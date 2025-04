Pomysł pożyczony od państw sąsiednich

— Podatek od cukru został przejęty od innych sąsiednich krajów, które już go wprowadziły. Podatek ten powinien dotyczyć tylko słodkich napojów. Propozycja jest taka, że jeśli napoje będą miały więcej cukru od limitu, trzeba będzie zapłacić za to dodatkowy podatek. Z podatku cukrowego do budżetu wpłynęłoby około 25 mln euro. Te pieniądze można byłoby przeznaczyć na dodatkowe finansowanie obronności — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” informuje Algirdas Sysas, nowo wybrany przewodniczący sejmowej Komisji Budżetu i Finansów.

Spożywamy za dużo cukru

Jak poinformowano nasz dziennik w Ministerstwie Ochrony Zdrowia, zmniejszenie spożycia cukru jest wspólną polityką zdrowotną w całej Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają do dyspozycji szereg środków mających na celu ograniczenie zawartości cukru w żywności. Jednym z nich jest wprowadzenie tzw. podatku cukrowego. Obecnie wszystkie kraje UE, w tym Litwa, spożywają więcej cukru niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Prowadzi to do wysokiej częstości występowania nadwagi, cukrzycy, raka i innych powiązanych chorób przewlekłych. WHO zaleca, aby państwa wprowadziły podatek cukrowy w celu promowania zdrowej diety. Litwa jest nadal jednym z niewielu krajów, w którym nie ma tego podatku.

„Patrząc na doświadczenia innych krajów z podatkiem cukrowym, niektóre kraje odnotowują spadek spożycia cukru. Nastąpiła również poprawa składu produktów spożywczych, zwłaszcza jeśli różne podatki są regulowane dla różnych ilości cukrów w żywności, ponieważ producenci zmniejszają ilość cukrów w produkcie spożywczym, aby uniknąć lub zmniejszyć podatek. Ministerstwo Ochrony Zdrowia ocenia obecnie spożycie cukrów (mono- i disacharydów) wśród ludności Litwy. Średnio dorośli spożywają około 50 g lub około 10 łyżeczek cukru dziennie, podczas gdy dzieci w wieku szkolnym spożywają średnio około 55 g. Rozważane są różne środki mające na celu poprawę obecnej sytuacji” — przekazano w nadesłanym komunikacie resortu zdrowia.

Dwie stawki podatku

Z podanych do publicznej wiadomości informacji wynika, że obowiązywać będą dwie stawki tego podatku. Napoje o zawartości cukru do 8 g na 100 ml będą objęte opłatą w wysokości 7,4 euro za 100 l. Jeśli napój zawiera więcej niż 8 g cukru na 100 ml, obowiązywałaby opłata w wysokości 21 euro za 100 l. Stawka ta miałaby również zastosowanie do napojów energetycznych. Szacuje się, że nowy podatek zwiększyłby cenę litra napoju o 9-25 centów.

W resorcie ochrony zdrowia zaznaczono, że obecnie Litwa koncentruje się na zmianie składu i informowaniu konsumentów o składzie żywności i zasadach zdrowej diety. Obecnie reguluje również zawartość cukru w żywności i posiłkach podawanych w placówkach edukacyjnych dla dzieci i stacjonarnych placówkach opieki zdrowotnej. Placówki te mają również listę środków spożywczych, które są zabronione, obejmuje żywność, która nie sprzyja zdrowiu, w tym żywność zawierającą substancje słodzące.

