Projekt „Erasmus+”

Hackathon odbył się w ramach projektu „Erasmus+” pod nazwą „Sailing into Opportunities” — inicjatywy, której celem jest zachęcanie młodzieży do bycia głosem wody (Be the Voice of the Water) i poszukiwania zrównoważonych rozwiązań technologicznych dla współczesnych wyzwań ekologicznych. Każdy zespół międzynarodowy otrzymał model autonomicznego drona-łodzi, opracowany w naszej szkole. Uczestnicy kontynuowali pracę z tymi pływającymi urządzeniami: podłączali czujniki, instalowali kamery, dekorowali kadłuby symboliką swoich krajów oraz dostosowywali systemy do monitorowania środowiska. Kulminacja działań inżynieryjnych miała miejsce nad Zielonymi Jeziorami, gdzie odbyły się testy, wyścigi, analiza parametrów wody (temperatury, pH, przejrzystości) oraz ocena stanu środowiska. Uczestnicy samodzielnie naprawiali i udoskonalali swoje łodzie, rozwiązując złożone problemy technologiczne i inżynieryjne, które wymagały logicznego myślenia i pracy zespołowej.

Zielone Jeziora — ocena stanu ekologicznego wody

Szczególna uwaga została poświęcona naukom chemicznym — jako jednej z kluczowych dziedzin w rozwiązywaniu współczesnych wyzwań środowiskowych. Zajęcia laboratoryjne z chemii prowadziła nauczycielka Jevgenija Skilond. Eksperymenty, które przygotowała, wyróżniały się profesjonalizmem, precyzją metodyczną i wysoką wartością badawczą. Uczniowie badali właściwości wody, stosowali różne metody analizy chemicznej, zgłębiali przyczyny zanieczyszczeń i ich wpływ na ekosystem. Jedno z badań dotyczyło analizy jakości wody z Zielonych Jezior przy użyciu pasków testowych Sensafe. Uczniowie poznawali metody oznaczania parametrów wody, takich jak pH, azotyny, azotany, jony metali (żelazo, miedź) oraz chlor, aby ocenić stan ekologiczny wody. Zielone Jeziora — naturalne zbiorniki wodne w granicach miasta Wilna — są istotne zarówno dla rekreacji, jak i środowiska przyrodniczego, a ich monitoring jest szczególnie aktualny ze względu na wzmożoną aktywność człowieka oraz możliwe zanieczyszczenia pochodzące z pobliskich osiedli. Uczniowie klasy 11a, aktywnie uczestnicząc w tych badaniach, wykazali się nie tylko wysokimi umiejętnościami eksperymentalnymi, ale także krytycznym myśleniem, zdolnością interpretacji danych i odpowiedzialnym podejściem do ochrony środowiska.

Zajęcia z biologii prowadziła nauczycielka Alicja Jankūnienė

Odbyły się również zajęcia z biologii prowadzone przez nauczycielkę Alicję Jankūnienė. Uczniowie analizowali interakcje między organizmami a środowiskiem. Jeden z eksperymentów dotyczył wioślarek — rozwielitek wielkich (Daphnia magna). Obserwując bicie ich serca pod mikroskopem, uczniowie analizowali, jak częstotliwość skurczów zmienia się w zależności od temperatury wody i stężenia substancji chemicznych. Oparta na zasadach naukowych analiza pozwoliła lepiej zrozumieć wpływ zmian środowiskowych na fizjologię organizmów i znaczenie takich obserwacji dla oceny zdrowia ekosystemów wodnych. Nauczycielce pomagali uczniowie klas 10a i 10c.

Program artystyczny zespołu „Wileńszczyzna”

Dużym zainteresowaniem cieszył się wieczór kulturowy z programem artystycznym zespołu „Wileńszczyzna”, w którego działalność zaangażowani są również uczniowie naszej szkoły. Ich talent sceniczny, artyzm i świadomość kulturowa nie tylko wzbogaciły wydarzenie, ale również potwierdziły silne związki naszej społeczności z tradycjami regionu. Cieszymy się i jesteśmy dumni z ich wkładu w sukces wieczoru.

