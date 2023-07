Jedyna taka słodka szkoła

Wiedza o pszczelarstwie w polskojęzycznym gimnazjum w Połukniu w rejonie trockim została zintegrowana z nauczaniem innych przedmiotów. Obecnie w pobliżu szkoły mieszkają trzy rodziny pszczół, którymi opiekują się sami uczniowie. Pomysł dyrektorki Renaty Krasowskiej na początku wydawał się wręcz niemożliwy. Jak to, ule przy szkole? A żądła, uczulenia?

– Podchodziliśmy do tego pomysłu z pewną dozą nieśmiałości. Niektórzy odbierali go wręcz sceptycznie, bo nie wiadomo było zupełnie, jak to zrealizować, jak to będzie działać. Wspólnie szukaliśmy rozwiązań, scenariuszy lekcji. Ale krok po kroku się udało! Okazało się, że do każdego przedmiotu można zintegrować wiadomości o pszczelarstwie – opowiada Renata Krasowska.

Ta nietypowa edukacja rozpoczęła się stosunkowo niedawno. Przed dwoma laty Renata Krasowska została dyrektorką Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Od razu zaczęła się zastanawiać, co zrobić, żeby szkoła była wyjątkowa i atrakcyjna. Po niespełna dwóch latach uczniowie mogli się przekonać, że nauka w szkole naprawdę może przynosić słodkie owoce.

Rok szkolny 2021/2022 był czasem przygotowań teoretycznych, kiedy szkoła przymierzała się do prowadzenia wyjątkowej działalności. W kolejnym roku przyszedł czas zajęć praktycznych, a że pszczelarze w każdym sezonie mają do odrobienia różne prace domowe, więc wraz z nadejściem jesieni i początkiem nowego roku szkolnego uczniowie zaczęli przygotowywać to, co będzie potrzebne pszczołom na wiosnę. Zaczęli od zbijania ramek o ściśle określonych wymiarach z dokładnością co do milimetra, integrując to zajęcie z nauczaniem matematyki. Potem uczyli się nanizywania drutu i wtapiania węzów do ramki, przy czym przydatne okazały się wiadomości z fizyki.

– Dzieci stworzyły autorskie ramki, na których ołówkiem podpisały swoje imię. Ile było radości, kiedy już nadszedł czas miodobrania i zobaczyły swoje własne ramki wypełnione miodem! – wspomina Renata Krasowska.

Zanim jednak uczniowie w specjalnych strojach pszczelarzy wyruszyli w stronę ula, by zabrać ramkę ze słodkim rarytasem, zostali odpowiednio poinstruowani, że przy ulach wskazany jest spokój i nie ma miejsca na wymachiwanie rękoma i odganianie pszczół, do czego dzieci odpowiednio się zastosowały.

Do obserwowania życia pszczół ustawia się kolejka

Pierwsze udane zbiory miodu uczniowie mają już za sobą

Fot. archiwum szkolne

Wyjątkowa szkoła



Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu jest jedyną taką szkołą na Litwie prowadzącą zintegrowane nauczanie z pszczelarstwem. Jest znane ze swej działalności na całej Litwie. W 2022 r. społeczność szkolna wzięła udział w Litewskim Festiwalu Pszczelarzy, odbywającym się w dworze prezydenta Antanasa Smetony w rejonie wiłkomierskim.

W tym samym roku szkoła miała zaszczyt uczestniczyć w Zgromadzeniu Postępu Edukacji w Pałacu Prezydenckim, w którym spośród 145 kandydatów zaproszono 42 placówki. Była to okazja, by zaprezentować tę wyjątkową działalność szkoły władzom państwa.

Uczniowie z polskiej szkoły w Połukniu trafili również na okładkę czasopisma „Lietuvos bitininkai”.

Dzieci z ogromną chęcią i zaangażowaniem idą w strojach „kosmonautów” do pszczół. Zawsze ustawia się kolejka uczniów.

