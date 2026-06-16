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„Korona” biznesu polskiego na Litwie liczy 15 lat

W ramach obchodów 15-lecia działalności Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” 12 czerwca odbyło się spotkanie członków „Korony” i zaproszonych gości na brzegu Willi w ośrodku RestArt.

Autor: KW
W ramach obchodów 15-lecia działalności Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” 12 czerwca odbyło się spotkanie członków „Korony” i zaproszonych gości na brzegu Willi w ośrodku RestArt.
Fot. Lilija Polito dla „Korony”

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Przebiegowi uroczystości nie przeszkodził deszcz, który wręcz dodał imprezie swoistego uroku. Na spotkanie przybyło ponad sto osób. Wśród uczestników większość stanowili młodzi ludzie, co napawa optymizmem i daje nadzieję, że „Korona” będzie mogła dalej rozwijać się na Litwie. Nie zabrakło także „weteranów” „Korony”.

Było dużo wspomnień o tym, jak powstała „Korona”, skąd wzięła się jej nazwa oraz jakie były początki i cele założenia organizacji.

15 lat istnienia „Korony” udowodniło potrzebę funkcjonowania takiej organizacji i nieustające zainteresowanie biznesem wśród przedsiębiorców Polaków na Litwie.

Prezes „Korony”, Paweł Giliauskas, podkreślił, że zainteresowanie działalnością organizacji stale rośnie — coraz więcej członków wstępuje do „Korony” i wnosi swój wkład w jej działalność.

„Korona” staje się coraz bardziej widoczna na tle biznesu na Wileńszczyźnie. Zrzesza uczestników z różnych branż i z czasem może odgrywać jeszcze większą rolę w rozwoju gospodarki Litwy.

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FPP „Korona”

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