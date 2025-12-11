Więcej
    Świąteczne stoły kuszą słodkościami, ale nadmiar cukru może mieć poważniejsze skutki niż się wydaje. Farmaceutka Giedrė Stankevičienė ostrzega, na co zwrócić uwagę, by grudniowe przyjemności nie odbiły się na zdrowiu.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Świąteczne słodycze kuszą, ale ich nadmiar może zaszkodzić zdrowiu | Fot. freepik

    Słodkości a dzienne limity

    W grudniu dieta wielu osób ulega zmianie — częstsze posiłki, więcej deserów i napojów, w tym kakao czy grzane wino. Jak zauważa farmaceutka, właśnie wtedy najłatwiej przekroczyć zalecane normy spożycia cukru.

    „W okresie świątecznym bardzo łatwo jest przekroczyć zalecaną ilość cukru w diecie z kilku powodów. Głównym z nich jest prawdopodobnie to, że na stołach świątecznych pojawia się mnóstwo różnych deserów, którym trudno się oprzeć, chce się spróbować wszystkich. Co więcej, w grudniu często zmienia się również sama rutyna żywieniowa: jemy częściej, bardziej spontanicznie, spożywamy więcej słodkich napojów” — mówi farmaceutka Giedrė Stankevičienė z sieci aptek Camelia.

    Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, maksymalne dzienne spożycie cukru dla dorosłych nie powinno przekraczać 25 gramów, czyli około 5-6 łyżeczek.

    Cukier ukryty w produktach

    Nie tylko słodycze zawierają cukier — duże jego ilości można znaleźć także w produktach postrzeganych jako zdrowe.

    „Inną szeroką kategorią są sosy, takie jak keczup, majonez, sos barbecue, sos słodko-kwaśny, a nawet sos sałatkowy. Trudno sobie wyobrazić, że jedna łyżka stołowa keczupu może zawierać nawet 4 g cukru” — mówi farmaceutka.

    Jogurty smakowe, granola, suszone owoce, batony proteinowe, dżemy, mleka roślinne czy kombucha również bywają dosładzane. W okresie świątecznym także alkohol może być źródłem nadmiernego cukru — zwłaszcza likiery, koktajle czy słodkie wina.

    Skutki dla nastroju, snu i odporności

    Farmaceutka przypomina, że nadmiar cukru wpływa nie tylko na wagę czy stan zębów, ale także na funkcjonowanie całego organizmu — od mikroflory jelitowej po układ odpornościowy.

    „Spożywanie dużych ilości cukru powoduje gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi, trzustka wydziela dużo insuliny, a następnie poziom cukru we krwi szybko zaczyna spadać. Takie wahania mogą zaburzać nastrój, sen, powodować nocne przebudzenia” — wymienia Giedrė Stankevičienė.

    Zbyt wysoki poziom glukozy we krwi spowalnia działanie komórek odpornościowych, co ogranicza zdolność organizmu do walki z infekcjami.

    „Przy ciągłym przekraczaniu dziennego zapotrzebowania na cukier w organizmie może wzrosnąć poziom cytokin związanych z procesami zapalnymi. Przewlekłe zapalenie spowodowane długotrwałym nadmiarem cukru jest również związane z zaburzeniami równowagi immunologicznej” — dodaje farmaceutka.

    Słodko, ale zdrowiej

    Ekspertka podkreśla, że nie trzeba całkowicie rezygnować z deserów, ale warto zachować umiar i świadomość. Kluczowe znaczenie ma przygotowanie organizmu przed sięgnięciem po coś słodkiego.

    „Nie jest trudno znaleźć zdrowszą i nie mniej smaczną alternatywę dla tradycyjnych deserów. Zamiast mlecznej czekolady polecam wybierać czekoladę zawierającą ponad 70 proc. kakao, desery jogurtowe, puddingi chia, które dodatkowo dostarczają dużo błonnika” — mówi farmaceutka.

    Zaleca, aby przed deserem spożyć produkty bogate w białko i błonnik, pić dużo wody i wybierać jeden-dwa ulubione słodkie przysmaki zamiast wielu. Samodzielne przygotowywanie deserów pozwala na kontrolę ilości cukru i jego ewentualne zastąpienie zdrowszymi składnikami.

    „W okresie świątecznym naprawdę można cieszyć się jedzeniem i nie szkodzić swojemu zdrowiu. Najważniejsza jest równowaga. Aktywne rozmowy, gry stołowe lub spacer po kolacji mogą pomóc zmniejszyć chęć podjadania, a wysokiej jakości sen — wzmocnić zarówno samopoczucie, jak i odporność” — podkreśla Giedrė Stankevičienė.

    Opr. J. B. na podst. zenpr.lt

    RedKomy

