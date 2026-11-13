Dostawy szczepionek przeciw grypie już ruszyły

Państwowa Kasa Chorych (VLK) informuje, że rozpoczęto dystrybucję szczepionek przeciw grypie do placówek ochrony zdrowia na Litwie. Dostawy odbywają się stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, a wszystkie placówki, które zamówiły preparaty, powinny otrzymać je do początku grudnia.

„Każdego dnia dostarczane są dość znaczne ilości. Obliczyliśmy, że do początku grudnia, w ciągu 1—2 dni, szczepionki powinny dotrzeć do wszystkich placówek służby zdrowia na Litwie, które złożyły zamówienia na szczepionki przeciw grypie” — powiedziała we czwartek 12 listopada na antenie radia LRT Lina Reinartienė, kierowniczka Działu Centralnie Refundowanych Leków VLK.

Pierwsza partia szczepionek dotarła we środę 11 listopada do polikliniki w Kownie oraz wszystkich jej oddziałów. Kolejne dostawy kierowane są do placówek w innych częściach kraju.

Kiedy szczepionki dotrą do Wilna?

Dystrybucja preparatów odbywa się według standardowych tras dostaw leków. W najbliższych dniach szczepionki mają trafić również do największych placówek medycznych w stolicy.

„Dzisiaj wyruszają już innymi trasami, które są ustalone zgodnie ze standardową procedurą, ponieważ hurtownik codziennie dostarcza leki do określonych regionów. Na razie nie ma jeszcze dokładnych danych, ale po dzisiejszym dniu dowiemy się, kto otrzymał szczepionki. Jutro powinny one dotrzeć do dużych przychodni w Wilnie, a na wtorek przyszłego tygodnia zaplanowano również trasę do Wilna” — powiedziała przedstawicielka VLK.

Tegoroczne opóźnienia w dostawach szczepionek wynikają z aktualizacji ich składu oraz problemów z terminowym dostarczeniem niezbędnych odczynników. Mimo tych trudności VLK przewiduje, że zamówione preparaty zostaną rozprowadzone do placówek medycznych na początku grudnia.

Czy na szczepienie przeciw grypie nie jest już za późno?

Mimo opóźnień w dostawach specjaliści zachęcają mieszkańców do szczepień. Jak podkreśla Lina Reinartienė, odporność po przyjęciu szczepionki nie pojawia się natychmiast, jednak nadal jest wystarczająco dużo czasu, aby przygotować organizm na okres największej liczby zachorowań.

„Odporność rozwija się w ciągu 2 tygodni, a szczyt zachorowań na grypę na Litwie przypada zazwyczaj na luty. Dlatego naprawdę zachęcamy wszystkich do szczepienia, nawet tych, którzy być może myśleli, że jest już za późno” — zaznaczyła L. Reinartienė.

Według danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia Państwowa Kasa Chorych zakupiła na obecny sezon grypowy 250 tys. dawek trójwalentnej szczepionki przeciw grypie. Zakup sfinansowano ze środków Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (PSDF).

Liczba zakupionych dawek jest o 12 proc. większa niż w zeszłym roku.

Kto na Litwie może bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie?

Bezpłatne szczepienia finansowane przez państwo przysługują przede wszystkim mieszkańcom należącym do grup zwiększonego ryzyka. Są to dzieci w wieku od 2 do 7 lat, osoby w wieku 65 lat i starsze oraz kobiety w ciąży.

Niezależnie od wieku z bezpłatnych szczepień mogą również korzystać osoby cierpiące na choroby przewlekłe, mieszkańcy placówek opiekuńczych i pielęgnacyjnych, pracownicy placówek ochrony zdrowia oraz studenci medycyny.