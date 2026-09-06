Justyna Giedrojć : Co nowego czeka szkołę w tym roku i jakie będą jej najważniejsze priorytety?

Beata Pietkiewicz-Winiarska: W tym roku naszym najważniejszym priorytetem jest dalsze podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych. Szczególną uwagę będziemy zwracać na wzmocnienie nauczania języka litewskiego jako języka państwowego. Zależy nam na tym, aby uczniowie nie tylko osiągali dobre wyniki z języka litewskiego, ale przede wszystkim swobodnie posługiwali się nim w codziennym życiu, podczas nauki i w przyszłości na studiach oraz rynku pracy. Dlatego chcemy rozwijać kompetencje językowe uczniów w sposób systematyczny i konsekwentny – od najmłodszych dzieci aż po uczniów klas gimnazjalnych.

Drugim bardzo ważnym kierunkiem jest wzmocnienie nauczania: matematyki, nauk ścisłych, przyrodniczych, informatyki oraz inżynierii. Jako gimnazjum inżynieryjne chcemy jeszcze mocniej rozwijać ten kierunek. Zależy nam, aby uczeń nie tylko znał teorię, ale potrafił wykorzystać swoją wiedzę w praktyce: analizować problemy, prowadzić doświadczenia, projektować, konstruować, szukać rozwiązań i pracować zespołowo.

Chcemy również jeszcze mocniej rozwijać STEAM, myślenie krytyczne, kompetencje cyfrowe oraz odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji i nowych technologii.

Naszym celem jest więc nie tylko przygotowanie ucznia do egzaminów, ale przede wszystkim przygotowanie go do dalszej nauki, przyszłego zawodu i samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

„Naszym celem jest nie tylko przygotowanie ucznia do egzaminów, ale przede wszystkim do dalszej nauki, przyszłego zawodu i samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie” – mówi Beata Pietkiewicz-Winiarska | Fot. Marian Paluszkiewicz

Ilu uczniów rozpoczęło naukę od września?

W roku szkolnym 2026–2027 w Gimnazjum będzie uczyło się ok. 600 uczniów, a liczba uczniów w klasach z polskim i rosyjskim językiem nauczania będzie zbliżona i rozłożona w przybliżeniu po równo. Nasza szkoła jest wielojęzyczna i wielokulturowa. Prowadzimy klasy z polskim oraz rosyjskim językiem nauczania, jednocześnie konsekwentnie wzmacniając naukę języka litewskiego jako języka państwowego.

Czy w szkole brakuje obecnie nauczycieli?

W tym roku możemy powiedzieć, że rozpoczynamy rok szkolny z dobrze skompletowanym zespołem nauczycieli i specjalistów. Uzupełnienie kadry było jednym z naszych priorytetów w ubiegłym roku. Dlatego dużo pracy poświęciliśmy nie tylko znalezieniu nauczycieli, ale przede wszystkim stworzeniu stabilnego i profesjonalnego zespołu, który będzie w stanie realizować nasze najważniejsze cele.

Czy liczba podręczników jest wystarczająca?

W tym roku sytuacja jest dobra. Otrzymaliśmy dużą liczbę nowych podręczników i materiałów edukacyjnych tłumaczonych na język polski, dlatego jesteśmy znacznie lepiej przygotowani do rozpoczęcia roku szkolnego.

We wrześniu bardzo trudno jest nagle wrócić do zasad obowiązujących w czasie roku szkolnego | Fot. Marian Paluszkiewicz

Jakie są możliwości dodatkowych zajęć i rozwijania zainteresowań uczniów?

Uczniowie mogą korzystać z różnorodnych zajęć dodatkowych związanych m.in. z: inżynierią, robotyką, projektowaniem Lego, informatyką, matematyką, fizyką, biologią, językami, przedsiębiorczością, teatrem, muzyką, tańcem oraz sportem. Szczególnie ważne są dla nas zajęcia związane z profilem inżynieryjnym szkoły. Chcemy, aby uczniowie mieli możliwość eksperymentowania, konstruowania, programowania, realizowania projektów, pracy zespołowej oraz rozwiązywania rzeczywistych problemów. Zależy nam, aby wiedza zdobywana podczas lekcji była wykorzystywana w praktyce i rozwijała kreatywność oraz samodzielne myślenie.

Rozwijamy również działalność projektową i międzynarodową, w tym udział uczniów w projektach edukacyjnych oraz programach takich jak Erasmus+.

Ważnym kierunkiem naszej pracy jest także wsparcie rodzin i stworzenie dzieciom bezpiecznej, wartościowej przestrzeni również poza regularnymi godzinami lekcyjnymi. Dlatego planujemy w przyszłym roku organizację letniego obozu dla uczniów klas początkowych, który będzie trwał przez całe lato. Pomysł ten wynika również z realnych potrzeb naszych rodziców; wielu z nich w okresie wakacyjnym ma problem z zapewnieniem dzieciom bezpiecznej i ciekawej opieki przez cały dzień.

Chcemy, aby nie była to jedynie forma opieki. Zależy nam na tym, aby wakacje w szkole były aktywnym, edukacyjnym i atrakcyjnym czasem, wypełnionym zajęciami sportowymi, twórczymi, edukacyjnymi, wycieczkami, zabawą oraz różnego rodzaju warsztatami.

