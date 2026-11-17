Strajk został zorganizowany przez Litewski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty (LŠDPS). Związkowców nie zadowala propozycja Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu dotycząca wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2027 r. o 7,56 proc. (czyli od 92 do 152 euro netto). Zgodnie z projektem od 1 stycznia współczynniki podstawowego wynagrodzenia miałyby wzrosnąć o 4,5 proc. Kolejne 0,43 proc. przeznaczono by na podwyższenie stałych części współczynników wynagrodzenia podstawowego ze względu na stopień trudności wykonywanej pracy, dodatki lub inne świadczenia. Natomiast kwota bazowa wynagrodzenia podstawowego wzrosłaby o 2,5 proc. Zdaniem LŠDPS obecna propozycja podwyżek wynagrodzeń jest niewłaściwa.

Premier zaapelował o umiar

We czwartek, 12 listopada, związkowcy z LŠDPS spotkali się z minister oświaty Ramintą Popovienė. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Związków Zawodowych Uczelni Wyższych Litwy, które popierają postulaty LŠDPS.

— Przed rozpoczęciem zapowiadanego strajku wciąż wierzyliśmy, że minister, po wysłuchaniu naszych postulatów, zadeklaruje podjęcie konkretnych działań na rzecz proponowanych przez nas podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty. Niestety, rozmowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, dlatego w poniedziałek rozpoczęliśmy ogólnokrajową akcję protestacyjną w szkołach na Litwie — wyjaśnił w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Andrius Navickas, przewodniczący LŠDPS.

Głównym postulatem strajkujących jest podwyżka wynagrodzeń pracowników oświaty o 10 proc., a nie o 7,56 proc. jak proponuje Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

— Dążymy do tego, by zgodnie z obietnicami rządu wynagrodzenia nauczycieli wynosiły co najmniej 130 proc. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Obecnie taki wskaźnik nie obowiązuje, ponieważ po wszystkich dotychczasowych podwyżkach wynagrodzenia pracowników innych sektorów rosły szybciej niż pracowników oświaty — podkreśla Andrius Navickas.

Po wstępnej zapowiedzi strajku, minister Popovienė oświadczyła, że nie rozumie, na jakiej podstawie ogłaszany jest strajk. Minister zaznaczyła, że projekt przyszłorocznego budżetu został przygotowany w sposób odpowiedzialny, a edukacja pozostaje, obok obronności, jednym z priorytetów państwa. Według niej na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczono znaczną kwotę — prawie 250 mln euro.

Premier Mindaugas Sinkevičius z kolei podkreślił, że żadnej innej grupie zawodowej nie podnosi się wynagrodzeń w takim stopniu jak nauczycielom. Zaapelował do pedagogów, aby zachowali umiar.

„Dążymy do tego, by zgodnie z obietnicami rządu wynagrodzenia nauczycieli wynosiły co najmniej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju” — podkreśla Andrius Navickas | Fot. Ervin Rauluševičius, ELTA

Proces nauczania nie został przerwany

Bezterminowy protest pracowników oświaty polega na powstrzymywaniu się strajkujących nauczycieli od prowadzenia lekcji w szkołach. Organizatorzy akcji nie wykluczają jednak, że jeśli ich postulaty nie zostaną uwzględnione przed uchwaleniem budżetu na rok 2027, protest może zostać przeniesiony pod Sejm lub przed inne instytucje państwowe.

W akcji protestacyjnej udział wzięli również nauczyciele polskich szkół w Wilnie. Pierwszego dnia strajku do protestu przystąpiło 11 pracowników oświaty z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela.

— Jest to ośmioro nauczycieli oraz pomocnicy nauczycieli. Są to przede wszystkim nauczyciele języka litewskiego i matematyki, dlatego ich lekcje zostały zastąpione zajęciami z innych przedmiotów, aby strajk w jak najmniejszym stopniu dotknął uczniów. Nauczanie trwa. Niektórzy strajkujący nauczyciele byli tego dnia w szkole, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą przebywać zarówno w domu, jak i w innych miejscach. Strajk naszych nauczycieli potrwa do środy. W czwartek proces nauczania wróci już do normalnego trybu — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Beata Pietkiewicz-Winiarska, dyrektorka Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela.

Proces nauczania, pomimo strajku, nie został przerwany również w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.

— Nasi nauczyciele ustalili, że nie będą przystępować do strajku jednocześnie. Każdego dnia strajkuje inny pedagog. W ten sposób chcą wyrazić swoje poparcie dla związków zawodowych, ich postulatów oraz całego środowiska pedagogicznego, jednocześnie ograniczając do minimum wpływ strajku na uczniów. Dziś strajkował jeden z pedagogów, prezes związku zawodowego, dlatego zaszły zmiany w planie lekcji. Z tego, co mi wiadomo, nasi nauczyciele planują strajkować nie dłużej niż tydzień — zapewnia Helena Juchniewicz, dyrektorka gimnazjum.

Bezterminowy protest pracowników oświaty polega na powstrzymywaniu się strajkujących nauczycieli od prowadzenia lekcji w szkołach | Fot. Ervin Rauluševičius, ELTA

Do protestu będą przyłączać się kolejne szkoły

Spośród kilku działających w kraju związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty LŠDPS jest jedyną organizacją, która nie podpisała z Ministerstwem Oświaty, Nauki i Sportu porozumienia w sprawie 7,56-procentowej podwyżki wynagrodzeń w 2027 r. Członkowie tego związku uczestniczą w trwającym obecnie strajku.

— Przypuszczam, że związki zawodowe, które podpisały to porozumienie, mogły zostać powołane po to, by reprezentować interesy resortu, a nie pracowników oświaty. Mam nadzieję, że teraz, gdy środowisko oświatowe zjednoczyło się, nie uda się już nikomu wprowadzać ludzi w błąd. Stanowisko nauczycieli zostało jasno wyrażone poprzez strajk — podkreśla Andrius Navickas.

Zaznacza również, że jeśli rząd nie uwzględni postulatów strajkujących nauczycieli, z każdym kolejnym dniem do akcji protestacyjnej będą przyłączać się kolejne placówki oświatowe.