„Korona” biznesu polskiego na Litwie liczy 15 lat

Przebiegowi uroczystości nie przeszkodził deszcz, który wręcz dodał imprezie swoistego uroku. Na spotkanie przybyło ponad sto osób. Wśród uczestników większość stanowili młodzi ludzie, co napawa optymizmem i daje nadzieję, że „Korona” będzie mogła dalej rozwijać się na Litwie. Nie zabrakło także „weteranów” „Korony”.

Było dużo wspomnień o tym, jak powstała „Korona”, skąd wzięła się jej nazwa oraz jakie były początki i cele założenia organizacji.

15 lat istnienia „Korony” udowodniło potrzebę funkcjonowania takiej organizacji i nieustające zainteresowanie biznesem wśród przedsiębiorców Polaków na Litwie.

Prezes „Korony”, Paweł Giliauskas, podkreślił, że zainteresowanie działalnością organizacji stale rośnie — coraz więcej członków wstępuje do „Korony” i wnosi swój wkład w jej działalność.

„Korona” staje się coraz bardziej widoczna na tle biznesu na Wileńszczyźnie. Zrzesza uczestników z różnych branż i z czasem może odgrywać jeszcze większą rolę w rozwoju gospodarki Litwy.

FPP „Korona”