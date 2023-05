Legitymacja szkolna — wymiar patriotyczny i materialny

Legitymacja szkolna poświadcza uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów, biletów wstępu do muzeów i parków narodowych na terenie całej Polski.

— Dokument ma przede wszystkim ogromny wymiar patriotyczny. Nasi uczniowie poznają Polskę wyjeżdżając w ramach projektów do Warszawy, Krakowa, Poznania, z legitymacji korzystają czasami całe klasy — zaznacza w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Helena Marcinkiewicz, dyrektorka Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.

Wniosek można złożyć indywidualnie lub zbiorowo

Ustawa dotycząca uprawnień do zniżek dla dzieci i młodzieży szkół polskich poza granicami Polski weszła w życie w 2017 r. Wydawanie legitymacji szkolnych, jak również przedłużanie ich ważności, jest nieodpłatne. Dokument wydaje Konsulat RP na Litwie.

— Mamy nadzieję, że na Litwie zainteresowanie będzie coraz większe. Opracowanie wniosku o wydanie dokumentu trwa kilka dni, czasami można go otrzymać nawet tego samego dnia, gdy jest pilna potrzeba — tuż przed wyjazdem. Wniosek można złożyć indywidualnie lub zbiorowo. Wystarczy kopia dokumentu tożsamości oraz zaświadczenie potwierdzające naukę w polskiej szkole — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Irmina Szmalec, Konsul RP na Litwie.

O tego rodzaju dokument mogą wnioskować uczniowie polskojęzycznych szkół na całym świecie. Warunkiem jest, żeby szkoła, w której się uczą, była zarejestrowana w systemie ORPEG, czyli Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Uproszczone wydanie

Wniosek o wydanie legitymacji można złożyć za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę, jak też indywidualnie w konsulacie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów. Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia, co znacznie upraszcza jej wydanie. Legitymacja jest ważna z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty). Zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły, w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data jej ważności.

Legitymacja szkolna poświadcza uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów, biletów wstępu do muzeów i parków narodowych na terenie całej Polski

Przynależność do grona uczniów i nauczycieli polskich

— Podstawą dokumentu jest przede wszystkim przynależność do całego gremium uczniów i nauczycieli polskich, czyli jest to wymiar bardzo patriotyczny, tak bliski sercu dla każdego Polaka. Drugi wymiar jest wymierny, materialny, ponieważ posiadaczom legitymacji szkolnej przysługują zniżki na przejazdy kolejowe, komunikację miejską, zniżki do muzeów, parków narodowych i in. — zaznacza Renata Cytacka, przewodnicząca Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego.

Gosia Cytacka z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli jako pierwsza na Wileńszczyźnie otrzymała legitymację szkolną nr 1/2017, z datą wydania: 16 maja 2017 r.

— Dokument przedłużyłam na kolejny rok już po raz czwarty. Często bywam w Polsce, dlatego zniżki, które mi przysługują, są bardzo istotne. Przykładowo, Wrocław ma bezpłatny przejazd komunikacją miejską dla uczniów, więc z tą legitymacją jeżdżę po Wrocławiu za darmo — mówi uczennica 10-tej klasy.

Wnioski o przedłużenie ważności są składane na takich samych zasadach, jak wnioski o wydanie legitymacji — można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.