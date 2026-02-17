212 hospitalizacji i 10 zgonów

Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) poinformowało, że w ciągu ostatniego tygodnia 212 osób było hospitalizowanych z powodu grypy, a 37 z powodu COVID-19. Łącznie 13 pacjentów było leczonych na oddziałach intensywnej terapii.

„W zeszłym tygodniu (…) na Litwie z powodu grypy do szpitali trafiło 212 osób, a z powodu COVID-19 – 37. Z powodu tych chorób 13 osób było leczonych na oddziałach intensywnej terapii. W zeszłym tygodniu odnotowano 10 zgonów z powodu grypy” – czytamy w komunikacie.

Zmarłe osoby należały do grup wiekowych 50-59 lat, 70-79 lat (2), 80-89 lat (5) i powyżej 90 lat (2). Wszystkie cierpiały na choroby przewlekłe. Spośród nich 7 nie było zaszczepionych, 2 były zaszczepione, a w 1 przypadku stan szczepień nie jest znany. W tym samym czasie nie odnotowano żadnych zgonów z powodu COVID-19.

Wzrost wskaźnika zachorowalności

NVSC podaje, że ogólny wskaźnik zachorowalności na grypę, ostre infekcje górnych dróg oddechowych oraz COVID-19 wzrósł w porównaniu z poprzednim tygodniem.

„Ogólny wskaźnik zachorowalności na grypę, ostre infekcje górnych dróg oddechowych (…) i chorobę Covid-19 (…) wzrósł i wyniósł 1459,8 przypadków na 100 tys. mieszkańców. W poprzednim tygodniu (6. tygodniu roku) wskaźnik ten był niższy i wynosił 1280,4 przypadków na 100 tys. mieszkańców” – podaje NVSC.

Zalecenia dla mieszkańców

Służby podkreślają, że zachorowalność na grypę i inne infekcje dróg oddechowych pozostaje wysoka. Mieszkańcom zaleca się przestrzeganie zasad higieny osobistej, w tym zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania, używanie jednorazowych chusteczek oraz ich natychmiastowe wyrzucanie po użyciu.

Ważne jest także częste mycie rąk, unikanie dotykania twarzy brudnymi rękami, ograniczanie kontaktu z potencjalnie zanieczyszczonymi powierzchniami, regularne wietrzenie pomieszczeń oraz ich czyszczenie na mokro.

Czytaj więcej: Grypa uderza bez litości: więcej chorych, szczepionki mogą być mniej skuteczne