 r. przyjechała do Kretyngi na zaproszenie Tyszkiewiczów jako nauczycielka języka angielskiego i matematyki. Ze względu na niedużą różnicę wieku pomiędzy nią a Marią, obie panny bardzo się zaprzyjaźniły. Tyszkiewiczówna czterokrotnie była w Szkocji, gdzie odwiedziła rodziców przyjaciółki. Po ich śmierci Margaret postanowiła na stałe pozostać na Litwie i pomagać Marii w działalności charytatywnej. Między innymi przez jakiś czas wspólnie prowadziły ambulatorium w Wilnie, przy ul. Trockiej, w kamienicy należącej do Tyszkiewiczów. Tu potrzebującym wydawano posiłki i udzielano bezpłatnej pomocy medycznej, a Margaret pracowała jako pielęgniarka — kontynuuje rozmówczyni.

W 1902 r. Tyszkiewiczówna razem z ks. Karolem Lubiańcem (1866-1942) założyła w Wilnie Towarzystwo Siódemek pod wezwaniem „Przyjdź Królestwo Twoje”, które działało do roku 1905. W 1904 r. w budynku byłego ambulatorium powstał Dom św. Jadwigi dla ubogich krawcowych. Podopiecznymi były kobiety, które płaciły składkę w wysokości 1 rubla miesięcznie, w zamian miały zapewnione utrzymanie, opiekę lekarską i prawną.

Hrabianka miała też swój udział w działalności oświatowej na rzecz kobiet, prowadzonej w Wilnie dzięki Emilii Węsławskiej. Tyszkiewiczówna została członkinią Koła Równouprawnienia Kobiet, zalegalizowanego w grudniu 1907 r., które z czasem przemianowano na Związek Równouprawnienia Kobiet. Krótko była wiceprezeską koła, odpowiadała za pracę kulturalną z kobietami z ludu miejskiego.

Hrabianka Maria Tyszkiewiczówna (1871-1943) | Fot. Domena publiczna

Przemycała książki

Maria Tyszkiewiczówna rozwinęła działalność filantropijną również w Kretyndze.

— W 1898 r. założyła tu pierwsze litewskie przedszkole dla dzieci rolników i parobków, a także szkołę dla dzieci służby dworskiej. Ponadto w budynku, gdzie mieścił się wcześniej założony przez nią i jej siostry szpital, powstał przytułek dla sierot, inwalidów i starców. Tyszkiewiczówna zaangażowała się też w akcję sprowadzania do Kretyngi i Połągi książek polskich z Poznania i Krakowa, a także druków litewskich z Tylży. Przewoziła je we własnej karecie z Kłajpedy, ówczesnego Memla, korzystając z tego, że przyjmujący łapówki urzędnicy carscy nie poddawali rewizji jej środka transportu — zaznacza dr Irena Fedorowicz.

Dzięki hrabiance do Kretyngi docierała prasa litewska (np. „Tėvynės Sargas”, „Ūkininkas”), a stamtąd tzw. nosiciele książek rozpowszechniali ją po całym kraju. Redaktor gazety „Tėvynės Sargas” (Strażnik Ojczyzny) ks. Juozas Tumas-Vaižgantas zaprosił Tyszkiewiczównę do współpracy. Owocem tej współpracy była publikacja litewskiego przekładu jej opowiadania „Viskantas”. Bohaterem opowiadania opublikowanego w 1896 r. (nr 6 i 7) jest ubogi Litwin, sierota, który został roznosicielem nielegalnej prasy. Utwór został opublikowany pod pseudonimem Laumė Lelivaitė, czyli Boginka (lub Nimfa) Leliwanka (od nazwy herbu Tyszkiewiczów).

Powieść „Spójnik”

Maria Tyszkiewiczówna jest autorką powieści pt. „Spójnik”, która została wydana w Warszawie w 1902 r.

— Akcja powieści toczy się w Wilnie na przełomie XIX i XX w. Głównym bohaterem powieści, tytułowym „spójnikiem”, jest niezwykły kapłan, kaznodzieja i filantrop, Wojciech Huzyna, proboszcz kościoła pw. św. Michała. W swoim skromnym mieszkaniu ks. Wojciech urządził poczekalnię dla ubogich, których nigdy nie brakowało. Skromny, pokorny, wrażliwy na cudzą biedę, finansował utrzymanie przytułku działającego przy parafii, organizował pomoc dla wdów i sierot. Nazwisko Wojciecha Huzyny jest fikcyjne, być może jego prototypem był ks. Karol Lubianiec, z którym Tyszkiewiczówna współpracowała właśnie w roku 1902 — mówi dr Irena Fedorowicz.

Okupacja sowiecka

Po śmierci hrabiny Zofii Tyszkiewiczowej (1919) opiekę nad prowadzoną przez nią ochronką w Wilnie przejęła córka Maria. Mieszkała na zmianę w Wilnie i Kretyndze, w sezonie letnim — w Połądze. Tu w 1924 r. zmarła jej przyjaciółka Margaret Evans Saint Clar.

Po reformie rolnej z 1922 r. część ich majątku Tyszkiewiczów została znacjonalizowana. Maria zostawiła dla siebie tylko folwark Jazdów, ogółem 80 ha ziemi, trzy budynki mieszkalne z zabudowaniami gospodarskimi w Połądze. Druga nacjonalizacja miała miejsce w 1940 r., podczas okupacji sowieckiej.

— W nocy z 14 na 15 czerwca 1941 r. 69-letnia hrabianka Maria Tyszkiewiczówna została aresztowana przez NKWD i wywieziona do obozu pracy dla kobiet w Krasnojarskim Kraju. W obozie Tyszkiewiczówna zachorowała na cholerę. Zmarła 15 lutego 1943 r. Przyczyną śmierci było wyczerpanie organizmu po ciężkiej chorobie, tortury fizyczne i psychiczne. Miejsce jej pochówku nie jest znane, prawdopodobnie została pochowana w zbiorowej mogile — opowiada dr Irena Fedorowicz.

Symboliczny grób Marii Tyszkiewiczówny znajduje się na cmentarzu w Połądze, obok miejsca, gdzie została pochowana jej przyjaciółka.