— Badania laboratoryjne wskazują, że najczęściej krążącym wirusem w tym sezonie jest tzw. wirus grypy typu A, a dominuje szczep A/H3N2. Występuje również szczep Victoria. Innymi słowy, są to te same wirusy, które obecnie krążą w całej Europie. Jednak pojawił się nowy wariant — szczep K, który stanowi większość sekwencji wymienionych w wynikach badań. Jest genetycznie nieco odległy od wersji stosowanej w szczepionkach H3N2. To oznacza, że skuteczność szczepionki może być niższa niż oczekiwano — ostrzega wirusolog Saulius Čaplinskas w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Sezon ruszył wcześniej

Eksperci podkreślają, że sezon grypowy rozpoczął się nieco wcześniej niż zwykle, a liczba zachorowań rośnie szybciej niż w poprzednich latach.

— Na początku sezonu kontaktów między ludźmi mogło być mniej niż podczas pandemii, gdy obowiązywały obostrzenia. Teraz sytuacja jest bardziej „luźna”, wirus ma większe pole do rozprzestrzeniania się — tłumaczy Čaplinskas.

Grypa wciąż daje te same objawy: gorączkę, kaszel, katar, bóle gardła, bóle głowy i mięśni. Jednak w tym sezonie chorują przede wszystkim osoby starsze oraz pacjenci z przewlekłymi chorobami. Wielu z nich nie przyjęło szczepionki, co w połączeniu z rosnącą liczbą zakażeń oznacza większą liczbę hospitalizacji.

— W poprzednim sezonie zarejestrowaliśmy najwięcej zgonów z powodu grypy — około 70 przypadków. Niestety, w tym sezonie możemy spodziewać się jeszcze większej liczby ciężkich przypadków i powikłań — podkreśla Saulius Čaplinskas.

Zgony w ubiegłym tygodniu

W ubiegłym tygodniu Litwa odnotowała 11 zgonów z powodu grypy oraz dwa zgony na COVID-19 — wynika z danych Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC). Eksperci zaznaczają, że większość ofiar to osoby starsze z chorobami przewlekłymi, które nie przyjęły szczepionki.

W grupie zmarłych na grypę: cztery osoby były w wieku 70-79 lat, cztery w wieku 80-89 lat, trzy powyżej 90 lat. Dwie osoby, które zmarły na COVID-19, miały ponad 90 lat. Wszystkie cierpiały na choroby przewlekłe i nie były zaszczepione.

Lekarze podkreślają, że to właśnie osoby starsze, z obniżoną odpornością lub chorobami współistniejącymi, są najbardziej narażone na ciężki przebieg infekcji.

W minionym tygodniu do szpitali trafiło 225 pacjentów z grypą oraz 22 pacjentów z COVID-19. Najmniejsza liczba przypadków została odnotowana w okręgu poniewieskim, a najwyższa w okręgu szawelskim. Dwa samorządy — Pagėgiai i Szawle — osiągnęły poziom epidemiczny, przekraczając 1,5 tys. przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Jak się chronić?

Specjaliści NVSC przypominają, że szczepienia pozostają najskuteczniejszą formą ochrony przed grypą i COVID-19. Warto wykorzystać jedną wizytę u lekarza, aby zaszczepić się zarówno przeciw grypie, jak i COVID-19.

Równocześnie zaleca się przestrzeganie zasad higieny: zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania, częste mycie rąk oraz noszenie maseczki w przypadku wystąpienia objawów choroby.

Osoby, które zauważą u siebie objawy grypopodobne — gorączkę, kaszel, ból gardła, bóle mięśni i stawów — powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza rodzinnego. Wczesna diagnoza i odpowiednia opieka medyczna mogą uratować życie, szczególnie u osób starszych lub przewlekle chorych.