Warto było



– Nawet pszczelarze próbowali mnie odwieść od pomysłu łączenia edukacji w szkole z pszczelarstwem, mówiąc, że jest to niebezpieczne. Dzisiaj widzę, że były to obawy bezpodstawne. Uważam, że jest to atrakcyjne i dobre. Dzieci idą z taką ogromną chęcią i zaangażowaniem do pszczół! Zawsze ustawia się kolejka uczniów. Kiedy wyruszamy na pasiekę w białych strojach „kosmonautów”, robi to wielkie wrażenie na rodzicach i mieszkańcach, wszyscy nas podziwiają – opowiada nasza rozmówczyni.

Szkoła ma do swojej dyspozycji 10 strojów pszczelarskich sprezentowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, więc uczniowie pragnący uczestniczyć w podglądaniu życia pszczół rzeczywiście muszą się ustawiać w kolejce.

Dzieci są zachwycone możliwością „podebrania” pszczołom i spróbowania miodu z własnej szkolnej pasieki. Szczególnie smakuje taki świeży, prosto z ramki, do łasowania z woskiem.

– Warto było – mówi dyrektorka. – Nieustannie słyszymy, że populacja pszczół gwałtownie spada. Tymczasem w naszej szkole wszyscy są zaangażowani w chronienie pszczół, nawet najmłodsi uczniowie z zerówek, którzy dbają o wodę w poidełkach dla tych pożytecznych owadów. Ponadto uczniowie uczą się uważności, szacunku dla świata przyrody, chronią pszczoły, bo, jak powiedział Albert Einstein, kiedy zginie ostatnia pszczoła, to zginie również człowiek. Od pszczół można się nauczyć wielu rzeczy: mądrej organizacji pracy, pracowitości, dbania o ustalony porządek. Każda pszczoła ma swoje zadanie do spełnienia, podobnie jak człowiek.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pszczół odbywają się w szkole z wielkim zaangażowaniem

Od pszczół można się nauczyć wielu rzeczy: mądrej organizacji pracy, pracowitości, dbania o ustalony porządek

Fot. archiwum szkolne



Pomysły jak z rogu obfitości



Poza pracą w pasiece uczniowie potrafią robić różne inne ciekawe rzeczy: własnoręcznie odlewają świece z wosku, wykonują woskowe zabawki na choinkę, pieką pierniczki z miodem, tworzą kreskówki edukacyjne o pszczołach i ich życiu.

– Wcielamy różne pomysły. Ponieważ ostatnimi czasy niepokojące jest zjawisko „pochylonych głów” u uczniów, w szkole odstawiliśmy telefony komórkowe na czas zajęć. Zgodzili się na to i rodzice, i sami uczniowie, którzy zostawiają telefony w określonym miejscu. Uważam to za wielki sukces, zwłaszcza że zrobiliśmy badania, z których wynikło, że dzieci spędzają w telefonach nawet 10 godzin na dobę. W zamian dzieci mają możliwość spędzania czasu na innych zajęciach: mają do dyspozycji gry planszowe, szachy, warcaby, piłkarzyki, tenis stołowy, bilard. Znacznie się poprawiła koncentracja uczniów na lekcji – cieszy się dyrektorka.

Ponadto szkoła wzmocniła na okres dwóch tygodni nadzór prac domowych. Sami uczniowie zauważyli, że to było dobre, i odpowiedzialniej podchodzili do odrabiania prac domowych.

Pani dyrektor leżą na sercu sprawy związane ze szkołą. Jest z nią blisko związana, ponieważ przed laty opuściła jej progi jako absolwentka. – To jest mój drugi dom. To, co się obecnie dzieje ze szkołą, zagrożenie reorganizacją, jest bardzo bolesne, dlatego dokładam wszelkich starań, żeby szkoła nie straciła statusu prawnego i zachowała samodzielność – podkreśla Renata Krasowska.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 29 (84) 22-28/07/2023