Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Grypa na Litwie. Rośnie liczba hospitalizacji i zgonów. Służby zalecają higienę

    W ciągu tygodnia na Litwie odnotowano 10 zgonów z powodu grypy, a setki osób wymagały leczenia szpitalnego. Wskaźnik zachorowalności wyraźnie wzrósł, a służby sanitarne biją na alarm i apelują do mieszkańców o ostrożność.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    NVSC informuje o wzroście zachorowań na grypę na Litwie i apeluje o przestrzeganie zasad higieny | Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Czytaj również...

    212 hospitalizacji i 10 zgonów

    Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) poinformowało, że w ciągu ostatniego tygodnia 212 osób było hospitalizowanych z powodu grypy, a 37 z powodu COVID-19. Łącznie 13 pacjentów było leczonych na oddziałach intensywnej terapii.

    „W zeszłym tygodniu (…) na Litwie z powodu grypy do szpitali trafiło 212 osób, a z powodu COVID-19 – 37. Z powodu tych chorób 13 osób było leczonych na oddziałach intensywnej terapii. W zeszłym tygodniu odnotowano 10 zgonów z powodu grypy” – czytamy w komunikacie.

    Zmarłe osoby należały do grup wiekowych 50-59 lat, 70-79 lat (2), 80-89 lat (5) i powyżej 90 lat (2). Wszystkie cierpiały na choroby przewlekłe. Spośród nich 7 nie było zaszczepionych, 2 były zaszczepione, a w 1 przypadku stan szczepień nie jest znany. W tym samym czasie nie odnotowano żadnych zgonów z powodu COVID-19.

    Wzrost wskaźnika zachorowalności

    NVSC podaje, że ogólny wskaźnik zachorowalności na grypę, ostre infekcje górnych dróg oddechowych oraz COVID-19 wzrósł w porównaniu z poprzednim tygodniem.

    „Ogólny wskaźnik zachorowalności na grypę, ostre infekcje górnych dróg oddechowych (…) i chorobę Covid-19 (…) wzrósł i wyniósł 1459,8 przypadków na 100 tys. mieszkańców. W poprzednim tygodniu (6. tygodniu roku) wskaźnik ten był niższy i wynosił 1280,4 przypadków na 100 tys. mieszkańców” – podaje NVSC.

    Zalecenia dla mieszkańców

    Służby podkreślają, że zachorowalność na grypę i inne infekcje dróg oddechowych pozostaje wysoka. Mieszkańcom zaleca się przestrzeganie zasad higieny osobistej, w tym zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania, używanie jednorazowych chusteczek oraz ich natychmiastowe wyrzucanie po użyciu.

    Ważne jest także częste mycie rąk, unikanie dotykania twarzy brudnymi rękami, ograniczanie kontaktu z potencjalnie zanieczyszczonymi powierzchniami, regularne wietrzenie pomieszczeń oraz ich czyszczenie na mokro.

    Czytaj więcej: Grypa uderza bez litości: więcej chorych, szczepionki mogą być mniej skuteczne

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Litwa wprowadza odważny program. Odontolog dojedzie do domu pacjenta. Są warunki

    Trzyletni projekt i pierwsze placówkiJak poinformowało w piątek 13 lutego Ministerstwo Ochrony Zdrowia, nowe rozwiązanie zostanie wdrożone w ramach trzyletniego projektu. Obecnie usługi zaczyna świadczyć 20 placówek opieki zdrowotnej,...
    Wilno

    W nocnym Wilnie będą jaśniejsze ulice

    Władze Wilna zwiększają intensywność nocnego oświetlenia ulicznego o 30 proc. i testują drony, które mają usprawnić planowanie i kontrolę jakości oświetlenia w mieście.
    Wiadomości

    Litewscy celnicy zatrzymali… „cigarety-busa”. Nowy poziom bezczelności przemytników

    We wtorek 10 lutego, około godziny 15:00, na przejściu granicznym w Miednikach funkcjonariusze służby celnej skontrolowali autobus Yutong jadący z Białorusi. Kierowcy — dwaj obywatele Białorusi — zadeklarowali, że...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.