Na tę wyjątkową okazję uszyto także strój ludowy, symbolizujący szacunek dla tradycji lokalnych oraz dialog kultur. To symboliczne połączenie kultur litewskiej i polskiej znajduje swój wyraz w codziennym życiu naszej społeczności. Jesteśmy Polakami na Litwie — wspólnotą, która z dumą pielęgnuje swój język i dziedzictwo, aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym i kulturalnym kraju. W naszym gimnazjum harmonijnie współistnieją dwie kultury: uczymy się, tworzymy i świętujemy razem — z życzliwością i wzajemnym szacunkiem. Ta interakcja kulturowa stanowi fundament otwartego i zrównoważonego społeczeństwa.

Zajęcia z systemów informacji geograficznej

Czwartkowe zajęcia z systemów informacji geograficznej (GIS) otworzyły uczestnikom możliwość pracy z mapami cyfrowymi i analizą danych przestrzennych. Była to pełna wyzwań, ale niezwykle wartościowa aktywność, rozwijająca umiejętność stosowania nauk ścisłych i myślenia przestrzennego.

Zadania odpowiadały poziomowi akademickiemu

Prezentacje zespołów, które odbyły się w piątek, ujawniły wysoki poziom przygotowania uczestników. Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie reprezentował zespół klasy 11a w składzie: Artur A., Agata B., Gabriela B., Adrian G. oraz Iwona D. Uczniowie zaprezentowali znakomitą wiedzę z zakresu chemii, inżynierii i technologii informacyjnych, wykazali się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, umiejętnością argumentacji i skutecznej współpracy zespołowej. Partnerzy projektu wielokrotnie podkreślali, że zadania, z którymi zmierzyli się uczestnicy, odpowiadały poziomowi akademickiemu, a umiejętność ich samodzielnego rozwiązania była imponująca.

Współpraca ze Szkołą Robotyki była szczególnie wartościowym aspektem realizacji projektu. Koordynatorka projektu Akvilė Gerulskytė i dyrektor Paulius Briedis wyrazili wdzięczność naszej szkole za aktywne zaangażowanie i współpracę, wręczając podziękowania nauczycielom, którzy przyczynili się do organizacji i realizacji wydarzenia.

Hackathon odbył się zawdzięczając:

Hackathon odbywał się pod patronatem dyrektor gimnazjum Beaty Pietkiewicz-Winiarskiej. Jej strategiczne wsparcie, wnikliwość i pomoc w fazie przygotowawczej były kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości wydarzenia i jego sprawnego przebiegu. Koordynacją przygotowań zajmowały się Olga Bedugnis i Kristina Žukauskienė, które zaplanowały strukturę działań, przygotowały harmonogram, zaprosiły ekspertów, zadbały o nagrody, upominki oraz estetyczną i funkcjonalną przestrzeń wydarzenia. Do technicznego przygotowania aktywnie włączyli się Alfred Kułakowski, Władysław Žarin, Natalija Manak, Kristina Žukauskienė i Olga Bedugnis – to oni zmontowali i przetestowali autonomiczne drony-łodzie, które stały się kluczowym elementem hackathonu.

Koordynatorka projektu hackathonu, Regina Bogdanowicz, zadbała o przebieg wydarzenia, jego spójność oraz integrację partnerów międzynarodowych. Za kreatywną atmosferę wydarzenia odpowiadała Jolanta Boris, która przygotowała tematyczną i estetyczną oprawę hackathonu. Dziedziniec szkoły ozdobiło powiększone logo gimnazjum, wykonane przez nauczycielkę inżynierii Natalię Manak. Ten symboliczny akcent stał się wizualnym spoiwem wydarzenia.

Hackathon był wspaniałą okazją dla młodzieży, aby przemówić w imieniu wody. Wykorzystując technologię, naukę i kreatywność, uczestnicy wyrazili odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska i wysłali jasny sygnał o konieczności troski o zasoby wodne planety. To był tydzień, w którym spotkały się wiedza, odpowiedzialność, międzynarodowość i świadomość ekologiczna.

Zdjęcia Pana Edgara Jarmołowskiego mistrzowsko oddały atmosferę wydarzenia, zaangażowanie uczestników oraz intensywność pracy naukowej.

Regina Bogdanowicz,

koordynatorka projektu