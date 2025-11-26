Farmaceutka Elvyra Ramaškienė zauważa, że znacznie częściej spotyka w aptece osoby z katarem. Wymienia najczęstsze błędy w leczeniu kataru, przez co przekształca się on w zapalenie zatok, które znamy właśnie jako sinusit.

Skąd bierze się katar?

Żeby zrozumieć, jak katar leczyć, trzeba przyjrzeć się, skąd w ogóle się bierze.

„Zmiana temperatury na zewnątrz i w pomieszczeniach często prowadzi do przeziębienia. Szczególnie w przypadkach, gdy często przechodzi się między pomieszczeniami ogrzewanymi a otoczeniem zewnętrznym lub spędza się dużo czasu w słabo wentylowanych pomieszczeniach, które stwarzają sprzyjające warunki do rozprzestrzeniania się wirusów” — wyjaśnia Elvyra Ramaškienė.

W tym przypadku przeciwko nam działa osłabiona odporność, to ona jest pierwszym „frontem obronnym”.

Katar czy zapalenie zatok?

Zapalenie zatok to stan zapalny błony śluzowej nosa i zatok, wywołany przez wirusy, bakterie lub alergie. Zatoki to jamy w kościach wokół nosa, oczu i policzków.

„Głównymi objawami, które mogą pomóc w rozpoznaniu tego schorzenia, są zatkany nos, silne uczucie ucisku lub ból w okolicy twarzy (szczególnie na czole, po bokach nosa lub wokół oczu), ból głowy, który nasila się podczas pochylania, a także gęsta, żółta lub zielona wydzielina z nosa. W niektórych przypadkach może wystąpić podwyższona temperatura, ogólne osłabienie i nieprzyjemny zapach z ust” — wymienia farmaceutka.

W diagnozowaniu musimy spojrzeć też na czas trwania objawów. Dzień-dwa to nie tragedia. Dłużej niż tydzień już powinno zaniepokoić.

Te same błędy

Jeśli mowa o tytułowych błędach, to powtarzają się one z pokolenia na pokolenie. Oczywiście pierwszym błędem jest ignorowanie pierwszych objawów zapalenia. Leczenie podjęte za późno jest mniej skuteczne. Albo co gorsza — leczymy objaw, a nie przyczynę.

„Innym powszechnym błędem jest zbyt częste stosowanie aerozoli do nosa. Aerozole do nosa z substancjami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej zapewniają szybką ulgę, ale podczas stosowania dłuższego niż 5-7 dni nasza błona śluzowa nosa może przyzwyczaić się do ich działania” — wyjaśnia farmaceutka Ramaškienė.

„Złote rady farmaceutki”

Farmaceutka podaje kilka „złotych rad”.

Płukanie nosa roztworem fizjologicznym może pomóc w usunięciu bakterii z jamy nosowej i zmniejszeniu obrzęku błony śluzowej, a roztwór hipertoniczny może pomóc w wypłukaniu gęstych wydzielin i ułatwić oddychanie.

Aerozole do nosa mogą być pomocne w zmniejszeniu kataru lub zatkaniu nosa. Należy jednak stosować je ostrożnie i nie dłużej niż jest to zalecane.

Łagodzenie bólu i stanu zapalnego poprzez stosowanie przeciwzapalnych leków przeciwbólowych.

Preparaty roślinne — w aptekach warto poszukać preparatów roślinnych, które pomogą rozrzedzić śluz i zmniejszyć stan zapalny zatok.

Pić dużo płynów! To zresztą rada uniwersalna także poza zapaleniem. Tryb życia XXI w. popycha nas do ciągłego jedzenia w pośpiechu, a pijemy najczęściej tylko do posiłku. Jesteśmy na skraju odwodnienia. Płyny pomagają rozrzedzić śluz i ułatwiają jego usuwanie.

Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 7-10 dni lub się nawet nasilają, należy się zgłosić do lekarza, aby ocenił stan zdrowia i zalecił indywidualne leczenie. Tak zaleca nie tylko cytowana wyżej farmaceutka, ale każda babcia na Wileńszczyźnie. Choroba przeciągająca się więcej kosztuje!