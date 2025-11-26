Więcej
    Sinusit. Mieszkańcy Litwy powtarzają błędy z pokolenia na pokolenie

    Słowo „sinusit” (od łacińskiego słowa „sinusitus”) jest zrozumiałe dla każdego na Wileńszczyźnie. Niestety, jak wskazują farmaceuci, chcąc zapalenie zatok wyleczyć jak najszybciej, popełniamy błędy.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Ciężarówka na drodze, obok idąca kobieta na chodniku.
    Zmiany pogody i życie w ciągłym biegu nie sprzyjają zdrowym zatokom... | Fot. Apolinary Klonowski

    Farmaceutka Elvyra Ramaškienė zauważa, że znacznie częściej spotyka w aptece osoby z katarem. Wymienia najczęstsze błędy w leczeniu kataru, przez co przekształca się on w zapalenie zatok, które znamy właśnie jako sinusit.

    Skąd bierze się katar?

    Żeby zrozumieć, jak katar leczyć, trzeba przyjrzeć się, skąd w ogóle się bierze.

    „Zmiana temperatury na zewnątrz i w pomieszczeniach często prowadzi do przeziębienia. Szczególnie w przypadkach, gdy często przechodzi się między pomieszczeniami ogrzewanymi a otoczeniem zewnętrznym lub spędza się dużo czasu w słabo wentylowanych pomieszczeniach, które stwarzają sprzyjające warunki do rozprzestrzeniania się wirusów” — wyjaśnia Elvyra Ramaškienė.

    W tym przypadku przeciwko nam działa osłabiona odporność, to ona jest pierwszym „frontem obronnym”.

    Prof. Kalibatas ostrzega: „Nie zajmujmy się samoleczeniem, bo możemy się zaleczyć…”

    Katar czy zapalenie zatok?

    Zapalenie zatok to stan zapalny błony śluzowej nosa i zatok, wywołany przez wirusy, bakterie lub alergie. Zatoki to jamy w kościach wokół nosa, oczu i policzków.

    „Głównymi objawami, które mogą pomóc w rozpoznaniu tego schorzenia, są zatkany nos, silne uczucie ucisku lub ból w okolicy twarzy (szczególnie na czole, po bokach nosa lub wokół oczu), ból głowy, który nasila się podczas pochylania, a także gęsta, żółta lub zielona wydzielina z nosa. W niektórych przypadkach może wystąpić podwyższona temperatura, ogólne osłabienie i nieprzyjemny zapach z ust” — wymienia farmaceutka.

    W diagnozowaniu musimy spojrzeć też na czas trwania objawów. Dzień-dwa to nie tragedia. Dłużej niż tydzień już powinno zaniepokoić.

    Te same błędy

    Jeśli mowa o tytułowych błędach, to powtarzają się one z pokolenia na pokolenie. Oczywiście pierwszym błędem jest ignorowanie pierwszych objawów zapalenia. Leczenie podjęte za późno jest mniej skuteczne. Albo co gorsza — leczymy objaw, a nie przyczynę.

    „Innym powszechnym błędem jest zbyt częste stosowanie aerozoli do nosa. Aerozole do nosa z substancjami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej zapewniają szybką ulgę, ale podczas stosowania dłuższego niż 5-7 dni nasza błona śluzowa nosa może przyzwyczaić się do ich działania” — wyjaśnia farmaceutka Ramaškienė.

    „Złote rady farmaceutki”

    Farmaceutka podaje kilka „złotych rad”.

    Płukanie nosa roztworem fizjologicznym może pomóc w usunięciu bakterii z jamy nosowej i zmniejszeniu obrzęku błony śluzowej, a roztwór hipertoniczny może pomóc w wypłukaniu gęstych wydzielin i ułatwić oddychanie.

    Aerozole do nosa mogą być pomocne w zmniejszeniu kataru lub zatkaniu nosa. Należy jednak stosować je ostrożnie i nie dłużej niż jest to zalecane.

    Łagodzenie bólu i stanu zapalnego poprzez stosowanie przeciwzapalnych leków przeciwbólowych.

    Preparaty roślinne — w aptekach warto poszukać preparatów roślinnych, które pomogą rozrzedzić śluz i zmniejszyć stan zapalny zatok.

    Pić dużo płynów! To zresztą rada uniwersalna także poza zapaleniem. Tryb życia XXI w. popycha nas do ciągłego jedzenia w pośpiechu, a pijemy najczęściej tylko do posiłku. Jesteśmy na skraju odwodnienia. Płyny pomagają rozrzedzić śluz i ułatwiają jego usuwanie.

    Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 7-10 dni lub się nawet nasilają, należy się zgłosić do lekarza, aby ocenił stan zdrowia i zalecił indywidualne leczenie. Tak zaleca nie tylko cytowana wyżej farmaceutka, ale każda babcia na Wileńszczyźnie. Choroba przeciągająca się więcej kosztuje!

    Grypa to nie przeziębienie. Litewscy lekarze proszą o szczepienia, aby uniknąć hospitalizacji