Dużym krokiem naprzód jest również to, że szkoła ma obecnie własną kuchnię. Posiłki przygotowujemy na miejscu, dzięki czemu możemy sami zadbać o żywienie dzieci. To szczególnie ważne w kontekście planowanych zajęć wakacyjnych – podczas letniego obozu będziemy mogli zapewnić dzieciom przygotowywane w naszej kuchni posiłki, co pozwoli nam jeszcze lepiej zadbać o ich komfort, bezpieczeństwo i potrzeby żywieniowe.

Naszą ambicją jest to, aby każdy uczeń mógł znaleźć w szkole coś dla siebie – czy będzie chciał zostać inżynierem, informatykiem, naukowcem, sportowcem, artystą, czy po prostu rozwijać swoje własne zainteresowania. Chcemy tworzyć jak najwięcej możliwości, aby każdy młody człowiek mógł odkryć swój potencjał i rozwijać go w środowisku, w którym czuje się bezpiecznie i dobrze.

W roku szkolnym 2026–2027 w gimnazjum będzie uczyło się ok. 600 uczniów | Fot. Marian Paluszkiewicz

Jakich problemów rodzice często nie zauważają na początku roku szkolnego? Na co szczególnie warto zwrócić uwagę?

Myślę, że jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ na początku roku rodzice często koncentrują się przede wszystkim na ocenach, podręcznikach, przyborach szkolnych, planie lekcji czy zadaniach domowych. Tymczasem o sukcesie dziecka w szkole bardzo często decydują codzienne nawyki i właściwie zorganizowane życie poza szkołą.

Przede wszystkim – rytm dnia. Po wakacjach dzieci muszą ponownie przyzwyczaić się do regularnego trybu życia. Odpowiednia ilość snu, regularne posiłki, czas na naukę, odpoczynek, ruch i aktywność na świeżym powietrzu mają ogromne znaczenie dla koncentracji i funkcjonowania dziecka.

Rodzice czasami nie doceniają tego, jak bardzo brak snu wpływa na zachowanie i wyniki dziecka. Zmęczony uczeń ma większe problemy z koncentracją, trudniej przyswaja informacje, jest bardziej nerwowy i szybciej się zniechęca. Dlatego warto już od pierwszych dni września ustalić stały rytm dnia i godziny snu.

Drugą kwestią jest nadmierne korzystanie z telefonów i ekranów. To obecnie jeden z największych problemów, z jakimi mierzą się dzieci i młodzież. Wakacje często oznaczają większą swobodę w korzystaniu z telefonu, internetu, gier czy mediów społecznościowych. We wrześniu bardzo trudno jest nagle wrócić do zasad obowiązujących w czasie roku szkolnego. Dlatego zachęcam rodziców, aby ustalili z dziećmi jasne zasady korzystania z telefonu: kiedy telefon jest dozwolony, kiedy powinien zostać odłożony i przede wszystkim aby nie był używany w nocy.

Bardzo ważne jest również to, aby telefon nie znajdował się przy łóżku dziecka podczas snu. Dziecko powinno mieć możliwość prawdziwego odpoczynku, bez ciągłego sprawdzania wiadomości, powiadomień czy mediów społecznościowych.

Jak, Pani zdaniem, powinna wyglądać współpraca szkoły z rodzicami, aby wspólnie wspierać dziecko nie tylko w osiąganiu dobrych wyników w nauce, ale także w jego rozwoju, samodzielności i przygotowaniu do przyszłości?

Jeżeli pojawia się problem, nie warto czekać, aż urośnie. Im wcześniej rodzic porozmawia z wychowawcą, nauczycielem czy specjalistą, tym łatwiej znaleźć rozwiązanie.

Chciałabym też podkreślić, że odpowiedzialność za rozwój dziecka jest wspólna. Szkoła odpowiada za jakość nauczania, bezpieczeństwo i stworzenie warunków do rozwoju, natomiast rodzina tworzy codzienne środowisko, w którym dziecko odpoczywa, uczy się nawyków i buduje poczucie własnej wartości.

Dlatego na początku roku szczególnie apelowałabym do rodziców: nie skupiajmy się wyłącznie na ocenach. Zadbajmy o sen, rytm dnia, ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem, aktywność fizyczną, rozmowę z dzieckiem i jego samodzielność.

Gimnazjum otrzymało dużą liczbę nowych podręczników i materiałów edukacyjnych tłumaczonych na język polski | Fot. Marian Paluszkiewicz

Jakimi cechami powinno się wykazywać nowoczesne gimnazjum inżynieryjne?

Jeśli miałabym w kilku słowach określić kierunek naszej szkoły na ten rok, powiedziałabym: chcemy jeszcze mocniej połączyć wysoką jakość kształcenia z rozwojem kompetencji potrzebnych młodemu człowiekowi w przyszłości – bardzo dobrą znajomością języka litewskiego, mocnymi podstawami matematycznymi i naukami ścisłymi, kompetencjami inżynieryjnymi, cyfrowymi, krytycznym myśleniem oraz odpowiedzialnością i samodzielnością.

To właśnie ma być nowoczesne gimnazjum inżynieryjne – szkoła, która przygotowuje ucznia nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do przyszłości.

Wywiad opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 35 (101) 05-11/09/2026